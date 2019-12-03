Страхование на производстве: За несчастные случаи работодатель отвечает рублем

По словам представителей ФСС, за несчастные случаи на производстве работодатель сегодня отвечает рублем. Фонд социального страхования мотивирует работодателей улучшать условия труда за счет установления более лояльных тарифов для предприятий, уделяющих внимание безопасности своих сотрудников. Чем чаще случаются ЧП и чем тяжелее их последствия, тем выше размер страховых взносов. И, наоборот, если несчастных случаев не происходит, организация может получить скидку на размер страховых взносов.

- На размер страховых взносов влияет ряд факторов - все ли рабочие места прошли специальную оценку, показатель проведения медосмотров и другие, - рассказала начальник отдела страхования профессиональных рисков ГУ - ЧРО ФСС РФ Наталья Талеренко.

Первый секретарь челябинского обкома КПРФ Игорь Егоров поднял проблему серой занятости: получая зарплату в конверте или не имея трудового договора, работник не может получить выплаты в полном объеме. Кроме того, иногда недобросовестные предприятия пытаются скрыть несчастные случаи, чтобы уйти от штрафов и привлечения к финансовой ответственности.

Представители ФСС и трудовой инспекции призывают южноуральцев не молчать и сообщать о таких нарушениях. Кроме того, даже если работник не был устроен официально, он имеет право потребовать выплаты через суд.

В судебном порядке всегда можно установить факт трудовых отношений. Это позволит работнику защитить свои права и получить все виды обеспечения. А работодатель может быть привлечен к ответственности.

- Более того, очень важно одновременно установить реальный размер заработной платы, чтобы человек получил выплаты в соответствии с фактически заработанным. Это сложный путь, но он есть, - отметила директор филиала № 1 ГУ - Челябинского РО ФСС РФ Ирина Ласточкина.

Специалисты Фонда рассказывают, что именно к ним в первую очередь обращаются пострадавшие за защитой своих прав и людям поясняют порядок действий, предусмотренный законом.

Участники «круглого стола» сошлись во мнении, что Челябинская область активно включилась в реализацию программы «нулевого травматизма» на производстве. А основная задача всех задействованных структур - информационная работа с населением и повышение уровня осведомленности людей о своих правах.

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