Такой хоккей нам нужен: в школе «Трактор» открылись два новых зала для отработки дриблинга и бросков

— Нам бы в наши годы такие условия, мы с ребятами точно НХЛ бы попали, — улыбается чемпион мира, в прошлом защитник «Трактора», а ныне председатель челябинской областной федерации хоккея Николай Макаров. — Прекрасные залы. Все есть. Вот у меня хорошие коньки появились только лет в 12. У Сергея чуть раньше (брат Николая Макарова, двукратный Олимпийский чемпион — прим.ред.). Брат года в четыре уже встал на коньки. Серега у нас в Ленинском районе катался на Смолино, на каких-то прудиках. Везде лед находил.

— Условия сегодняшним воспитанникам спортшколы создали практически идеальные. Главное — желание тренироваться и развиваться. Мы в свое время отрабатывали броски на фанерках. Бывало, просто на асфальте. А сейчас игрокам школы я бы посоветовал не только бросать, но и больше включать работу ног, корпуса. Бросать из-под каких-то фигур, ограждений которые имитируют соперника, — поддержал своего бывшего партнера по команде Анатолий Картаев.

Николай Макаров (слева) и Анатолий Картаев.Фото: Алексей МИКУШИН

БЕЗ ФАНЕРОК

Известные челябинские хоккеисты, ныне ветераны спорта вместе с руководителями «Трактора» прошлись 17 декабря по новым спортивным залам школы.

На месте холла на втором этаже нового корпуса — большая зона для дриблинга, тренажеры для прыжковой подготовки, развития моторики и координации. Второй зал — еще больше. Здесь вместо фанерок синтетический лед, профессиональные хоккейные борта, шесть ворот. В бросковой зоне также установлены велотренажеры, есть разминочная зона.

Кстати, на этом месте в старом корпусе раньше был бильярдный зал. Но договор с арендатором продлевать не стали. Вместо бильярдных столов теперь шайбы в ворота «закатывают» молодые хоккеисты. А для поднятия боевого духа и мотивации над каждыми воротами свои плакаты: «Никогда не сдавайся, и ты увидишь, как сдаются другие», «Каждая тренировка это движение вверх», «Только через труд ты будешь лучше», «Мой главный соперник — это я сам, я выиграю эту битву».

Бросковая зона в старом корпусе спортшколы «Трактора».Фото: Алексей МИКУШИН

ВЛОЖАТ 10 МИЛЛИОНОВ

По словам директора спортшколы «Трактор» Андрея Кудинова в строительство новых площадок уже вложено более четырех миллионов рублей. И проект расширения тренировочной базы будет продолжен. Потратить на эти цели планируется около 10 миллионов.

— Новые залы открывают в восемь утра и закрываются в восемь вечера. Есть групповые и индивидуальные занятия для игроков всех возрастных групп. Эффект от таких дополнительных тренировок очень большой. За тренировку парни могут отрабатывать по несколько сотен бросков по воротам. В том числе, и из разных позиций. Раньше такая бросковая зона в миниатюре у нас была в старом корпусе за воротами. Но там холодно, темновато и не комфортно. Здесь совсем другое дело. Залы большие. Одновременно может заниматься вся команда, — сказал Андрей Кудинов.

Кстати, имена и фотографии тех хоккеистов, кто вложил деньги в новые площадки, красуются на стенах зоны дриблинга: Евгений Кузнецов, Никита Нестеров, Максим Шалунов, Денис Зернов, Владислав Картаев, Вячеслав Войнов и другие. А в разминочном зале бросковой зоны — история «Трактора» в фотографиях, начиная с основания клуба — 1947 года.

— Такие залы нужны и важны. Сегодня в день рождения легендарного игрока и тренера «Трактора» Валерия Константиновича Белоусова (17 декабря Белоусову исполнился бы 71 год, — прим. ред.) мы отрываем новые площадки. Хочу сказать спасибо и тем игрокам, известным воспитанникам «Трактора», которые поддержали идею компании «Бовид» и также выдели средства на строительство новых залов. И это, подчеркну, не бюджетные средства. Это прекрасные площадки и перспектива на будущее, — отметил вице-президент ХК «Трактор» Борис Видгоф.

Зал дриблинга с фотографиями игроков-спонсоров.Фото: Алексей МИКУШИН

КСТАТИ

Команды всех возрастов школы «Трактор» сейчас идут в числе лидеров в турнирах первенства России в клубном зачете региона «Урал — Западная Сибирь» (группа «Сильнейшие»).

ЦИФРА

Сегодня в спортивной школе «Трактора» занимается порядка 600 юных хоккеистов. В школу принимают мальчишек с 8 лет. Но есть и группы начальной подготовки (с 5 лет).