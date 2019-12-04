Как правильно выбрать университет и поступить на бюджет в Челябинске
Онлайн консультация с экспертом
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На вопросы отвечает Болотина Юлия Олеговна — директор физико-математической школы, заместитель проректора по учебной работе Южно-Уральского государственного университета, кандидат педагогических наук.
Ответы наш эксперт даст 16 декабря в пресс-центре «Комсомольской правды» В 11:00. Будет вестись прямая трансляция в социальные сети. Итоговый материал с расшифровкой ответов можно будет прочитать на сайте КП-Челябинск.