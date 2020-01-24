Погода в Челябинске в феврале-2020: зима все-таки будет, но мягкая

ГНа Урале в затянувшееся межсезонье. За окном то приморозит, то оттепель. Синоптики говорят, что такая погода совсем не случайна. Неужто глобальное потепление? А чего ждать от погоды в Челябинске в феврале 2020 года?

— Климат теплеет. С начала этого века среднегодовая температура в Челябинске поднялась на 3,5 градуса, — признает начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометцентра Надежда Ячменева. — Даже Крещенские морозы встречаются все реже. С начала 2000-х был всего один случай, когда 19 января столбик термометра опустился до -32 градусов и три случая с температурой ниже -20.

Но погода в Челябинске в феврале-2020 обещает это исправить.

— Февраль, как и прошлый месяц, не будет очень морозным. И все же температура воздуха ожидается ниже январской: дневные температуры опустятся ниже -10 градусов, — пообещал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

МЕТЕЛИ, СОЛНЦЕ — ДНИ ЧУДЕСНЫ

Погода в Челябинске в феврале-2020 будет изменчивой. Как и обычно, в феврале город ждут перепады температур.

— Абсолютный минимум температуры в Челябинске в феврале зафиксирован на отметке -45 градусов, абсолютный максимум был +8, — говорят в Челябинском гидрометцентре.

Средняя температура воздуха в феврале в Челябинске составляет -8...-13 градусов, ночами может похолодать до -15…-20. А к концу месяца днем днем потеплеет до -2…-5 градусов. Такой погоды в Челябинске в феврале 2020 и стоит ждать.

Кстати, февраль довольно солнечный месяц. Из четырех три недели на всей территории Челябинской области светит ясное солнце. Ветры в Челябинске в это время преобладают южного и юго-западного направления. Часто кружат метели, а настроение портят изморозь и гололед. Зато в конце всех ждет широкая Масленица.

НАКОНЕЦ-ТО СВЕЖИЙ СНЕГ

Более точный прогноз у синоптиков есть на конец января.

Ночь на субботу, 25 января, ожидается морозной: до -20 градусов; днем до -9 мороза.

В ночь на воскресенье, 26 января, до -12 градусов; днем -6.

В начале следующей недели ночами холодно до -20 градусов, днем -12. В последних числах января потеплеет до -5.

Особо ветреных дней не ждите, зато синоптики обещают нам ненавязчивый снег.

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