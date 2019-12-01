10 правил, которые должен знать ребенок, чтоб его не похитил педофил

Ваш ребенок, конечно же, знает о том, что нельзя разговаривать с незнакомцами. Он гуляет только возле дома. Думаете, этого достаточно?

— Привет. Мама просила привести тебя домой, — с такими словами я подошла к семилетней Вике на школьный двор.

Я знаю ее маму. Она позвонила, попросила завести дочку домой, а то на работе — аврал. Девочку я видела только на фото, мы не знакомы. Несмотря на это, Вика попрощалась с подружками и пошла со мной. Не задала ни единого вопроса.

— А учителю скажем, что я тебя забрала? — спросила я ребенка. В ответ она пожала плечами, мол, а разве надо это?

Вика не ожидала, что мы пройдем мимо ее подъезда. Никакого подвоха, я просто решила зайти в магазин за тортиком. Она посмотрела на дом, на меня и молча продолжала идти рядом.

— Она боялась заговорить с незнакомой тетей, боялась перечить взрослому. Потому что дома, в садике и школе детей учат уважать и слушаться старших. Взрослый всегда прав, — рассказала мне потом волонтер поискового отряда «Лиза Алерт» Людмила Чучалина.

Я была раздосадована и даже зла, что мы так воспитываем наших детей. Я уводила маленькую Вику из ее двора, и на моем месте мог быть любой!

Ребенок должен знать: что-то случилось - звони родителям.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ИМ ПОВЕЗЛО

Напомним несколько случаев этого года.

23 ноября в Иркутске школьник спас девятилетнюю девочку от педофила. Извращенец запихнул ее в машину. Подросток услышал крики, позвал случайного прохожего, и они вместе остановили преступника.

Несколькими днями ранее жители города Златоуст в Челябинской области услышали, как ребенок зовет на помощь. Мужчина со словами «Не ори, а то убью» тащил девочку за руку. Очевидцы побежали за ними, одновременно набирая 02. Похититель отпустил малышку и попытался убежать. Его задержала полиция.

В конце лета по соцсетям разлетелась история жительницы Челябинска о том, как ее 11-летнюю дочь пытался увести незнакомец. Девочка шла в библиотеку, а мужчина догнал ее и пристал с расспросами об учебе. Взял за руку, предлагал пойти с ним. Девочка убежала.

ЖЕРТВАМИ СТАНОВЯТСЯ МОЛЧУНЫ

Немало случаев с трагическим финалом. 23 июля на Ямале семилетняя девочка играла во дворе детьми. Незнакомец позвал ее в магазин за мороженым, а сам завел в кусты. Проходившая мимо женщина услышала плач ребенка и застала извращенца за мерзким делом.

17 августа в Санкт-Петербурге педофил также увел ребенка с детской площадки. Обещаниями показать кое-что интересное он заманил девятилетнюю девочку к себе домой и изнасиловал.

— Заметим: ребенок зовет на помощь и сопротивляется — его спасают. Молча уходит с незнакомцем или начинает кричать слишком поздно — становится жертвой насилия. Помимо того, что дети доверчивы, большинство из них в критической ситуации стесняются кричать, — говорит Людмила.

УЧАТ КРИЧАТЬ

Волонтеры «Лизы Алерт» доказали: требуется максимум три минуты, чтобы втереться в доверие к чужому ребенку и увести его.

— Вчера я украла целую группу детей, — ошарашила соцсети активист группы «Лиза Алерт» Надежда Якубова. — Мой отряд проводил социальный эксперимент в городском парке. Я увела девять детей из девяти. Мы уходили смотреть голубей, маленьких утят, белочку...

Волонтеры «Лизы Алерт» придумали уроки безопасности и совершенно бесплатно проводят их в школах и детсадах. Там учат кричать и отбиваться от назойливых незнакомцев. А начинается такой урок с похищения детей.

— Даже дети, знающие, что нельзя уходить с незнакомцем, на практике оказываются очень доверчивыми. Чтобы привить практические навыки, мы разыгрываем мини-похищение, — рассказывает волонтер Людмила. — В класс захожу я — абсолютно незнакомый детям человек — и прошу пойти со мной что-то помочь. Младшеклассники уходят все. Среди детей 9 — 10 лет — примерно три четверти. Потом я объясняю им, что вот так и происходит похищение.

