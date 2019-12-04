2019-12-04T13:13:16+03:00
Общество

Как правильно выбрать университет и поступить на бюджет в Челябинске

Онлайн консультация с экспертом
Поделиться:
Изменить размер текста:

На вопросы отвечает Болотина Юлия Олеговна — директор физико-математической школы, заместитель проректора по учебной работе Южно-Уральского государственного университета, кандидат педагогических наук.

Ответы наш эксперт даст 16 декабря в пресс-центре «Комсомольской правды» В 11:00. Будет вестись прямая трансляция в социальные сети. Итоговый материал с расшифровкой ответов можно будет прочитать на сайте КП-Челябинск.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Москве наградили победителей III Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)
Подведены итоги финальных соревнований по профессиональному мастерству в рамках III Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), которые прошли в Москве на площадке 75-го павильона ВДНХ
Новости 24