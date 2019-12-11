«Разорвали "Родину-мать"»: картинка художницы из Челябинска оказалась в центре скандала

Директор волгоградского музея «Сталинградская битва» Алексей Дементьев пожаловался в прокуратуру на работу челябинки Маруси Махмутовой. Обложка для нового альбома астраханской группы Anacondaz, которую сделала девушка, вызвала неоднозначную реакцию. Дементьев назвал ее осквернением мемориала.

В качестве иллюстрации пластинки «Мои дети не будут скучать» использованы два произведения искусства: скульптура из Лувра La mort Saint-Innocent неизвестного автора, которая находится как бы внутри знаменитого монумента «Родина-мать зовет!».

Возмущения могли бы показаться ханжеством, но есть нюанс: именно музей обладает авторскими правами на изображение «Родины-матери». По словам Алексея Дементьева, образ мемориала был искажен самым неприглядным образом.

ПРОСТО КОЛЛАЖ

Художница позиционирует свою работу как коллаж. По ее замыслу, памятник «плачет кровавыми слезами о своих детях». Ранее в своем инстаграме она писала, что слушала эту группу с детства и для нее было важно сделать эту обложку. Комментировать ситуацию челябинка отказалась.

— Спасибо большое за проявленный интерес и Ваше время! Я отказываюсь давать комментарии. Хорошего дня! — ответила Маруся Махмутова журналисту «КП-Челябинск».

КАРТИНКА МОЖЕТ ПОПАСТЬ ПОД ВАНДАЛИЗМ

Юрист Сергей Гаврюшкин, специализирующийся на защите авторских прав, считает, что работу можно признать нарушением.

— Действительно, у музеев есть широкие полномочия на обладание всем комплексом авторских прав. Исходя из общих норм, если «Родина-мать» используется, не важно искажено, не искажено, разорвано, со слезами, со скелетом и так далее, то формально они нарушают права музея. Если будет установлено, что изображение переработано с оригинала, это будет считаться нарушением, — отмечает юрист.

За нарушение авторских прав могут взыскать от 10 тыс. до 5 млн рублей.

— Миллионы взыскивают редко. На практике обычно — сотни тысяч рублей. Взыскать могут как с автора, так и с распространителя, — добавил Гаврюшкин.

Кроме того, изображение может попасть под статью за вандализм.

— «Родина-мать» — серьезный символ России. А тут такой вариант со скелетом и кровью… Привлечь могут. Риск есть. Все завис от распространения и цели распространения, — считает эксперт.

ЖАЛОБЫ — ПРОЯВЛЕНИЕ БЕССИЛИЯ?

Между тем на защиту музыкантов встал член общественной палаты Волгоградской области Вячеслав Черепахин даже запустил соцопрос на своей страничке в соцсети по этому поводу — «Какая правильная реакция на обложку Anacondaz: 23% ответили — улыбнуться и попытаться увлечь чем-то интересным, 10% — оскорбиться и наказать, столько же считают, что парней надо перевоспитывать, а 19% — что не надо обращать на это внимание.

— Напрягаться и оскорбляться на такое проявление молодежной субкультуры как обложка группы Anacondaz — это проявлять свои слабость в убеждениях и бессилие наладить диалог со своими детьми, — цитируют общественника наши коллеги из КП-Волгоград.

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