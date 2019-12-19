2019-12-19T17:36:37+03:00
Общество

Ирина Текслер приглашает замужних челябинок шагнуть за пределы семьи и работы

Начался прием заявок на региональный этап конкурса «Миссис Россия — 2020»
Валентина ВАГАНОВА
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Ирина Текслер и Алла Маркина.Ирина Текслер и Алла Маркина.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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В южноуральской столице стартовал конкурс красоты и материнства «Миссис Россия Челябинск — 2020». Он проводится в нашем регионе впервые. У прекрасных дам от 24 до 53 лет появилась возможность посмотреть на себя под новым углом, научиться чему-то новому, стать увереннее в себе.

Участницей может стать каждая замужняя женщина, имеющая детей.

Пресс-конференция прошла в отеле «Малахит». Фото: Валентина ВАГАНОВА

Пресс-конференция прошла в отеле «Малахит».Фото: Валентина ВАГАНОВА

Сегодня, 19 декабря, по случаю открытия конкурса состоялась пресс-конференция. На вопросы журналистов отвечали Алла Маркина — президент Фонда «Планета женщин», который организует конкурс, первая леди Челябинской области Ирина Текслер, директор конкурса «Миссис Россия — Челябинск» Анастасия Макарова, российский актер, основатель благотворительного фонда «Воскресение» Евгений Воскресенский и участницы конкурсов красоты из разных городов России.

Конкурс «Миссис Россия» проводится впервые на южноуральской площадке. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Конкурс «Миссис Россия» проводится впервые на южноуральской площадке.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Организаторы планируют отобрать 20 конкурсанток, которые за три месяца пройдут программу преображения: с ними поработают бьюти-мастера, фитнес-тренеры, красавицам поставят речь, научат грациозной походке, помогут избавиться от комплексов.

Алла Маркина показывает журнал конкурса с фотографией Ирины Текслер. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Алла Маркина показывает журнал конкурса с фотографией Ирины Текслер.Фото: Валентина ВАГАНОВА

По ее словам, современные дамы выполняют множество ролей: супруги, матери, бизнес-леди, а на роль женщины им часто не хватает ни времени, ни сил.

— Мы сталкиваемся с тем, что женщины первый раз делают необычную прическу, выходят на подиум, шьют невероятные платья, которые надевали только в молодости, когда выходили замуж. Это чисто женская энергетика, которой нам просто не хватает. Мужьям участниц очень нравится, что жена начинает трансформироваться, а дети гордятся мамой.

Эту корону получит победительница. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Эту корону получит победительница.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Первая леди области Ирина Текслер отметила, что благодаря конкурсу, о южноуральских женщинах узнают во всем мире:

Ирина Текслер: «Когда мы выберем в 2020 году „Миссис Южный Урал“, о наших женщинах узнают во всем мире». Фото: Валентина ВАГАНОВА

Ирина Текслер: «Когда мы выберем в 2020 году „Миссис Южный Урал“, о наших женщинах узнают во всем мире».Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Конкурс проводится не для того, чтобы поднять планку требования к женщинам, а чтобы напомнить обществу об огромном потенциале, который есть у каждой женщины. И надо создавать условия, чтобы женщина могла реализовать себя за пределами семьи и работы. Этот конкурс является проводником красоты, мира, благотворительности и добра.

Елена Чеботкова — обладательница титула «Мама России 2019», мама шестерых детей. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Елена Чеботкова — обладательница титула «Мама России 2019», мама шестерых детей.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Победительница «Миссис Россия Челябинск — 2020» получит корону, украшенную синими и зелеными камнями, символизирующими наши озера и леса, а также возможность представить Южный Урал на следующем этапе — в Москве.

Лариса Чудакова — Королева Музыки Планеты 2019 Фото: Валентина ВАГАНОВА

Лариса Чудакова — Королева Музыки Планеты 2019Фото: Валентина ВАГАНОВА

Чтобы стать участницей конкурса, нужно заполнить анкету в группе конкурса. Заявки принимаются до 1 марта.

Партнером конкурса стал благотворительный фонд «Воскресение», который основал Евгений Воскресенский. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Партнером конкурса стал благотворительный фонд «Воскресение», который основал Евгений Воскресенский.Фото: Валентина ВАГАНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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