2019-12-24T07:26:37+03:00
Происшествия

Скандал в Челябинской области: в детском саду массово отравились дети

На больничной койке оказались восемь малышей, один — в реанимации
Валентина ВАГАНОВА
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Дети могли отравиться во время приема пищи.Дети могли отравиться во время приема пищи.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В детсаду № 34 в поселке Бажово Челябинской области, массово отравились дети. Воспитанники почувствовали себя плохо в прошлую пятницу, 20 декабря. В больницу с температурой до 40, рвотой и поносом попали 16 малышей. Восьмерых из них госпитализировали, одного в тяжелом состоянии перевели в реанимацию детской больницы в Челябинске. Госпитализированы и двое воспитателей.

— Температура была 39,6. Дочка бредила. Боли, рвота, — рассказала мама одной из заболевших девочек Наталья Ким.

— Мой сын госпитализирован в Челябинск. Почему такая ситуация в Копейске (поселок Бажово относится к городу-спутнику Челябинска Копейску — прим.ред.)? Почему наших детей лишили реаниматолога в родном городе? Мы почти три часа прождали помощи из Челябинска, — говорит Татьяна Саттарова — мама мальчика, которого перевели в реанимацию.

В садик нагрянула проверка. Все сотрудники сдали анализы. На пищеблоке взяты пробы. Первые результаты должны появиться уже сегодня, 24 декабря.

Сейчас причину массового отравления расследуют специалисты Роспотребнадзора.

— Руководству детсада выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. Детский сад был закрыт, проведены генеральная уборка и дезинфекция помещений. С целью установления источника инфекции проводятся лабораторные исследования: материала от больных, сотрудников детского сада, проб готовой продукции, смывов, воды, дезинфицирующих средств. Проводится наблюдение за контактными, — сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

Проверку организовали также прокуратура и следственный комитет.

Как рассказали в городском управлении образования, сегодня садик будет работать, бригада поваров на кухню выйдет новая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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