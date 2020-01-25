«В бассейн красивые не ходят!»: откровения пикапера
После окончания универа Пашка каждый год терял друзей. Нет, с ними в той или иной степени все хорошо — просто они женились, что для нашего героя равносильно смерти. Он бабник, пикапер, ветрогон…
— Это ты так статью решила начать? Мне не нравится, — комментирует Пашка.
— Ну тогда так: повеса, волокита, кобелина…
— Хватит! Твоя позиция понятна.
Не я первая упрекаю своего приятеля в таком образе жизни. Больше всего ему достается от родителей. Они уже отчаялись увидеть внуков.
— Если до 30-ти не женился, потом уже рано, — шутливо оправдывается Павел.
Бабники неисправимы?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
МАЧО НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Идея записать чистосердечное признание нашего плейбоя появилась, когда в кругу друзей он вдруг выдал:
— В бассейне ловить нечего. Красивые девушки там не водятся.
Женская часть аудитории (особенно любительницы заплывов), конечно, возмутилась. Пашка, как всегда, оказался в центре внимания. А я попросила рассказать подробнее.
— Ну и где же они водятся?
Но сначала пара слов о нашем донжуане. Павел работает в компании по продаже автозапчастей. Не начальник, но и не простой менеджер. В общем, зам зама. Зарплату свою держит в секрете. Снимает квартиру в центре, ездит на иномарочке.
Не красавчик, но за собой следит (просил исправить на: «симпатичный молодой человек спортивного телосложения»). Самооценка уровня «Киркоров».
Итак, откровения пикапера. Взгляд — субъективный, может не совпадать с мнением редакции.
ПЛАВАТЬ ХОДЯТ ТОЛСТУХИ
Говорят, в бассейне нечего ловить. Точнее, некого.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
— Многие думают, что это идеальное место для знакомства: на девушке минимум одежды, можно сразу оценить фигуру. На самом деле в бассейне ничего не разглядишь. Над водой видно голову, а это лишь верхушка айсберга. Столкнуться с которым иногда страшно.
Очень любят бассейн очень крупные женщины. Они так худеют вместо того, чтобы перестать есть на ночь. Они едят и плавают, снова едят и снова плавают. В бассейне турецкого отлея я видел, как они едят и плавают одновременно.
Девушки «плюс сайз» многим нравятся, потому что они сейчас в моде. Но я в этом плане старовер.
Еще один минус в бассейне — там все без макияжа. А также эти уродские шапочки для плавания и сморщенная от воды кожа на пальцах. Короче, бррр….
СПОРТ ДЛЯ ПЛОСКОГРУДЫХ
Хоть с гантелей я, не бойся - подойди и позакомься.Фото: Алексей БУЛАТОВ
— Вот где фигуристые красавицы! Тонкая талия, попа — орех. Но груди нет. Потому что грудь — это жир. Если вы видите фитоняшку с третьим размером, то это редкое генетическое отклонение или — в 99 случаев из ста — силикон.
Некоторые мои друзья в тренажерку не ходят, боятся женщин-терминаторов с «вооот такими банками». Но это как бояться драконов. И тех, и других они видели только на картинках. Девушкам крайне сложно раскачаться до размеров мужика. Таких в тренажерках я не встречал.
Знакомиться тут — абсолютно ненапряжно. Ничего не надо выдумывать. Спроси, как давно здесь занимается, в какие залы еще ходила, похвали ее форму (фигуру, а не майку с лосинами), предложи подстраховать во время упражнения с гантелей.
В ТЕАТРЕ: ТОЛЬКО СЕМЕЙНЫЕ
Шанс столкнуться в фойе театра с прекрасной и одинокой незнакомой очень мал.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
— Специально пойти в театр, чтобы познакомиться, — идея бредовая. Туда ходят, в основном, семьями или со своими половинками.
Представим: я пришел один. И она тоже. Мы встретились в буфете. В очереди за бутербродом с лососем за 250 рублей. И так увлеклись, сравнивая методы Станиславского и Немировича-Данченко, что не заметили, как прозвенели все три звонка... Это было бы круто! Такого у меня еще не было.
