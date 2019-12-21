Фейерверк в Челябинске: где купить недорого, цены, советы к Новому году

Чтобы весело встретить Новый Год, нужно не так уж и много: хорошая компания, елка, шампанское, оливье и праздничный салют. Как только пробьют куранты и стихнет звон бокалов, город радостно загремит звуками разрывающихся в воздухе фейерверков. И это тот самый момент, когда ощущаешь — вот он праздник! Чтобы ожидание и реальность совпали, фейерверк в Челябинске купить лучше в специализированном магазине.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Не секрет, что сейчас продают много некачественной пиротехники. Нечаянно купить такой фейерверк — как минимум, испортить праздник. Но того хуже — дело может обернуться настоящей бедой.

На изделии должна быть инструкция на русском языке. Фото: Вислов.

Как купить эффектный и безопасный фейерверк в Челябинске, рассказал директор студии салютов «Город не спит» Сергей Сериков.

При покупке фейерверка попросите продавца показать сертификат на продукцию.

На самом изделии должна быть инструкция на русском языке.

Обязательно посмотрите срок годности.

Упаковка не должна быть повреждена.

Обратите внимание на длину выступающего фитиля, чтобы он не был коротким.

Студия салютов «Город не спит».

ЧТО ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ВАШЕГО ПРАЗДНИКА

— Выбор пиротехники сейчас огромен. У меня глаза разбежались. Так какой фейерверк в Челябинске купить?

— Те фейерверки, что вы можете купить в розничных магазинах, подлетают на высоту от 10 до 50 метров и могут иметь от шести до 300 залпов. Это их основные отличия, — рассказывает директор студии салютов «Город не спит» Сергей Сериков. — Есть и комбинированные салюты, у которых одни петарды подлетают, например, на высоту 30 метров, другие — 40 и 50. Чем больше компания, для которой организуется зрелище, тем выше и мощнее должен быть фейерверк. Ну и, соответственно, он будет дороже.

В студии салютов «Город не спит» — демократичные цены.

Для небольшой компании, семьи на Новый год можно купить несколько недорогих фейерверков. У нас цены на них — от 260 рублей. Детей порадуют простые хлопушки и бенгальские огни. Они стоят от 30 рублей.

— А вы сами какой фейерверк запустите в новогоднюю ночь?

— Я, не изменяя традиции, буду запускать 50-залповый салют. Он называется «Жаркая Ибица». Это, кстати, один из наших самых популярных фейерверков.

Салют нужно обязательно закрепить: можно засыпать его снегом наполовину. Фото: Гусева.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Качественный фейерверк в Челябинске купить не проблема. Только не ленитесь, обязательно заблаговременно читайте инструкцию. У каждого изделия — свои особенности. К запуску некоторых видов салюта нужно готовиться заранее (например, выбрать подходящую площадку, заготовить скотч и т.д.).

Салют нужно обязательно закрепить, чтобы под давлением он не опрокинулся. Можно просто засыпать его снегом на одну треть или наполовину.

Студия салютов «Город не спит» работает ежедневно с 10 до 22 ч.

Фитиль поджигайте на расстоянии вытянутой руки.

Зрители должны стоять за пределами опасной зоны, указанной инструкции, как минимум — в 20 метрах от пиротехники.

Ни в коем случае нельзя держать в руках работающее пиротехническое изделие и наклоняться над ним (даже после окончания салюта и если оно не сработало).

Не запускайте салют в направлении людей, а также в помещении, вблизи зданий, деревьев, ЛЭП, в дождь и при сильном ветре

Запускать нужно правильно, а купить фейерверк в Челябинске можно с выгодой. При сумме заказа в студии салютов «Город не спит» от 10 тыс. руб. — скидка 10%. Можно выбрать фейерверки в розничном магазине или на сайте. Опытный консультант ответит на все вопросы. Ваш заказ бесплатно доставят по Челябинску в любой день с 10 до 22 часов.

С наступающим Новым годом! Фото: Ленц.

Студия салютов «Город не спит»

Розничный магазин: г. Челябинск, ул. Чайковского, 183/1;

Тел. 8(951)111-53-35;

График работы: ежедневно с 10.00 до 22.00.

www.gorodnespit.ru

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