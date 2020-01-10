Жительнице Кургана повысили пенсию на... 1 рубль и 10 копеек

В январе по России прошла индексация страховых пенсий на 6,6/%. Житель Кургана рассказал в соцсетях о беде своей бабушки: ее пособие увеличилось на один рубль и десять копеек.

— Бабушка наша не голодает, мы ей помогаем. Но от обиды плачет вторые сутки. Она работала всю жизнь, с 15 лет. И это все, что ей сегодня положено? — написал в городском паблике автор.

Поначалу курганцы не поверили словам мужчины. Решили, что это фейк. Но в комментариях появилось несколько сообщений о такой же прибавке.

— У моей матери пенсия 9640 рублей была, после индексации стала 9641 рубль. У меня просто нет слов без мата! — пишет житель Кургана Андрей.

— У меня тоже пенсия увеличилась на 1 рубль 32 копейки, — признается жительница Воронежа Татьяна Попова.

«НЕ ВЫДУМКА, А РЕАЛЬНОСТЬ»

В отделении ПФР по Курганской области подтвердили, что прибавка в рубль не выдумка, а реальность. С такой проблемой могли столкнуться вышедшие на заслуженный отдых недавно, а также малоимущие пенсионеры.

— Скорее всего, пенсия женщины из Кургана была ниже прожиточного минимума. Разницу компенсировало государство. А когда пенсию увеличили, то размер федеральной доплаты стал меньше. Итоговая прибавка к пенсии могла составить 1,1 рубля, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь Курганского отделения Пенсионного фонда России Мария Метелева.

Такое же объяснение получила Татьяна Попова в Воронеже.

ПО БУМАГАМ — ГУСТО, А В КОШЕЛЬКАХ — ПУСТО

Объяснения ПФР идут в разрез с заявлением государства о том, что январская индексация пенсий должна пройти сверх прожиточного минимума пенсионера.

— Сначала доходы пенсионера, включающие пенсию и другие выплаты, доведут социальной доплатой до прожиточного минимума пенсионера в регионе, а затем к этой сумме устанавливается прибавка по итогам индексации. Такой подход обеспечит прибавку даже тем, кто получает доплату, — еще в прошлом году обещал Пенсионный фонд России.

Говоря проще:

— сначала ПФР должен просчитать сумму прибавки к страховой пенсии (в январе 2020 года это 6,6%),

— а потом взять прожиточный минимум пенсионера в его регионе и накинуть прибавку.

При таком подходе повышение в один рубль невозможно.

Почему этот принцип не учли в реальной жизни, в ПФР Зауралья объяснить не смогли.

— Пенсионеров с рублевой прибавкой сегодня много по всей России. Наши коллеги из Москвы уже готовят пресс-релиз по этой теме. Нужно дождаться их комментарий, — сказала КП-Челябинск Мария Метелева.

НА ЗАМЕТКУ

По данным ПФР, после январской индексации пенсий на 6,6% у большинства неработающих пенсионеров страховая пенсия по старости вырастет более чем на тысячу рублей, а средний размер пенсии по стране составит 16,5 тыс. рублей.

Если работающий пенсионер бросит работу в течение этого года, ему также положены все пропущенные индексации.

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