Также «Школа Лиза Алерт» работает со взрослыми. Волонтеры приходят на родительское собрание и рассказывают, чему мамы и папы должны научить своих детей. Пригласить специалиста в школу или детский сад можно по телефону 8-800-700-54-52.

Чаще всего жертвами становятся дети, которые играют на площадке одни.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

СТРАШНЫЕ ЦИФРЫ

• Каждый год в России пропадают в среднем 13 тысяч несовершеннолетних. Следственные органы не ведут отдельную статистику по детям, которых увели незнакомцы. В этой цифре и те, кто сбежал из дома, и те, кто потерялся. К сожалению, находят не всех.

• С января по октябрь 2019 года в розыск были объявлены в 8,5 тысяч детей.

НАУЧИТЕ ЭТОМУ СВОЕГО РЕБЕНКА

1. Никогда не говори с незнакомыми людьми! Не подходи, когда зовут, а, наоборот, быстро уходи. Всегда отказывай незнакомцу, если он что-то просит. Быть вежливым и говорить «нет» — это разные вещи. Запомни: если взрослому нужна помощь, он обратится к другому взрослому, но не к ребенку.

2. Не принимай от незнакомца угощения. Не соглашайся ни на какие предложения от него: послушать музыку, сняться в кино, погладить собаку. Обязательно сообщи об этом человеке родителям, учителю в школе, в полицию.

3. Гулять и играть можно только там, где разрешили родители. Нельзя уходить, не предупредив их. Особенно опасно уйти даже со знакомыми ребятами или взрослыми в чужой подъезд, подвал, на пустырь и так далее.

4. Если на улице кто-то долго идет за тобой, позвони родителям, зайди в магазин (аптеку, больница и др.). Увидев впереди группу подозрительных людей или пьяного, перейди на другую сторону улицы.

5. Если приходится идти одному в темное время (зимним утром в школу), шагай очень быстро. Можно подойти к женщине, которая вызывает доверие, или к пожилой паре и идти рядом. По подземному переходу иди в группе людей.

6. Ни в коем случае не садись в чужую машину: не соглашайся на предложение подвезти, просьбу показать дорогу. Даже если в автомобиле приветливая женщина! Отойди от края тротуара. Держись от машин подальше.

7. В общественном транспорте садись ближе к водителю. Выходи в последний момент, не показывая, что следующая остановка твоя. Если к тебе пристают, обратись к пассажирам, к водителю.

8. Подходя к своему подъезду, возьми в руки телефон и говори: «Я уже здесь, открой мне дверь, папа». Если кто-то идет за тобой следом, не заходи в подъезд, стой во дворе, пока не увидишь знакомых соседей. И позвони родителям.

9. Когда ждешь лифт, встань спиной близко к стене. Так никто не сможет неожиданно подойти сзади. Никогда не заходи в лифт с незнакомцем.

10. Если тебя схватил незнакомец:

• Громко и долго кричи — так спасешь себе жизнь.

• Если зажимают рот, кусай за руку, что есть силы.

• Попытайся вырваться и беги в сторону, где много людей.

• Брось что-нибудь в лицо нападающему (портфель, мешок, горсть мелочи), чтобы на время отвлечь его и убежать.

• Используй ручку, ключи, бей в лицо, ногу или руку нападающего, а каблуком сильно топни по его ноге.

• Дерись изо всех сил, тычь пальцами в глаза, а, как только ослабит хватку, — убегай.

• Оказавшись в безопасности, немедленно расскажи о случившемся родителям или позвони в полицию.

Ребенок потерялся? Сразу же сообщите в полицию.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРАВИЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

1. Каждый раз, когда идете с ребенком в многолюдное место, фотографируйте его на телефон.

2. Если пропал ребенок, нужно обзвонить всех родных, друзей и классного руководителя. Даже если ночь.

3. Заявку о пропавшем человеке можно подать в полицию сразу же, как только вы потеряли ребенка.

4. Обратиться за помощью к поисковому отряду «Лиза Алерт» можно по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52. Или отправляйте заявку на сайт lizaalert.org/zayavka-na-poisk/

5. Не за какие провинности никогда не отбирайте у ребенка мобильный телефон. Он должен быть всегда с вами на связи.

6. Если ребенок не может выучить адрес и телефон родителей, положите записку во все карманы его одежды.

7. Придумайте секретный пароль (Весна, Фиксик, Рупунцель и т.д.), который будут знать только члены семьи. Он пригодится, если в дверь будет стучать незнакомец, или подойдет к нему на улице, или позвонит ему.

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