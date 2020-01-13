2020-01-13T09:50:42+03:00
Общество

В Челябинской области мэр похвалился туалетами для тех, кому нечего стесняться

Подписчики инстаграма главы Миасса поинтересовались, когда чиновник устроит тест
Ирина ГОЛЛАЙ
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Такие туалеты установили в школе. Фото: instagram.com/glava_miass/Такие туалеты установили в школе. Фото: instagram.com/glava_miass/
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Мэр Миасса Григорий Тонких в своем инстаграме похвалился туалетами, которые отремонтировали по его просьбе в школе № 23 поселка Северные печи. До ремонта детишек встречали четыре дырки в полу, а теперь — новенький санфаянс. Стены в нужнике тоже преобразили: обшили панелями. Каменный пол закрыли красивой плиткой, а над головами сделали подвесной потолок.

— Во время осмотра школы я обратил внимание на состояние школьного туалета. Дал распоряжение принять меры. Средства были изысканы — в туалете установлены четыре новых унитаза. Замдиректора по учебной части поблагодарила за содействие и отметила, что дети будут приятно удивлены, — отчитался Григорий Тонких.

Григорий Тонких. Фото: Личный архив героя публикации

Григорий Тонких.Фото: Личный архив героя публикации

Но подписчики мэра радость не разделили и указали главе Миасса на существенный недостаток — в новеньком туалете трудно уединиться, так как строители не додумались возвести перегородки.

— Не совсем продумана ситуация расстановки и приборов...

— Где кабинки? Получается, просто дырки в полу облагородили!

— А где фото, как чиновники тестируют объект? — иронизируют подписчики мэра.

Впрочем, в администрации округа эти шутки сочли неуместными.

— Вы часто бываете в сельских и в поселковых школах? Состояние туалетов там действительно удручает. Для сельской местности это острая проблема, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь главы городского округа Марина Рыкалина.

Но замечания горожан все-таки решили учесть.

— Школа в поселке маленькая. По десять человек в туалет там никто не ходит. Но замечания мы учтем. По этому поводу уже состоялся разговор в управлении образования, — заверила Марина Рыкалина.

НА ЗАМЕТКУ

Без кабинок — никак

КП-Челябинск заглянула в СанПиНы, где прописаны правила обустройства школьных туалетов. Санитарные правила категоричны:

— На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями.

Количество санитарных приборов зависит от общего числа учеников и допускает некоторые отклонения в старых и новых зданиях. Зато в туалете непременно должны быть: «педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, электро- или бумажные полотенца и мыло».

А в новых школах, помимо туалетов, должны быть комнаты личной гигиены с биде или с поддоном и гибким шлангом, унитазом и умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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