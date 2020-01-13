Положат спать и денег не возьмут: как вытрезвитель в Челябинске пережил Новый год

Три года назад в Челябинске заново открыли вытрезвитель. Все подобные учреждения по стране закрыли в 2012 году. Но наш генерал полиции Андрей Сергеев настоял: трезвяк — это важный социальный проект. И после этого на Южном Урале реанимировали учреждения в новом месте — на Курчатова, 26. Центр похвалил министр МВД РФ Колокольцев во время рабочего визита на Урал.

Как спустя три года после открытия работает вытрезвитель, пользуются ли спросом его услуги — узнала КП-Челябинск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/753894" frameborder="0"></iframe> Как устроен вытрезвитель в Челябинске.

БЕСПЛАТНО И ДОБРОВОЛЬНО

В трезвяк привозят пьяных с общественных мест — скверы, парки, стадионы, вокзалы. Доставить сюда могут полицейские или скорая помощь. Очутившись за стальными дверями со сложной табличкой МБУ «Центр временного пребывания для лиц, находящихся в состоянии опьянения», попадаешь в типичную евроремонтуню поликлинику. На стенах кафель, антивандальные стулья, пластиковое окно регистратуры.

Вот так выглядит вытрезвитель снаружи.Фото: кадр с видео

— В наш центр граждане помещаются только на добровольной основе — по письменному заявлению. Находится у нас после этого можно не более 24 часов. Зимой людей привозят, чтобы не замерли. К тому же пьяные могут стать добычей преступников. Также наши сотрудники могут оказать доврачебную медпомощь, — рассказывает директор Александр Рубцов.

Услуги центра бесплатны.

Обратите внимание, что на двери палаты есть глазок.Фото: кадр с видео

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКОВ СПРОС РАСТЕТ

Всех клиентов сначала записывают в журнал — когда привезли, показания алкотестера и захотел ли остаться.

— Человек может изъявить желание, что хочет поспать у нас.Тогда ему дадут чистую простынь и предложат занять свободную койку, — рассказывает фельдшер Павел Снегирев.

Лечить постояльцев никто не будет. Болит голова, чувствуете упадок сил — максимум измерят давление и температуру. Если нужна медицинская помощь — звонят в скорую.

В центре шесть палат на 35 мест. В канун Нового года доставляли до полусотни челябинцев в день. Всего же за прошлый год здесь побывали свыше 7 000 человек. Значит в среднем сюда привозят по 20 пьяниц в день.

Палата выглядит скромно. Вот на этих кушетках предлагают поспать до 24 часов.Фото: кадр с видео

Говорят, что богачей сюда не доставляют. Зачастую это рядовые забулдыги или «люди среднего достатка», по неосторожности перебравшие со спиртным.Дамы среди клиентов — редкость.

Выпускникам вытрезвителя при выходе предлагают визиточку реабилитационного центра — хотите в православным условным или нейтральный.

Фельдшерский пункт.Фото: кадр с видео

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