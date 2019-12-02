Победители первого объединенного хакатона в Челябинске получили денежный приз в размере 200 000 рублей

В минувшие выходные в столице Южного Урала завершился первый объединенный хакатон «ChelHack». Его организаторами выступили 5 крупных IT-компаний Челябинской области, а в самом мероприятии приняли участие свыше 100 разработчиков региона: от школьников до опытных специалистов. За 36 часов они создали 30 интеллектуальных решений для социально-значимых проектов. Соревнования проводились по двум дисциплинам: Web-разработка и Machine learning (машинное обучение). Каждая команда-победитель получила денежный приз в размере 100 000 рублей. Общий призовой фонд хакатона составил 200 000 рублей.

Участникам трека Web-разработка предстояло создать раздел распродаж «Black Friday», который бы корректно функционировал при максимальной нагрузке. В треке Machine learning команды трудились над разработкой системы, которая могла бы распознать номер автомобиля с помощью обычной IP-камеры под любым углом, в разное время суток, даже под слоем грязи. Финалисты определялись по объективным техническим параметрам экспертами компаний Интерсвязь, Napoleon IT, fuse8 и X-Page.

В итоге победителем хакатона и обладателем главного приза в треке Web-разработка стала команда Челябинского радиотехнического техникума — «4pt». Первое место в треке Machine learning заняла команда центра математического моделирования анализа данных ЧТПЗ — «Хурма». Помимо программистов с внушительным опытом работы в хакатоне «ChelHack» приняли участие и совсем юные разработчики. Например, команда «БеГриЛуАб-31», участвовавшая в дисциплине Web-разработка, полностью состояла из старшеклассников 31 физико-математического лицея. Для них, как и для других участников проекта, предоставивших интересные решения, организаторы приготовили приятные бонусы и возможность пройти стажировку в крупных IT-компаниях Челябинска.

«Это событие стало беспрецедентным в рамках города, и, возможно, даже страны. Нашей целью было открыть потенциал IT-специалистов, которые смогут принять участие в важных городских проектах и помогут сделать Челябинск лучше и современнее, — комментирует генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин. — Мы очень рады, что призовые места заняли студенты колледжей и команды, которые образовались прямо на хакатоне, то есть участники не были знакомы друг с другом. Это говорит о том, что в подобных мероприятиях принимают участие не только профессионалы, которые пришли на хакатон ради денег, но и молодые разработчики, которым интересен опыт и компетенции».

Хакатон «ChelHack» впервые объединил сразу несколько технологических компаний региона. Организаторами выступили: Интерсвязь, Napoleon IT, X-Page, fuse8, АНО «Центр кластерного развития Челябинской области». Образовательными партнерами мероприятия стали ЧелГУ, ЮУрГУ, МИДиС. Партнеры мероприятия — школа «Корпус», компании UNIT6, Intec, школа робототехники «Лига Роботов», компьютерная академия «Шаг», Lukevium, детский клуб образовательной и спортивной робототехники RoboSportClub.

Организаторы подчеркивают, что прошедший хакатон положил начало серии мероприятий для развития IT-сообщества Челябинска.

Новости компаний.