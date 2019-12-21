2019-12-20T15:06:36+03:00
Общество

Прописанный в доме-призраке житель Челябинска надеется обрести реальные квадратные метры

14 лет назад его выбросили из дома без денег и другой жилплощади
Лидия ПЕСКОВА
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Вячеслав у развали своего дома в 2005-м году. Фото: из личного архива героя публикации.Вячеслав у развали своего дома в 2005-м году. Фото: из личного архива героя публикации.
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Когда застройщики положили глаз на землю под частным сектором в переулке Оранжерейный (это место вдоль улицы Братьев Кашириных, рядом с домом N54), Вячеслав Давыдов владел четвертью дома, доставшейся ему от деда. Бизнесмены решили построить на месте высотку. И людям предложили съехать в обмен на новые квартиры.

— Одним соседям дали квартиры, другим — компенсацию. А мне сказали: не положено ничего. На мою «зеленку» даже не посмотрели, — рассказывает Вячеслав.

НАС ВЫЖИЛИ СИЛОЙ

Покидать дом добровольно челябинец отказался. Тогда его семью выжили силой. Сначала снесли половину дома соседей. Потом отключили воду и свет. А однажды утром приехал бульдозер без номеров и стал ломать оставшиеся стены.

Сына-школьника в тот момент не было дома, а Вячеслав успел выскочить из хибары — так чудом и спасся.

Бульдозер, который рушил дом, конечно, потом не нашли. Уголовное дело в милиции заводить не стали. Так Давыдов бездомным, хотя и с пропиской в паспорте.

Получив участок, строительная компания «Массив», по каким-то причинам не смогла развернуть грандиозную стройку. На землях частного сектора появилась стоянка. И только много лет спустя в переулке вырыли котлован, забили сваи. Однако и эту стройку заморозили.

ОБИДЧИК — БАНКРОТ, А ЗЕМЛЯ ЗАНЯТА НЕДОСТРОЕМ

Все эти годы Вячеслав с сыном прожили в Курганской области. Потеря дома сломала мужчине жизнь: жена ушла, а на хорошую работу с пропиской в доме-призраке не устроиться. Давыдов жаловался по инстанциям, но ему отвечали: подавайте в суд на «Массив». А компания уже давно обанкротилась…

В ноябре 2019 года Арбитражный суд постановил снести недострой, расположенный в переулке Оранжерейный, так как земля была передана коммерсантам незаконно, с нарушением Земельного кодекса.

— Дело инициировала прокуратура, чтобы защитить неопределенный круг лиц. Но теперь и у нас появилась надежда получить компенсацию. Сын все еще хранит «зеленку» на само здание и на участок, кадастровый и технический паспорт. Надеюсь, справедливость все же восторжествует, — рассказала КП-Челябинск мама Вячеслава Светлана Петровна.

Наша редакция будет следить за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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