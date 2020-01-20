Я ж мать, мне бы только искупать: в Челябинске возмущены окунанием младенцев в Крещение

В выходные десятки южноуральцев стянулись на озера, чтобы искупаться в купели. Многие привели с собой детей. Причем некоторым было пару месяцев от роду. С жутким ревом их окунали родители. Это возмутило остальных купальщиков. Свое негодование они вылили в соцсетях.

Мифы о крещенских купаниях 00:00 00:00

— Это уже перебор! Вы представляете, какой стресс получает ребенок во время такого резкого охлаждения.

— Это вообще бред. А здоровье-то думать не нужно? Какие грехи вы, интересно, хотите смыть с малыша?

— Ребенка в прорубь окунать — это насилие. Ели бы он умел говорить, скорее всего, сказал бы: «Мама, не мучай меня». Вот вырастит, сам решит, нырять или нет.

— Сегодня она с грудничком нырнула, а завтра уже пост будет «люди помогите срочно, кто чем может, у моего малыша двухсторонняя пневмония, на лекарства денег нет, не оставайтесь равнодушными».

Мнений, осуждающих родителей, которые окунают малышей в прорубь, больше, чем поддерживающих. Однако нашлись и те кто написал: может, родители просто закаляют ребенка?

— Да нормально это для тех кто постоянно закаляется, что сидеть и обсуждать? Ее ребенок она знает как нужно, может, саму с такого возраста купают.

— Может, закаляет ребенка и сама закаленная. Приучает с самого детства и правильно делает, иммунитет зато будет у дитя 100%.

Сохраните себе эту памятку. Инфографика: министерство здравоохранения Челябинской области

«КУПАНИЕ МОЖЕТ УГРОЖАТЬ ЖИЗНИ РЕБЕНКА»

Родители уверены, омовение в Крещение закалит малыша, и он будет здоров весь год. Но нужна ли ребенку такая процедура и насколько она безопасна для него?

— В ледяную воду нельзя беременным и детям до 18 лет. У детей тонкая жировая прослойка, незрелая нервная система и несовершенная система терморегуляции. Купание в проруби может угрожать их жизни, — предупреждает заведующий отделением кардиологии № 1 Челябинской областной клинической больницы Сергей Черепенин.

А что думают по поводу купания детей священнослужители?

— Церковь взрослых-то не призывает купаться в ледяной воде и тем более не согласится с тем, что детям это необходимо. Я считаю, детей окунать просто так не стоит. Если вы знаете, что нужно делать после того, как ребенок окунулся и у него есть какая-то практика закаливания, то можно в день Крещения окунуться, чтобы прочувствовать церковный праздник всем телом, — говорит челябинский священник Владимир Панарин.

Владимир напоминает, что при неправильном подходе купание создает опасность.

— Прежде чем окунать ребенка, во-первых, окунитесь сами. Во-вторых, изучите тему закаливания и проконсультируйтесь с врачом. И спросите у ребенка, хочет ли он этого, не отвернет ли его это от церкви. Не будет ли он потом связывать эти негативные эмоции с церковью и не скажет ли потом: «Я не хочу ходить в храм, потому что меня в детстве окунали в ледяную воду, это все мне не нравится. Фанатизм здесь неуместен, нужен грамотный, здравый, расчетливый подход.

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