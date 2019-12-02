2019-12-02T14:16:10+03:00
Общество

Победители первого объединенного хакатона в Челябинске получили денежный приз в размере 200 000 рублей

Поделиться:
Изменить размер текста:

В минувшие выходные в столице Южного Урала завершился первый объединенный хакатон «ChelHack». Его организаторами выступили 5 крупных IT-компаний Челябинской области, а в самом мероприятии приняли участие свыше 100 разработчиков региона: от школьников до опытных специалистов. За 36 часов они создали 30 интеллектуальных решений для социально-значимых проектов. Соревнования проводились по двум дисциплинам: Web-разработка и Machine learning (машинное обучение). Каждая команда-победитель получила денежный приз в размере 100 000 рублей. Общий призовой фонд хакатона составил 200 000 рублей.

Участникам трека Web-разработка предстояло создать раздел распродаж «Black Friday», который бы корректно функционировал при максимальной нагрузке. В треке Machine learning команды трудились над разработкой системы, которая могла бы распознать номер автомобиля с помощью обычной IP-камеры под любым углом, в разное время суток, даже под слоем грязи. Финалисты определялись по объективным техническим параметрам экспертами компаний Интерсвязь, Napoleon IT, fuse8 и X-Page.

В итоге победителем хакатона и обладателем главного приза в треке Web-разработка стала команда Челябинского радиотехнического техникума — «4pt». Первое место в треке Machine learning заняла команда центра математического моделирования анализа данных ЧТПЗ — «Хурма». Помимо программистов с внушительным опытом работы в хакатоне «ChelHack» приняли участие и совсем юные разработчики. Например, команда «БеГриЛуАб-31», участвовавшая в дисциплине Web-разработка, полностью состояла из старшеклассников 31 физико-математического лицея. Для них, как и для других участников проекта, предоставивших интересные решения, организаторы приготовили приятные бонусы и возможность пройти стажировку в крупных IT-компаниях Челябинска.

«Это событие стало беспрецедентным в рамках города, и, возможно, даже страны. Нашей целью было открыть потенциал IT-специалистов, которые смогут принять участие в важных городских проектах и помогут сделать Челябинск лучше и современнее, — комментирует генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин. — Мы очень рады, что призовые места заняли студенты колледжей и команды, которые образовались прямо на хакатоне, то есть участники не были знакомы друг с другом. Это говорит о том, что в подобных мероприятиях принимают участие не только профессионалы, которые пришли на хакатон ради денег, но и молодые разработчики, которым интересен опыт и компетенции».

Хакатон «ChelHack» впервые объединил сразу несколько технологических компаний региона. Организаторами выступили: Интерсвязь, Napoleon IT, X-Page, fuse8, АНО «Центр кластерного развития Челябинской области». Образовательными партнерами мероприятия стали ЧелГУ, ЮУрГУ, МИДиС. Партнеры мероприятия — школа «Корпус», компании UNIT6, Intec, школа робототехники «Лига Роботов», компьютерная академия «Шаг», Lukevium, детский клуб образовательной и спортивной робототехники RoboSportClub.

Организаторы подчеркивают, что прошедший хакатон положил начало серии мероприятий для развития IT-сообщества Челябинска.

Новости компаний.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Первый зампред Фонда социального страхования РФ Татьяна Лотоцкая: У нас есть полезные новинки и для работников, и для работодателей
«Комсомолка» узнала о передовых сервисах в области социального страхования и возможностях, которые теперь есть у жителей нашей страны
Новости 24
Челябинску нужна базовая авиакомпания
Бизнесменов возмутил аукцион на закупку камер на 181 млн рублей для школ Челябинской области
Алексей Текслер рассказал, когда в Челябинске откроется новый аэродром
«Это самый красивый кот из всех, что мы видели!»: челябинцы любуются хвостатой знаменитостью
Международные эксперты высоко оценили успехи Альфа-Банка в России
ВТБ провел первую в России сделку по VR-ипотеке
«Это как запустить волка в стадо овец»: Лев Владов о снятии с конкурса на пост главного архитектора Челябинска
«Мы нашли друг друга, я очень счастлива!»: статья КП-Челябинск помогла выпускнице магнитогорского детдома отыскать родных
Расскажите своим детям: 10 правил, как спастись от педофила
Сергей Шнуров сфотографировался на уродливой остановке в Челябинске
Антимонопольщики проверят школу чародейства и волшебства в Челябинске
Красавец из Челябинска стал солистом группы «Ласковый май»
Жители Челябинской области возмущены поступком бизнесмена, который прислал конкуренту гроб