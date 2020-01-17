«Все тащат кошек, а мы взяли дедушку»: старика, скитавшегося по подъездам в Челябинске, приютили незнакомцы

Восьмилетняя Альмена пьет чай с молоком и игриво дразнит кошку ногой. Напротив девочки сидит дедушка, похожий на шахматиста из старых мультфильмов. Он словно ребенок, уплетает конфеты одну за другой. Рядовая счастливая семья, но с важной оговоркой. 75-летний старик не родственник, а человек, который очень долго был бездомным. Приют он получил только сейчас.

— Новогодний подарок: семья получила дедушку, а дедушка — семью, — шутит челябинка Валентина Гулицина, которая и приютила Анатолия Лещенко.

ДОМ СГОРЕЛ, ЗЕМЛЮ ПОД НИМ ПРОДАЛИ

Десять лет назад Анатолий потерял дом. Жил в поселке Лесной под Челябинском. Замкнула проводка и изба сгорела со всеми документами. Своей семьи у Лещенко не было.

— Приходил в администрацию. Мне говорили, что все будет хорошо и помогут. А потом, когда дошло до дела, все в стороне оказались, — рассказал мужчина.

Альмена играет в гляделки с котомФото: Андрей Москвичев

С тех пор Анатолий где работал, там и жил. Мужчина, хоть на пенсии, но первое время пробовал работать охранником. Позже выяснилось, что земля, на которой находился его сгоревший дом, продана. Документы сгорели, Анатолий в селе не появлялся и участок продали. Дедушке пришлось скитаться по подъездам и временным приютам почти десять лет.

В конце 2019 года Анатолия ждало новогоднее чудо. В одном из подъездов его нашли волонтеры. В соцсети выложили призыв оказать помощь пенсионеру. На пост откликнулась Валентина Гулицина.

Она решила временно приютить блуждавшего дедушку и помочь ему попасть в дом престарелых. С ее семьей мужчина отметил Новый год, даже помогал украшать елку. После праздников Гулицины решили приютить Анатолия навсегда.

— Хочу, чтобы он прожил остаток жизни в тепле, — рассказала КП-Челябинск Валентина.

Семейный обедФото: Андрей Москвичев

ДЕДУШКУ ОПРОСЯТ СЛЕДОВАТЕЛИ

Первой реакцией мужа Валентины на решение привести домой бездомного дедушку стал легкий шок. Как можно понять такое? Обычно в дом приносят кошек и собак, но никак не человека. Однако семья довольно быстро нашла общий язык с новым дедушкой. Сейчас Гулицины активно восстанавливают документы Анатолия.

Многие челябинцы также выказали готовность помочь семье и дедушке. Неравнодушные жители переводили деньги, некоторые несли вещи для Анатолия и безглютеновую еду для дочери Гулициных — у девочки непереносимость. Сама семья никого не призывает финансово помогать, но уверяет, что если кто-то делает пожертвование, все деньги идут на помощь Анатолию.

После публикаций на ситуацию обратил внимание председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он велел сотрудникам на местах разобраться: как так вышло, что дедушке не помогли соцслужбы.

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