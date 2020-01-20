Стало известно, когда в Челябинске с тротуаров уберут снег

Поразительно: до 31 декабря прошлого года подрядчик по уборке улично-дорожной сети в Челябинске, АО «Южуралмост», никогда не занимался уборкой тротуаров и подходов к остановкам и переходам. Более, того, на тротуары и переходы сваливали снег, сметенный с проезжей части.

Об этом на аппаратном совещании в понедельник, 20 января, заявил начальник Управления дорожного хозяйства Ринат Кучитаров.

ГОРОЖАНЕ ВЯЗНУТ В СНЕГУ

Глава города Наталья Котова заявила: челябинцев по-прежнему не устраивает качество уборки тротуаров. Даже прилегающих к основным магистралям — Комсомольскому проспекту, ул. Свободы, ул. Цвиллинга. Тогда как качество уборки дорог — удовлетворительное.

В справедливости замечаний горожан градоначальница убедилась в выходные, когда объехала Курчатовской и Металлургический районы и обошла пешком центр.

В конце прошлого года УФАС опротестовал большой контракт по уборке дорог, куда вошли все районы города. В мэрии лот разбили на семь частей, и потому к уборке города в январе приступили с опозданиями.

Центр города. Улица Труда. Как пройти по этой каше? Фото: группа "Челябинский урбанист" vk.com

Сейчас за чистоту дорог, тротуаров, остановок в городе отвечают два новых подрядчика — «СтройТех» и «Строймеханизация». До 1 февраля пройдут оставшиеся аукционы по обслуживанию Советского и Центрального районов, и тогда весь город будет «в руках» подрядчика. Техники они обещают в разы больше: сейчас ответственные за обслуживание улично-дорожной сети закупают новые автомобили — погрузчики, самосвалы, комбинированные дорожные машины, малую механизацию.

Ближе к лету встанет вопрос по уличным пылесосам: их промышленному городу нужно очень много.

УБИРТЬ ВРУЧНУЮ

Но что же делать со снегом на тротуарах и остановках?

— Вы же понимаете, что убирать нужно дворникам или с помощью малой механизации? — уточнила у подрядчиков Наталья Котова.

Представитель подрядчиков Сергей Сихарулидзе заявил, что понимает. И пояснил: если город не накроет мощный снегопад, до конца января все вычистят. На уборке работают «ручники» — дворники с лопатами — от 30 до 80 человек, в зависимости от времени суток.

Улица Цвиллинга. Пешие прогулки по Челябинску невозможны. Фото: соцсети.

НУЖНЫ НОВЫЕ ПОЛИГОНЫ

По требованию губернатора Алексей Текслера применение противогололедных реагентов в уборке дорог свели к минимуму. Снег сметают и вывозят на два полигона — на ул. Радонежской и на Бродокалмакском тракте. Снега туда поступает в два раза больше, чем в прошлые годы. В выходные полигон на Радонежской был закрыт: свезенного было очень много, при нулевых температурах снег расимс, в «каше» вязли бульдозеры, которые утрамбовывают снег. Сейчас работают оба полигона.

Кстати, в следующем году точек приема снега станет больше, ведь бороться с ними и дальше будут не при помощи «химии». Значит, объемы вывоза вырастут.

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