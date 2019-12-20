«Потому что мы крещеные, а ты нет»: в челябинской школе дети отвернулись от одноклассницы, узнав, что она не носит крестик

На уроке по окружающему миру говорили о толерантном отношении к представителям разных религиозных конфессий, и атеистам в том числе. Сначала учительница попросила поднять руки тех, кто крещен. Поднял руки весь класс. Потом тех, кто не крещен. Подняла руку только Аня Иванова (здесь и далее имена изменены).

ЕСЛИ Я ТЕБЯ И ЗАБАШАЮ, МОГУ ЗАБОЛЕТЬ

— Дочь рассказала об это спустя несколько дней, тема была поднята случайно. Спрашиваю: «Ругали тебя за это?», она ответила, что нет — объяснили, что надо уважать всех, — рассказала мама Татьяна Иванова.

Однако эффект от урока оказался прямо противоположным, но, как отмечает мама, весьма ожидаемым:

— Девочки на переменке от Ани отшатнулись, мол, не будем с тобой играть, «потому что мы крещеные, а ты нет». Дальше больше. Лучший друг, с которым дочь дружит с первого класса, подошел к ней и сказал: «Ты некрещеная, теперь, если я догоню тебя и забашаю, то могу заболеть». Другие девочки сказали дочке, что надо было руку поднимать со всеми, а дочь ответила, что Бог учил не врать.

КАК В СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА, ТОЛЬКО НАОБОРОТ

Мама предполагает, что скоро все забудется. Девочка хорошо всегда общалась с одноклассниками и вряд ли это может стать поводом, чтобы ее сделали «белой вороной». Она предполагает, что никто из ребят не является ярыми проповедниками религии, а крещение, скорее, дань моде.

— В советское время так выявляли тех, кто крещен, а теперь наоборот, — отмечает мама. — Дочка сказала, что все нормально и просила не звонить учительнице. Но в целом школа очень хорошая, нам очень нравится классный руководитель.

«ПУСТЬ ПРЯЧУТ СВОИ КРЕСТИКИ?»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/749823" frameborder="0"></iframe> Православная гимназия Челябинск.Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще одна челябинка Надежда Вахрушева рассказала нам по телефону, что ее некрещеные дети, приходя домой, начали задавать вопросы о религии:

— Мы — семья атеистов. Недавно сын пришел из садика и рассказал: «У воспитателя — крестик, у Васи — крестик, а где мой?» Меня это бесит. Почему в 3-4 года я должна доказывать ребенку, что Бога нет? Пусть верующие прячут свои крестики под одежду. Дочери-первокласснице подружка в школе рассказала, что людей создал Бог. А через месяц она заявила, что не верит в Деда Мороза, но верит в Бога. Пусть верующие говорят о Боге дома и в храме. А такая бытовая пропаганда меня раздражает. Кстати, я обратила внимание на то, что православные очень агрессивны, постоянно в разговорах навязывают свою религию и с пренебрежением говорят с атеистами...

P.S. Мы попросили священников РПЦ прокомментировать эти две ситуации. Чуть позже опубликуем их ответы. И ждем от вас отклики на сайте под этим материалом и на почту: kpravda@ya.ru

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