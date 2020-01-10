2020-01-10T14:00:39+03:00
Общество

Жительнице Кургана повысили пенсию на... 1 рубль и 10 копеек

Что говорят чиновники на это
Ирина ГОЛЛАЙ
Поделиться:
Индексацию в рубль пенсионеры считают унижением.Индексацию в рубль пенсионеры считают унижением.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В январе по России прошла индексация страховых пенсий на 6,6/%. Житель Кургана рассказал в соцсетях о беде своей бабушки: ее пособие увеличилось на один рубль и десять копеек.

— Бабушка наша не голодает, мы ей помогаем. Но от обиды плачет вторые сутки. Она работала всю жизнь, с 15 лет. И это все, что ей сегодня положено? — написал в городском паблике автор.

Поначалу курганцы не поверили словам мужчины. Решили, что это фейк. Но в комментариях появилось несколько сообщений о такой же прибавке.

— У моей матери пенсия 9640 рублей была, после индексации стала 9641 рубль. У меня просто нет слов без мата! — пишет житель Кургана Андрей.

— У меня тоже пенсия увеличилась на 1 рубль 32 копейки, — признается жительница Воронежа Татьяна Попова.

«НЕ ВЫДУМКА, А РЕАЛЬНОСТЬ»

В отделении ПФР по Курганской области подтвердили, что прибавка в рубль не выдумка, а реальность. С такой проблемой могли столкнуться вышедшие на заслуженный отдых недавно, а также малоимущие пенсионеры.

— Скорее всего, пенсия женщины из Кургана была ниже прожиточного минимума. Разницу компенсировало государство. А когда пенсию увеличили, то размер федеральной доплаты стал меньше. Итоговая прибавка к пенсии могла составить 1,1 рубля, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь Курганского отделения Пенсионного фонда России Мария Метелева.

Такое же объяснение получила Татьяна Попова в Воронеже.

ПО БУМАГАМ — ГУСТО, А В КОШЕЛЬКАХ — ПУСТО

Объяснения ПФР идут в разрез с заявлением государства о том, что январская индексация пенсий должна пройти сверх прожиточного минимума пенсионера.

— Сначала доходы пенсионера, включающие пенсию и другие выплаты, доведут социальной доплатой до прожиточного минимума пенсионера в регионе, а затем к этой сумме устанавливается прибавка по итогам индексации. Такой подход обеспечит прибавку даже тем, кто получает доплату, — еще в прошлом году обещал Пенсионный фонд России.

Говоря проще:

— сначала ПФР должен просчитать сумму прибавки к страховой пенсии (в январе 2020 года это 6,6%),

— а потом взять прожиточный минимум пенсионера в его регионе и накинуть прибавку.

При таком подходе повышение в один рубль невозможно.

Почему этот принцип не учли в реальной жизни, в ПФР Зауралья объяснить не смогли.

— Пенсионеров с рублевой прибавкой сегодня много по всей России. Наши коллеги из Москвы уже готовят пресс-релиз по этой теме. Нужно дождаться их комментарий, — сказала КП-Челябинск Мария Метелева.

НА ЗАМЕТКУ

По данным ПФР, после январской индексации пенсий на 6,6% у большинства неработающих пенсионеров страховая пенсия по старости вырастет более чем на тысячу рублей, а средний размер пенсии по стране составит 16,5 тыс. рублей.

Если работающий пенсионер бросит работу в течение этого года, ему также положены все пропущенные индексации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Секта «гениальных троечников»: почему чиновники закрыли школу педагога-новатора
На недавней Большой пресс-конференции Владимира Путина президента попросили спасти от ликвидации уникальную школу Михаила Щетинина, которую якобы уничтожают чиновники. Спецкор "КП" Дмитрий Стешин попытался разобраться, что же там происходит на самом деле
Новости 24
Мэрия Челябинска отказала в проведении шествия против вырубки бора
В Челябинске начали строить новую набережную у конгресс-холла
Над Театральной площадью Челябинска надругались вандалы
Экс-силовика из Челябинской области обвинили в педофилии
Джей Ло из Челябинска встретилась с Эштоном Кутчером на «Давай поженимся»
В Челябинске суд не снизил штраф экс-министру Виталию Тесленко
Дом в пригороде Челябинска мог сгореть из-за электропроводки
Жители Челябинска просят мэра города сделать пешеходные дорожки в Чурилово
В Челябинске выпускников школ приглашают бесплатно учиться в медицинских колледжах
В школе Челябинской области у детей обнаружен стригущий лишай
В Челябинске собирают заявки от горожан на ремонт дворов в 2021 году
В Челябинске от владельцев заводов потребовали снизить выбросы
После жалоб жителей на нечищеные дороги в Челябинской области, власти пообещали почистить только одну — до кладбища
Пермские МИГ-31 были замечены в небе Челябинска
В Магнитогорске подпольный пластический хирург изуродовал лицо пациентке
Нам не страшен оливье: после Нового года красавицы-спортсменки с Урала показали стройные фигуры
В Челябинской области лжеминера отправили в колонию строгого режима
В Челябинской области дом признают аварийным после публикации в «Комсомолке»
В Челябинске учат создавать героев популярной 3D-игры
В Магнитогорске отправили в колонию неплательщика алиментов
В Челябинске курсирует музыкальный трамвай
В Челябинской области дотла сгорел дом опекунши тяжело больной девушки с ДЦП
Из-за корректировки маршрутов для челябинцев изменится время полета по некоторым направлениям
В Челябинске парк «атаковали» зеленые человечки
«Строят Ноев ковчег?»: детская поликлиника Челябинска удивила горожан новым креативом
В Челябинске из сквера в центре пытались украсть огромную ель