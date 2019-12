Послушать Queen под симфонический оркестр, вдохновиться пением Фотия и посетить необычную выставку

Иеромонах Фотий в Челябинске с новой программой 6+

Называется она «Загадочная русская душа». Самый необычный монах современной России, достигший признания у профессионалов в шоу «Голос» и заслуживший любовь миллионов людей, выступит с сольными концертами.

Тайна профессионализма отца Фотия в технике бельканто. Ее придумали когда-то итальянцы. Это техника виртуозного пения, которая характеризуется плавностью перехода от звука к звуку, непринужденным звукоизвлечением, красивой и насыщенной окраской звука. В бельканто голос — инструмент певца.

— В программу концерта войдут песни на русском, английском, итальянском, французском, испанском, грузинском и других языках. Артистическую манеру иеромонаха Фотия отличает высокая вокальная культура, богатство тембровой нюансировки, отточенность фразировки, необыкновенное сценическое обаяние. Разносторонний и тонкий художник, он с равным успехом поет лирические и драматические произведения, репертуар его огромен — около ста песен, — делятся организаторы концерта.

8 декабря, воскресенье

Театр ЧТЗ

Тел.: (351) 246-00-00

Начало в 19:00

Билет: 1 600 — 2 500 руб.

Queen под симфонический оркестр 12+

Одна самых известных музыкальных компаний провела независимый опрос среди меломанов и выяснила, что любители музыки считают композицию We Are The Champions самой известной в мире песней. В Челябинске приедет группа Radio Queen — это российское трибьют-шоу. Выступать они будут вместе с симфоническим оркестром.

Афиша гласит, что настоящий рок-концерт сольется воедино с совсем иной музыкальной эстетикой. Новые аранжировки раскроют уже полюбившиеся песни при помощи звуковых красок, которыми обладает только симфонический оркестр.

Шоу назвали «Богемская рапсодия» — в честь известной песни и по следам недавнего кинохита. Кстати, любопытно, что в России зачастую неправильно переводят название композиции, а значит и фильма. Правильное будет «Богемная рапсодия», а не «богемская» . Богемия — это область в Чехии. Правильно же будет — богемная, от слова богема — так называют людей, которые ведут беспорядочный образ жизни.

7 декабря, суббота

Конгресс-холл центра международной торговли

Тел.: (351) 246-00-00

Начало в 19:00

Билет: 1 600 — 2 800 руб.

Лучший симфонический оркестр страны выступит на челябинской сцене 6+

«Российский национальный оркестр» был основан в 39 лет назад народным артистом Михаилом Плетневым. За свою историю коллектив обрел международную известность и безусловное признание публики и критиков. Подводя итоги 2008 года, самый авторитетный в Европе журнал о музыке Gramophone включил РНО в двадцатку лучших оркестров мира. А сегодня его именуют лучшим симфоническим оркестром страны.

Коллектив сотрудничал с ведущими исполнителями, такими как Монтсеррат Кабалье, Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас.

Один из выдающихся дирижеров наших дней маэстро Кент Нагано так отзывается об оркестре, с которым ему неоднократно доводилось работать:

— У РНО вы чувствуете ярко выраженный характер, своей игрой оркестр напоминает вам о том, что русская культура — одна из самых великих в мире. Да, они играют блестяще, да, они высокие профессионалы, да, в оркестре много отличных солистов, но за этим есть и нечто большее: традиция великой культуры, которая слышна в их игре.

8 декабря, воскресенье

Концертный зал им. Прокофьева

Тел.: (351) 264-76-71

Начало в 18:00

Билет: 1 800 — 3 600 руб.

Узнать, что там за кулисами челябинских театров 0+

К концу близится не только календарный год. В стране завершается еще и год театра. Подвести его итоги призвана выставка «Аплодисменты! Занавес». Ее подготовили в новом мультимедийном парке «Россия — Моя история». Заодно если еще не были в этом новом музее — повод сходить. Здесь создали «живой учебник» истории страны от древнейших времен до наших дней. Уникальность парка в том, что история представлена панорамно с использованием современных технологий: купола с видеопроекциями, 3D моделями и мультимедийной реконструкцией исторических событий.

— Лучшие моменты театральной жизни региона оживут в панорамном кинозале мультимедийного парка. Здесь ждут самые яркие события, премьеры и творческие открытия 2019 года. Тринадцать театров Челябинской области предоставили уникальный материал для оформления выставочного пространства. Костюмы и реквизит, редкие афиши, фото и видео материалы, — рассказали организаторы выставки.

До 12 декабря

ТРК «Гагарин парк», вход с торца

Тел.: 217-70-77

11:00 — 20:00

Билет: 50 — 200 руб.

Театр цыганской песни «Кармен» 16+

«Птицами были цыгане...» — так называется программа Театра цыганской песни «Кармен», уносящая нас к старинной притче. Тяга к блеску и богатству лишила цыганских птиц их первоначального облика, превратив в кочевников.

Красивая притча, о которой вы, возможно, вспомните на концерте прекрасного коллектива, созданного более 15-ти лет назад Светланой Огоневской — выпускницы кафедры режиссуры челябинской академии культуры. Она сумела зажечь своей идеей друзей и однокурсников по Альма матер, артистов и музыкантов из других городов. Как результат, мы имеем коллектив с богатейшим репертуаром: более ста песен на цыганском и русском языках, старинные романсы. А также все, чего можно ожидать от цыган: зажигательные танцы, плачущую скрипку, разудалую чечетку и даже шуточное колдовство. Артисты обещают столь жаркий концерт, что обогреют всех зрителей холодной зимой.

6 декабря, пятница

Театр ЧТЗ

Тел.: (351) 246-00-00

Начало в 19:00

Билет: 300 — 500 руб.