Гонки по льду, выставка про иудаизм и новые спектакли

Выставка иудейской культуры в челябинском музее 6+

Посетителей ждет увлекательное путешествие в мир традиционной еврейской культуры, подарившей миру множество самобытных писателей, художников и музыкантов. Экспозицию назвали «Для Торы, для свадьбы и для добрых дел». Это формула традиционного еврейского напутствия, которым принято поздравлять родителей новорожденного. В них — пожелание следовать заповедям Торы. Упоминание свадьбы связано с представлением о том, что создание семьи — важнейшее условие для благополучной жизни. А заключительные слова о добродетельности — пожелание стать уважаемым членом общества и заслужить награду в грядущем мире.

— В 2015 году мы провели большую выставку «Под знаменем Креста» — не только о православии, а о христианстве вообще. Через два года прошла выставка «Ислам. История, традиции, культура». Это были грандиозные экспозиции. Мне бы хотелось, чтобы таким же событием в культурной жизни региона стала выставка, посвященная иудаизму. Ведь религиозные конфессии объединяют значительную часть общества и сохраняют культурные традиции народов, населяющих Россию, — говорит директор исторического музея Владимир Богдановский.

Основная часть экспонатов относится к материальной культуре ашкеназов — еврейского субэтноса, появившегося в средние века на территории Европы. Собранные на выставке экспонаты (от уникальных произведений искусства до предметов массового ремесленного производства) связаны тематически, образуя живую многоплановую картину жизни традиционной еврейской общины. Дополняют картину фотографии, сделанные на западных окраинах Российской империи.

До 8 марта

Краеведческий музей

Тел.: (351) 263-08-32, 265-23-88

С 11.00 до 19.00; кассы открыты до 18.15

«Мужчины по вызову» едут в Челябинск 18+

Динамичная и интригующая комедия, признанная в 2016-м самым кассовым спектаклем года. Режиссеру этой уморительной феерии Дмитрию Рачковскому удалось собрать звездный ансамбль актеров, которым предстоит прожить эту современную историю. Предупреждаем, постановка, прежде всего, ориентирована на женскую аудиторию.

По сюжету, в городе открывается контора «Горячий шоколад». Если Вам скучно и одиноко — обращайтесь. Здешние ребята помогут весело провести досуг, воплощая тайные желания. Но никогда не знаешь, куда заведет тебя случай. Герои, попадая в невероятные смешные ситуации, дарят зрителям яркие эмоции.

В ролях: Виталий Протасов, Дмитрий Ткачев, Ольга Лещишина, Елена Грищенко, Руслан Данильченко, Александр Мамон, Максим Дашевский.

В двух действиях.

12 января, воскресенье

ДК ЖД

Тел. (351) 246-00-00

Начало: 19.00

Билет: 800 — 2 400 руб.

Грандиозную аферу во имя любви сыграют для челябинских театралов 16+

«Леди на день» в театре описывают как добрую комедию, соединяющую интригу с остроумным юмором и любовными переживаниями.

Уличная торговка Анни получает письмо, в котором дочка сообщает, что собирается выйти замуж за сына испанского графа. Конечно, любящая мать очень рада за свою девочку, но проблема в том, что амбициозный папаша жениха непременно хочет убедиться в благородстве происхождения будущей невестки, а это можно сделать, только лично познакомившись с ее родителями. О том, что мать, некогда состоятельная дама, давным-давно опустилась и спилась, девушка, увезенная за океан в детстве, и не подозревает. Итак, счастье дочери под угрозой. Что делать? Выход один — превратиться в богатую леди, пусть даже всего на один день.

Продолжительность 2 часа 50 минут с антрактом.

11 января, суббота

Театр драмы им. Орлова

Тел. (351) 216-43-43

Начало: 18:00

Билет: 100 — 1 000 руб.

Гонки на льду 0+

Под Челябинском пройдут соревнования по автоспринту. Это вид автомобильного спорта, суть которого заключается в проезде гонщиком круга на время. Спортсмены выходят на трассу по очереди и соревнуются исключительно лишь с драгоценными секундами времени, от количества потраченных на прохождение трассы которых и зависит исход гонки.

Одна важная особенность этих состязаний — под колесами не привычный асфальт или грунтовка, а лед. Автоспринт очень популярен не только у опытных гонщиков, но и среди новичков, для многих из которых дорога в автомобильный спорт и начинается именно с автоспринта

11 января, суббота

село Красное поле, Сорочий лог

Начало в 12:00

Вход свободный.

Лучшие кадры южноуральских фотографов 6+

60 лет назад в Челябинске был создан фотоклуб. Энтузиасты фотографии собрались в редакции газеты «Челябинский рабочий», чтобы обсудить, как поднять уровень мастерства. Тема оказалась злободневной и привлекла к себе многих людей разных возрастов и профессий. Рабочие и инженеры, преподаватели и учащиеся, студенты и журналисты, врачи и артисты стали приходить на собрания клуба. Анализировали новые снимки, разбирали технику съемки, композицию кадра, давали советы. Часто проходили творческие встречи с мастерами искусств, фоторепортерами центральных газет и журналов.

Сегодня фотоклуб собирается каждый последний четверг месяца. В юбилейной фотовыставке представлены работы разных периодов. Снимки представляют некий объемный срез жизни общества на протяжении длительного периода. Каждый снимок — документ эпохи, иллюстрирующий события окружающей действительности.

До 15 февраля

Краеведческий музей

Тел.: (351) 263-08-32, 265-23-88

С 11:00 до 19:00; кассы открыты до 18:15

Вход свободный.

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