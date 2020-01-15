В Челябинске две женщины отслеживают детей, врываются за ними в квартиру и обворовывают ее

Восьмилетняя Маша из Челябинска до сих пор не может отойти от стресса. 14 января две незнакомки проследили за ней из школы, зашли следом в подъезд. Инцидент произошел на Северо-Западе города, в многоэтажке Чайковского, 70. Когда Маша открыла дверь в квартиру, женщины оттолкнули ее и ворвались внутрь. Начали шарить по шкафам и полкам, выпытывая у девочки, где лежат ценные вещи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/754766" frameborder="0"></iframe> Неизвестные зашли в подъезд за ребенком в Челябинске.

НА ПОМОЩЬ ПРИШЛА СОСЕДКА

— Пока Маша открывала квартиру, они делали вид, что пришли к соседям. Дочь еще спросила: «Вы к Зое Федоровне?». Зоя Федоровна — это наша соседка по карману. Те ответили, да. Затем вломились за дочкой и стали «путешествовать» по комнатам. Спросили, где стоит сейф. Маша ответила: «А откуда вы про сейф знаете?». Мол, мама твоя сказала. Вопросы правильно задавали, чтобы ребенок показал, где что лежит. Но Маша не поддалась и попросила их уйти. Украсть ничего не успели, потому что ребенок смекнул, что нужно выбежать и позвать на помощь. Спасибо соседка, вышла, — рассказала КП-Челябинск мама девочки Светлана Кузнецова.

Заметив соседку, незнакомки испугались и убежали. Вечером по возвращении домой Светлана вызвала полицию.

Воровки попали на видеозапись домофона. Полицейский, увидев их лица, сказал, что они уже были замечены в других домах на Северо-Западе.

ДЕВОЧКА ПРОПЛАКАЛА ВСЮ НОЧЬ

По словам Светланы, злоумышленницы еще в лифте узнали у ребенка, есть ли дома взрослые.

— Спросили у Маши, на какой этаж ей нужно, нажали кнопку. А потом задали вопрос: «Почему тебя никто не встречает? Ты дома одна?». Маша им и рассказала, что сестра уже ушла, а мама придет только вечером.

Родители сейчас делают все, что ребенок как можно быстрее справился со стрессом. Маша была сильно напугана, проплакала до трех часов ночи. В школу ее сегодня не повели, чтобы девочка немного пришла в себя.

ОФИЦИАЛЬНО

— Такое заявление действительно поступало в Калининский райотдел, оно зарегистрировано. Сейчас идет проверка, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе УМВД РФ по Челябинску.

В полиции добавили, что по итогам проверки примут процессуальное решение: то есть решат, как квалифицировать поступок неизвестных и в целом возбуждать дело или нет.

Сейчас семья Маши через соцсети ищет свидетелей или других пострадавших от этих дам. Если вам что-либо известно об этом случае, позвоните в редакцию (351) 7000-967 добавочный 10-10. Мы передадим информацию Светлане.

НАУЧИТЕ ЭТОМУ РЕБЕНКА

1. Никогда не говори с незнакомыми людьми! Не подходи, когда зовут, а, наоборот, быстро уходи. Запомни, если взрослому нужна помощь, он обратится к другому взрослому, но не к ребенку.

2. Всегда говори незнакомцу нет, если он что-то просит. Быть вежливым и говорить нет — это разные вещи.

3. Если незнакомец пытается тебя увести, громко кричи, не стесняйся никого, так спасешь себе жизнь.

4. Научите ребенка не заходить в подъезд с незнакомцами. Пусть постоит у подъезда несколько минут, после того как в него зашли неизвестные. В лифте то же лучше не ехать.