«Потому что мы крещеные, а ты нет»: в челябинской школе дети отвернулись от одноклассницы, узнав, что она не носит крестик
На уроке по окружающему миру говорили о толерантном отношении к представителям разных религиозных конфессий, и атеистам в том числе. Сначала учительница попросила поднять руки тех, кто крещен. Поднял руки весь класс. Потом тех, кто не крещен. Подняла руку только Аня Иванова (здесь и далее имена изменены).
ЕСЛИ Я ТЕБЯ И ЗАБАШАЮ, МОГУ ЗАБОЛЕТЬ
— Дочь рассказала об это спустя несколько дней, тема была поднята случайно. Спрашиваю: «Ругали тебя за это?», она ответила, что нет — объяснили, что надо уважать всех, — рассказала мама Татьяна Иванова.
Однако эффект от урока оказался прямо противоположным, но, как отмечает мама, весьма ожидаемым:
— Девочки на переменке от Ани отшатнулись, мол, не будем с тобой играть, «потому что мы крещеные, а ты нет». Дальше больше. Лучший друг, с которым дочь дружит с первого класса, подошел к ней и сказал: «Ты некрещеная, теперь, если я догоню тебя и забашаю, то могу заболеть». Другие девочки сказали дочке, что надо было руку поднимать со всеми, а дочь ответила, что Бог учил не врать.
КАК В СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА, ТОЛЬКО НАОБОРОТ
Мама предполагает, что скоро все забудется. Девочка хорошо всегда общалась с одноклассниками и вряд ли это может стать поводом, чтобы ее сделали «белой вороной». Она предполагает, что никто из ребят не является ярыми проповедниками религии, а крещение, скорее, дань моде.
— В советское время так выявляли тех, кто крещен, а теперь наоборот, — отмечает мама. — Дочка сказала, что все нормально и просила не звонить учительнице. Но в целом школа очень хорошая, нам очень нравится классный руководитель.
«ПУСТЬ ПРЯЧУТ СВОИ КРЕСТИКИ?»
Православная гимназия Челябинск.Валерий ЗВОНАРЕВ
Еще одна челябинка Надежда Вахрушева рассказала нам по телефону, что ее некрещеные дети, приходя домой, начали задавать вопросы о религии:
— Мы — семья атеистов. Недавно сын пришел из садика и рассказал: «У воспитателя — крестик, у Васи — крестик, а где мой?» Меня это бесит. Почему в 3-4 года я должна доказывать ребенку, что Бога нет? Пусть верующие прячут свои крестики под одежду. Дочери-первокласснице подружка в школе рассказала, что людей создал Бог. А через месяц она заявила, что не верит в Деда Мороза, но верит в Бога. Пусть верующие говорят о Боге дома и в храме. А такая бытовая пропаганда меня раздражает. Кстати, я обратила внимание на то, что православные очень агрессивны, постоянно в разговорах навязывают свою религию и с пренебрежением говорят с атеистами...
P.S. Мы попросили священников РПЦ прокомментировать эти две ситуации. Чуть позже опубликуем их ответы. И ждем от вас отклики на сайте под этим материалом и на почту: kpravda@ya.ru
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