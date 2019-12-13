2019-12-13T16:14:12+03:00
Общество

Погода в Челябинске на январь 2020: зима и только, ничего экстремального

Какой будет погода в Челябинске в январе 2020 и чем запомнился этот месяц за последние 120 лет
Лидия ПЕСКОВА
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Морозы еще впереди.Морозы еще впереди.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В январе погода в Челябинске отличается ощутимыми перепадами: регион погружается то в оттепели, то в сильные морозы. За всю 120-летнюю историю наблюдений за погодой в Челябинске температура менялась от +4 до -48 градусов.

Обычно на январь в Челябинске выпадает пять теплых дней и шесть — ледяных. Какой будет погода в Челябинске в январе 2020?

— На этот раз январь обещает быть в пределах нормы и чуть теплее. Это значит, что средняя температура воздуха в январе в Челябинске 2020 составит -15…-17 градусов, — говорят в Челябинском гидрометцентре.

ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕ МОЖЕТ ЗАТЯНУТЬ ТУМАН

В течение 15-18 дней в январе в Челябинске в январе светит солнце. Несколько дней за месяц могут запомниться густым туманом. Обычно он возникает при резком перепаде температур.

— Летом туманы бывают от избытка влаги, а зимой — при резком понижении температуры, — замечает начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометцентра Надежда Ячменева.

По большей части, туманы стоят в низинах. Поэтому в Челябинске туманы особенно сильные по берегам озер. К примеру, в прошлом году густым «молоком» заливало окрестности берега Смолино.

СТРАШНЕЕ МОРОЗА ГОЛОЛЕД И МЕТЕЛИ

В январе часто метут метели, а на дорогах образуется гололед. В этом месяце стоит быть особенно аккуратными на дорогах, а также не отправляться в поездки за город в экстремальный мороз и в сильные снегопады.

Традиционно январь и февраль самые холодные месяцы в году, так что разгула оттепелей ждать не стоит.

Снег будет падать непредсказуемо: то густо, то пусто. К концу месяца сугробы вырастут сантиметров на 20. Все это означает, что январь будет по-настоящему зимним.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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