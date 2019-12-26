«В квартире пьют и детей обижают»: соседи требуют отобрать маткапитал у семьи из Челябинска

Год назад в многоэтажку по улице Карпенко в Тракторозаводском районе Челябинска заехали новоселы. Молодая семья купила комнату в коммунальной квартире. Расходы покрыл материнский капитал. Сейчас соседи требуют выселить парочку и заставить супругов вернуть государству подаренные деньги.

ОДИН РЕБЕНОК ПРОПАЛ

Проблемы с семьей Петровых (фамилия изменена) начались сразу. Новенькие соседи любили выпить и часто собирали компании. А гам их посиделок слышали даже в соседнем подъезде. Иногда дело доходило до драк. Доставалось и маленьким.

— Если судить по звукам и по детскому плачу, кажется, что детей просто швыряли о стены, — рассказала КП-Челябинск соседка пары Наталья.

Хозяйка новой квартиры часто гуляла с малышами на улице. Одному мальчику около пяти лет, грудничку было чуть меньше года. Прямо при них мать закуривала сигарету и потягивала пивко. Иногда в их компанию вливался папа с бутылкой водки и другие гости.

А потом женщина стала выходить на улицу только с одним ребенком.

— Мы по-настоящему испугались. Где старший? А вдруг прибили? Пошли жаловаться в полицию, — признается Наталья.

РОДИТЕЛИ ГУЛЯЮТ НА ДЕТСКИЕ ДЕНЬГИ

Полицейские успокоили: старший мальчик у бабушки. Родители не смогли поменять ему детский сад и решили оставить в другой части города. Также проверили жизнь малыша: у него есть кроватка, игрушки, в холодильнике полно продуктов, а то, что мальчика бьют и ругают, доказать невозможно.

— Мы обращались в полицию, и в опеку. Ходили в ЖЭК, так как новенькие не платят квартплату. Угрозы жизни ребенка никто не нашел. Но ведь это не так! Люди купили комнату на детские деньги, а детьми не занимаются, только пьют и гуляют. У них нужно забрать и жилье, и пособия, и маткапитал, — возмущены уставшие соседи.

Но такой практики в России нет.

— К сожалению, полномочия Пенсионного фонда весьма ограничены. Мы оформляем сертификаты и помогаем родителям распорядиться маткапиталом. Если комната куплена без нарушений, а детям выделена в ней доля, отозвать маткапитал невозможно. Соседям нужно обращаться в полицию и в социальные службы. Они проверят условия жизни детей, — посоветовали в отделении ПФР по Челябинской области.

— Обычно маткапитал забирают, когда вскрывается, что семья его обналичила или купила жилье и сразу же продала, — добавляют в пресс-службе прокуратуры по Челябинской области.

ОТЦА ПРИСТЫДИЛИ И ОШТРАФОВАЛИ

Сейчас Петровы стали потише. Но проблема не решена. Даже в морозы родители могут сидеть на лавочке с бутылкой водки. Скоро грудничок вырастет и начнет копировать их поведение в играх.

— После жалоб соседей наши сотрудники выезжали на вызов. В отношении отца семейства составили протокол о нарушении тишины, выписан штраф. Участковый полиции провел с семьей профилактическую беседу, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

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