Я понимаю: чтобы выиграть в лотерею, нужно хотя бы купить билет. Но билеты на спектакль стоят несколько дороже. А шансы встретить прекрасную одинокую незнакомку в театре — меньше, чем выиграть миллион в спортлото.
Ну что ты смотришь на меня с ухмылкой? Да, я лет десять не был в театре. Там что-то изменилось за это время? Девушкам на шпильках теперь вход бесплатный?
В НОЧНОМ КЛУБЕ ШАНСОВ МНОГО
Порядочные девушки тоже иногда ходят отдохнуть в ночной клуб.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
— Там водятся мифические существа с двухметровыми ногами и огромными губами. Они не едят, не пьют и не танцуют. Они как картины на выставке современного искусства: красивые, загадочные, но не всем по карману.
Есть там и вполне земные девчонки. Они танцуют, как в последний раз. И пьют также. В основном, за твой счет. С ними весело. И красивые среди них есть.
Но образ жизни и тех, и других отталкивает. Я не ищу девочку на ночь. Пусть даже мы будем вместе маленький отрезок жизни — неделю, или месяц — но это должно быть интересно.
Многие среди моих друзей нашли себе жен именно в клубе. Нормальные там тоже есть.
В БИБЛИОТЕКЕ: УМНЫЕ СТУДЕНТКИ
Библиотека - прекрасное место для знакомства.Фото: Евгения ГУСЕВА
— Я знакомился там, когда был студентом. В библиотеке всем скучно. Поэтому девушки не против поболтать с незнакомцем. Нарушать тишину там нельзя. А когда нельзя, еще интереснее.
Главное — не начинать разговор с фразы типа «Вашей маме зять не нужен?» В какой вообще вселенной это считается оригинальным? Я передавал понравившейся девушке записку через других людей, чтобы она не сразу догадалась, кто я: «Привет. Что читаешь?». Если закрутила головой, значит заинтересовалась, настроена пообщаться. Осталось только подойти. А то ведь есть ботанички — от книги не оторвать.
В библиотеке часто встречаются красивые студентки. Да еще и умные! Надо снова записаться в библиотеку.
Смотри, что получается: если посещать библиотеку и спортзал, то есть проводить время с пользой для ума и тела, в качестве бонуса получишь общение с красивыми девушками!
«ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ»?
Бабники такие бабники...Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Павел закончил свой рассказ, а у меня остались вопросы.
— Есть такое мужское движение MGTOW (Men Going Their Own Way — мужчины, идущие своим путем). Его приспешники называют всех женатиков подкаблучниками. А ты?
— О, это вечные девственники. Они живут в ожидании богатых женщин, которые купят машинку, оплатят тренажерный зал и решат все их проблемки. Содержанки. Мне это неинтересно. Я сам работаю и наслаждаюсь жизнью. А секс — часть жизни. Танцуй, пока молодой!
— А ведь не всегда ты будешь таким зайкой-попрыгайкой. Однажды обнаружишь, что для одних красивых девочек ты уже стар, а для других — недостаточно богат.
— Ну так-то да, — согласился Павел. Но тут же опомнился. — Заметь, это ты сказала. Не я. А то напишешь сейчас, что пикапер раскаялся. Я вас, журналисток, знаю.
— Откуда же ты нас — журналисток — знаешь?
— Встречался с одной...
Дамский угодник не может играть свою роль долго.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
«Это инфантилизм и жульничество»
— Таких типов сейчас немало, — говорит психоаналитик Валерий Мыздриков. — Как бы они не были успешны и круты, но это всегда инфантильные люди, которые боятся взрослеть. Боятся ответственности, которая является главным качеством зрелого мужчины. А еще они — жулики. Придумают себе образ, и играют перед девушкой роль, лишь бы получить ее внимание, ее ласку. Но долго играть невозможно. Силы иссякают, спектакль окончен, занавес. Так и проводят жизнь от «спектакля» до «спектакля». Постоянно ищут подпитки, а не могут насытиться. Потому что наполняют себя одним и тем же — пустотой. Так и проходит жизнь…
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