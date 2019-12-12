Китайцы станцуют «Щелкунчика» с кунг-фу, а в музее выставка соблазнительных американок

Илья Авербух привез самую новогоднюю сказку на льду 0+

Стоит только зазвучать где-то волшебной музыке Чайковского, как все тут же переносятся мыслями в рождественские каникулы. В Челябинск впервые приезжает популярное новогоднее шоу Ильи Авербуха по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Главные роли в спектакле исполнят олимпийский чемпион Роман Костомаров и чемпионка мира Оксана Домнина, а также Албена Денкова, Максим Ставиский и другие.

— Воздушные гимнасты, ловкие акробаты, музыканты, исполняющие инструментальные партии классического балета Чайковского, безупречное мастерство и актерский таланта фигуристов — все это не оставит равнодушным ни одного зрителя, — уверены организаторы.

Шоу сушествует три года. Оно стало самым дорогостоящим из всех новогодних проектов Авербуха. Для создания сказки на льду используют яркие костюмы, авторами которых стали французские дизайнеры, внушительные декорации, легко передвигающиеся по арене, и многоуровневую сценографию.

Вход детям до трех лет бесплатно без предоставления посадочного места. Необходимо иметь документ, подтверждающий возраст ребенка.

15 декабря, воскресенье

Дворец спорта «Юность»

Тел.: (351) 246-00-00

Начало в 14:30 и 18:00

Билет: 1 200 — 2 600 руб.

Уральские пельмени на Николу Зимнего 0+

В Челябинске не так уж много общегородских интересных мероприятий. Приятно, что несмотря на всевозможные экономии последних лет в мэрии не закрыли фестиваль «Уральские пельмени». Отличный повод выбраться в парк с семьей.

— Настоящая русская ярмарка: можно будет купить мясо и копчености, сыры, мед и пчелопродукты, изделия ручной работы, уральские сувениры, сладости и все необходимое к Новому году. Будет дегустация, — гласит афиша.

Всегда можно взять тарелку парящую на морозе тарелку пельменей и согреться. А потом купить домой пакет приглянувшихся. А еще мероприятие всегда сопровождается веселыми гуляниями, играми, конкурсами. Для настроения звучит концертная программа с вокальными и танцевальными номерами.

14 декабря, суббота

Парк Гагарина

10:00-16:00

Вход свободный.

В Челябинске выставляют девушек с обложки 16+

В городе открывается выставка «Пин-ап. Девушки с обложки». Будет демонстрироваться американская графика из частных коллекций Санкт-Петербурга.

— Пин-ап — самый кокетливый стиль в искусстве XX века волнует и искушает зрителей всего мира сотню лет. Неловкое движение, нечаянно оголенное плечико, легкий бриз, взметнувшийся подол юбки и едва обнаживший подвязки — героини очаровательно-пикантных картинок умели заинтересовать мужское внимание, оставаясь в рамках приличий. Их беспечные улыбки рассеивали тоску повседневности, а лукавый взгляд обещал чуть больше, чем позволяли нормы пуританской морали. Девушки мечты с журнальных обложек — роковые красавицы с внешностью кинодивы или милашки «из дома напротив — воплощали собой идеал красоты на любой вкус, — рассказывают организаторы выставки.

Пин-ап зародился на рубеже прошлого и позапрошлого века. В последние годы интерес к нему вновь проснулся: в пору наскучившей вседозволенности невинное озорство «девушек с обложки» выглядит милее и привлекательней, чем неприкрытая откровенность.

Время работы: вторник-воскресенье с 10.00 до 18.00, четверг — с 12.00 до 20.00, понедельник — выходной. Продлится до 2 февраля 2020.

С 12 декабря до 2 февраля

Музей изобразительных искусств на площади

Вторник-воскресенье 10:00-18.00, четверг — 12:00-20:00, понедельник — выходной

Тел.: (351) 266 38 17

Китайцы покажут «Щелкунчика» с кунг-фу 0+

Не только Авербух решил эксплуатировать музыку Чайковского в своих интересах. К подобному приему прибегли и азиатские акробаты из Даляня. Они покажут в Челябинске балетно-акробатическое шоу «Щелкунчик». У себя на родине в Китае они очень популярные артисты. Труппа насчитывает 500 человек и разъезжает по всему свету. Конечно, не все вместе, а партиями.

— В представлении соединили цирк и балет, акробатические трюки и номера мастеров кунг-фу. На сцене одновременно можно увидеть 45 акробатов и 12 тонн диковинных декораций в сопровождении световых и звуковых эффектов, — хвастают авторы постановки.

Кроме восточного колорита, авторы постановки решили разбавить шоу представлением иллюзиониста. Уверяют, что фокусник настолько профессионален, что действительно кажется будто на сцене происходит магия.

15 декабря, воскресенье

ДК ЖД

Тел.: (351) 246-00-00

Начало в 19:00

Билет: 1 000 — 3 800 руб.

Глеб Самойлов обещает показать челябинцам темную сторону «Агаты Кристи» 16+

Истории, когда брат идет против брата, известны нам еще с библейских времен. Конфликта братьев Самойловых не похож на историю Каина и Авеля, но также печален по своей сути. Гениальная, одна из лучших отечественных рок-групп «Агата Кристи» неблагополучно, но скончалась в 2010-м году.

Ныне братья гастролируют порознь. Глеб чаще бывает в Челябинске. На сей раз он решил подарить слушателям возможность вновь насладиться мистическим обаянием любимых композиций и прочувствовать энергию творческого наследия «Агаты». Он представит уникальную ретроспективу, в рамках которой прозвучат не только такие абсолютные хиты, как «Ковер-вертолет», «Опиум для никого», «Черная луна», но и диковинные раритеты, вроде «Бесса мэ», «Вольно!» и «В интересах революции».

13 декабря, пятница

Клуб «Галактика»

Тел.: (351) 246-00-00

Начало в 19:30

Билет: 1 500 — 3 700 руб.