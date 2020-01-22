2020-01-21T20:04:48+03:00
Общество

«Наглотались выхлопов от маршруток, а автобуса все нет»: как дождаться общественный транспорт в Челябинске

Какие сервисы покажут время прибытия на остановку [лайфхак]
Лидия ПЕСКОВА
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В центре города на остановках висят табло с "живым" расписанием общественного транспорта.В центре города на остановках висят табло с "живым" расписанием общественного транспорта.Фото: Андрей АБРАМОВ
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В какой-то мере мне не повезло — живу в Ленинском. И общественный транспорт, помимо маршруток, тут почти не ходит. Трамваи бегают регулярно и допоздна. Правда, пересекают район лишь по диагонали. А троллейбусы и автобусы у нас — редкость.

На днях мы все решили дождаться хоть что-нибудь. Долго дышали выхлопами маршруток — в итоге сели в одну из них. Решили: время дороже денег.

И сделали очевидный в этом случае вывод: на городской периферии проще не ждать автобус или троллейбус, а заранее узнавать, когда он будет на вашей остановке.

Современные технологии позволяют это сделать.

— Весь муниципальный общественный транспорт: трамваи, троллейбусы и автобусы — оснащен приборами ГЛОНАСС. Иногда из-за сбоев не отображаются десять автобусов. Но за другими машинами можно следить в реальном времени, — рассказал КП-Челябинск пресс-секретарь городского управления транспорта Евгений Талыпов.

Интервалы движения, кстати, у муниципального транспорта самые непредсказуемые. От шести до 60 минут. Чаще всего по городу ездят автобусы № 4 и № 64, трамвай № 3. А вот автобусы № 44, №48, № 52, №71 придется ждать около часа.

Но ориентироваться на расписание не стоит, ведь транспорт может простоять в пробках. Найти ближайший автобус, троллейбус или трамвай челябинцам помогут несколько онлайн-сервисов.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛО

Штука очень удобная: на табло видно, через сколько минут и какие маршруты подъедут на конкретную остановку.

Увы, пока табло висят только на крупных остановках гостевых маршрутов, например, на «Площади Революции».

ЗВОНОК ДИСПЕТЧЕРУ

Уточнить расписание можно, позвонив в Службу организации движения по номеру: 2-400-555.

Диспетчер проверит ситуацию на дорогах и скажет, когда ждать нужный маршрут.

ПО ИНТЕРНЕТУ

Удобные сервисы поиска есть в интернете:

— сайт «Расписание городского транспорта» и его мобильное приложение;

— мобильное приложение Яндекс.Транспорт;

Яндекс.Транспорт поможет рассчитать время посадки.

Яндекс.Транспорт поможет рассчитать время посадки.

— сайт bustime Челябинск, у него тоже есть мобильное приложение;

Сервис www.bustime.ru

Сервис www.bustime.ru

— В приложении «ДубльГИС» тоже можно проложить нужный маршрут, выбрать способ проезда «общественный транспорт» (значок «автобус»), и вам покажут ближайший транспорт.

А так выглядит справка от ДубльГИС.

А так выглядит справка от ДубльГИС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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