2020-01-10T16:17:14+03:00
Общество

Купания в проруби на Крещение 2020 в Челябинске: где нырнуть, когда окунуться

Где купаться на Крещение в Челябинске в 2020 году
Валентина ВАГАНОВА
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Купания в проруби на Крещение 2020 в Челябинске: где нырнуть, когда окунутьсяКупания в проруби на Крещение 2020 в Челябинске: где нырнуть, когда окунутьсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В ночь на 19 января православные челябинцы окунутся в ледяные купели. Крещение в Челябинске в 2020 году выпадает на выходные. Морозы не обещают, поэтому на озерах ожидается большое количество верующих: по старинной традиции люди хотят окунуться в прорубь. А поскольку зима теплая и лед на озерах не такой толстый, большое скопление народа на нем опасно.

В мэрии говорят, что купание будет организовано особым образом. Как именно — сообщат позже. Скорее всего, ограничат проход к купели, чтобы на лед не выходили толпы людей за раз. На водоемах традиционно будут дежурить скорая, МЧС и полиция. Разобьют палатки, где можно переодеться.

Можно сказать, в этом году православные в Челябинске будут окунаться в прорубь с комфортом. По прогнозу синоптиков «Гисметио», в крещенскую ночь, ожидается —7 градусов по Цельсию, хотя обычно стоят крепкие морозы.

Тем, кто будет встречать Крещение в Челябинске в 2020 году на водоеме, напомним, ныряние в ледяную прорубь опасно проблемами со здоровьем: от ОРВИ до сердечного приступа. Обычай окунаться на Крещение — народный, но не обязательный. Церковь к этому обряду относится нейтрально.

— Грехи смывает не вода, а искреннее покаяние на исповеди, — говорят в Челябинской епархии. — Сходите в храм, а в купель можно не окунаться.

Обычно в городе вырубают пять купелей на Крещение. Сколько их будет на Крещение в Челябинске в 2020 году, где, и в какое время можно искупаться, станет известно в начале следующей недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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