«На твое имя взяли кредит!»: богач из Челябинска остался без квартиры из-за случайного займа в 10 000 рублей

У челябинца Виктора свой бизнес. Несколько раз в году летает отдыхать в Европу. На вещах и продуктах не экономит, потому что свободные деньги есть всегда.

Минувшей осенью бизнесмен решил расширить жилплощадь и подал заявку на ипотеку. Однако в займе ему отказали — из-за подмоченной репутации.

— Пару лет назад кто-то оформил на мое имя кредит в «быстрых деньгах». Занял немного, 10 тысяч рублей. Но ни копейки не вернул. Моя кредитная история пострадала. А я даже не знал, что на мне висит долг, — говорит Виктор.

Сейчас мужчина советуется с адвокатами, как лучше поступить: подать иск или написать заявление в органы.

— От мошенников не застрахован никто. Поэтому иногда стоит проверять свою кредитную историю. Тем более, что сейчас заглянуть в нее можно бесплатно, — замечает риэлтор Татьяна, которая занималась сорвавшейся сделкой.

ДВА РАЗА В ГОД — БЕСПЛАТНО

Многие банки предлагает клиентам выписки из кредитных историй за деньги. Люди думают, будто эта услуга исключительно платная. Однако это не так.

— С недавних пор получить свою кредитную историю можно бесплатно два раза в год. Либо два раза заказать ее в электронном виде. Либо один раз — в электронном и один раз в бумажном, — рассказали в пресс-службе Челябинского отделения Уральского ГУ Центробанка России.

КАК ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ БЕЗ ПЛАТЫ

Сначала нужно узнать, в каком Банке кредитных историй (БКИ) она хранится. Она может лежать в одном или в нескольких БКИ.

Узнать, где именно, можно, отправив запрос в Центральный каталог кредитных историй:

— через Портал госуслуг (в личный кабинет вам вышлют список всех БКИ, где хранится ваша история; там будет название, адрес и номер телефона бюро);

— на сайте Банка России (ответ придет в течение суток на электронку, но при запросе нужно указать код субъекта кредитной истории; его можно найти на вашем кредитном договоре либо уточнить в банке или МФО, где вы брали деньги);

— отправить телеграмму в Центральный каталог кредитных историй (ответят в течение трех дней на вашу электронку);

Дальше нужно запрашивать свою кредитную историю в каждом бюро:

— на сайте бюро (отчет пришлют на электронную почту в течение трех дней);

— телеграммой на адрес БКИ (нужно указать свое имя, данные паспорта и адрес электронной почты, но вашу подпись должен заверить сотрудник почты; ответ придет в течение трех рабочих дней);

— в офисе БКИ (историю выдадут в бумажной виде в тот же день, нужен паспорт);

— обычным письмом по почте (запрос должен заверить нотариус, зато можете попросить бумажный или электронный вариант).

И МНОГО РАЗ — ЗА ДЕНЬГИ

— Если кредитная история нужна срочно или чаще, чем два раза в год, получить ее можно за деньги, — замечают в пресс-службе Челябинского отделения Уральского ГУ Центробанка России.

Для этого можно использовать все перечисленные выше способы: обратиться в офис БКИ, послать телеграмму, отправить письмо по почте или оставить заявку на сайте бюро. Иногда бюро за допкомиссию предоставляют отчет в режиме онлайн.

Кроме того, можно получить отчет через свой банк. Но при условии, что он сотрудничает с теми БКИ, в которых хранится ваша кредитная история. Оформить запрос можно через личный кабинет на сайте банка.

НА ЗАМЕТКУ

Зачем проверять кредитную историю

Кредитная история — это информация о кредитных обязательствах человека. Она показывает, в какие банки, микрофинансовые организации (МФО) или кредитные потребительские кооперативы (КПК) вы обращались за деньгами. Когда это было и какие суммы вы брали. Были ли вы созаемщиком или поручителемпо чужим кредитам. Платили ли аккуратно или задерживали платежи.

• Если вы потеряли важные документы, например паспорт, то с помощью кредитной истории можно узнать, не оформляли ли на вас кредит мошенники.

• Кредитная история помогает оценить шансы на получение нового займа. Или понять, почему вам отказывают банки и МФО, страховые компании завышают тарифы на полисы, каршеринговые сервисы не подключают к своим услугам, а серьезные компании не берут на работу.

• И еще: в кредитной истории могут быть ошибки. Например, погашенная ипотека все еще может числиться открытой. Тогда вам будет сложно получить новый займ.

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