В Челябинске омбудсмен Антон Шарпилов согласился с просьбами бывшей жены чаще видеться с детьми

Своих детей Мария Шарпилова, бывшая жена омбудсмена Челябинской области Антонав Шарпилова, не видела с 27 декабря. Четырехгодовалый сын Ермолай и двухлетняя Пелагея живут с отцом. Или его родителями в Чебаркуле. Точно Мария не знает. Ей не сообщали, где сын и дочь. И, как она утверждает, ни разу не открыли двери.

Семейная жизнь с мужем не задалась. Супруги развелись. В эпицентре кипящего котла противоречий, как это часто бывает, оказались дети.

ТРИ РАЗА В МЕСЯЦ, ПРИ СВИДЕТЕЛЯХ

Суд первой инстанции решил, что жить Ермолай и Пелагея будут с отцом, установив для матери график общения — каждое второе воскресение каждого месяца, с 14.00 до 17.00 . В новогодние каникулы — 5 января — с 11.00 до 17.00. И в дни рождения детей с 10.00 до 19.00 в кафе Чебаркуля, на детском празднике. На всех встречах присутствует отец.

Мария обратилась в областной суд с требованием пересмотреть график. Она не лишена родительских прав, так почему должна видеть детей так редко?

Глобальная цель Марии — вернуть детей себе. При этом, она не собирается препятствовать их общению с отцом.

ДРУГ НА ДРУГА НЕ СМОТРЕЛИ

Заседание назначили на 23 января. Первым появился Антон Шарпилов. Вместе с ним в суд пришла большая команда поддержки. Кто-то выступил свидетелем, кто-то сидел у двери зала: заседание было закрытым. Со стороны Марии пришли две подружки. Одна пыталась рассказать собравшимся, что Мария — нормальная заботливая мать. Но ее слушать не стали. И девушка пересела подальше от дружной команды.

Перед началом заседания Антон и Мария сидели в разных концах. Антон перебирал бумаги, Мария изо всех сил пыталась не расплакаться. Оба страшно волновались. Друг на друга бывшие муж и жена не смотрели.

Антон Шарпилов и его адвокат.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

МАЛЕНЬКАЯ ПОБЕДА И ПЕРЕДЫШКА

Заседание шло больше двух с половиной часов. Вердиктом стал новый график общения матери с детьми. Теперь Мария может видеться с детьми трижды в неделю: с 17.30 до 20.00 в будни, и около семи часов проводить с детьми в выходной день. Без участия отца.

После заседания Антон Шарпилов заявил:

— Учитывая, что мама вернулась на территорию Челябинской области, мы только за ее общение с детьми, мы — за увеличение периода общения.

— Я и жила в Челябинске, — пояснила корреспонденту КП-Челябинск бывшая жена. — Моя работа связана с рекламой и командировками в Москву: я езжу и на обучение, и на деловые встречи. Это обстоятельство использовали против меня, но это не так. Я живу в Челябинске. Видеться с детьми я буду в Чебаркуле, по месту проживания детей. Это уже победа: я смогу видеть детей. Поеду к ним уже сегодня.

Мария Шарпилова и ее адвокат.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Антон в суде заявил, что я на этой неделе ни разу не проявила инициативы встречи с детьми. Хотя я каждый день пишу просьбы увидеться с ними на его служебный почтовый адрес. И он такое утверждает.

— Решение суда Антон Юрьевич должен исполнять, не препятствовать встречам матери с детьми, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск адвокат Марии Галина Маханькова. — Если он не будет придерживаться нового графика, привлечем его к административной ответственности. Если график будет несколько раз нарушен, мы потребуем от суда передачи нам детей. Сегодня в судебном заседании Марию уже не обвиняли в том, что она «кормила» детей гербалайфом вместо полезной еды. Не говорили, что она плохая мать — этому доказательств нет. Мы будем писать кассационную жалобу и пойдем дальше. Дети должны жить с матерью. В материалах дела нет доказательств того, что моя подзащитная — плохая родительница.

Своя точка зрения на судебное решение у защитника Антона Шарпилова Елены Хардиной:

— Мы пока не изучили мотивировочную часть, но, по-моему, встречи должны проходить без присутствия Антона Юрьевича. Вот это, конечно... (смущает — прим. ред.). Но мы немного передохнем, потому что была массовая информатака со всех сторон. Жизнь покажет.

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