Главная задача - нулевой травматизм на производстве

С 2017 года Фонд социального страхования Российской Федерации присоединился к реализации концепции Vision Zero (нулевой травматизм), разработанной Международной ассоциацией социального обеспечения. В рамках данной программы проводится комплексная работа по улучшению условий труда работников, повышению безопасности производств и увеличению благополучия работников на всех уровнях производства.

Традиционно лидером по травматизму в Челябинской области остается промышленность (около 40%), на втором месте - строительство и на третьем - сфера транспорта, в том числе железнодорожного. Самая безопасная работа, конечно, в офисах, но и там по неосторожности ежегодно получают травмы 1 - 2 человека.

В 2019 году почти в два раза снизилось количество летальных случаев на производствах: 16 в этом году против 35 в предыдущем. При этом специалисты наблюдают рост числа смертей, не связанных с производственной деятельностью, которые происходят в рабочее время.

- Умирают либо от заболеваний (от этого никто не застрахован), либо имеются признаки криминала, либо суицид - один-два случая в год, - рассказал государственный инспектор труда государственной инспекции труда по Челябинской области Константин Вашурин.

Специалисты отмечают, что общее количество ЧП на предприятиях Челябинской области остается практически неизменным уже в течение последних трех лет.

Какие меры поддержки предоставляются пострадавшим на производстве?

Жители Челябинской области, с которыми произошел несчастный случай на производстве, могут рассчитывать на помощь Фонда социального страхования. Его главная задача - поставить человека на ноги во всех смыслах этого слова: восстановить трудоспособность, помочь вернуться к работе (на прежнее место или новое) и к полноценной жизни.

- Фонд приступает к работе с первого дня получения работником тяжелой травмы. Особенно важно провести качественное лечение пострадавшего в период ранней реабилитации, который медики называют «золотым», - когда можно практически полностью восстановить здоровье человека, - рассказала директор филиала № 1 ГУ - Челябинского РО ФСС РФ Ирина Ласточкина.

- По данным нашей статистики, 85% пострадавших, окончивших лечение, возвращаются к работе, - добавила начальник организационно-методического отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Челябинской области» Минтруда РФ Лариса Вараксина.

Если человек все же утрачивает трудоспособность, ему гарантированы два вида страховых выплат: единовременная и ежемесячная. Их размеры рассчитываются в зависимости от степени утраты профессиональной трудоспособности. Ежемесячная выплата рассчитывается от официального среднего заработка и индексируется каждый год. Кроме того, пострадавшим разрабатывается программа реабилитации пострадавшего, где указываются необходимые виды реабилитации: медицинской, социальной, профессиональной. В соответствии с ПРП пострадавший будет обеспечен необходимыми ему техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями (в том числе дорогостоящими), специально оборудованным автомобилем, ему может быть оплачено переобучение, лечение в санатории и приобретенные лекарственные препараты.

В настоящее время помощь Фонда получают более 12 тысяч жителей Челябинской области, в том числе более 600 родственников людей, погибших в результате ЧП на производстве.

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ

Если случилась беда на производстве

1) Обратитесь к медикам.

2) Поставьте в известность руководителя. Лучше всего - в письменном виде.

3) Работодатель обязан направить сообщение в ФСС, организовать расследование и составить акт. Если работодатель бездействует, можно пожаловаться в трудовую инспекцию.

4) Работнику обязаны вручить заверенную копию акта в течение трех дней с момента его утверждения.

5) Если работник не согласен с актом, он может его обжаловать в Трудовой инспекции.

6) Все документы работодатель обязан предоставить в ФСС, чтобы сотрудник получил выплаты.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Телефон «горячей линии» Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования по травматизму на производстве (351) 265-21-97

Официальный сайт Челябинского регионального отделения Фонда Социального страхования Российской Федерации