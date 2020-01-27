Почему по всему Челябинску бежит ржавая вода

Вода цвета густой ржавчины из кранов в Челябинске течет с ноября прошлого года. Тогда «грязевым ваннам» изумились, гости города. Страшно не только пищу готовить или купаться — тарелки мыть.

Улица Масленникова, 16: «Хотели искупать ребенка, а вода цвета коричневой глины!».

Улица Братьев Кашириных, 101а: «Вода то коричневого цвета, то нормального. Как быть?».

Улица Кирова, 4: «Сидим на покупной воде. Скоро разоримся».

Улица Дзержинского: «Из носков делаем импровизированный фильтр!».

Список адресов можно продолжать бесконечно. В середине января прокуратура начала проверку по многочисленным обращениям горожан о сомнительном цвете водопроводной воды. Итогов пока нет. КП-Челябинск собрала возможные версии этого ржавого ЧП.

1. ВОДА МЕНЯЕТ ЦВЕТ ПРИ НАГРЕВЕ

В мэрии заявили, что исходная вода в Челябинске, с очистных сооружений, соответствует всем нормативам безопасности. И цвет, возможно, меняется при нагреве. В вопросе разбирается специальная комиссия. Но как быть с тем, что даже холодная вода течет ржавой? На это у чиновников нет ответа.

2. ВИНОВАТЫ «УПРАВЛЯЙКИ»

В МУП ПОВВ, которое отвечает за холодную воду, заявляют, что дело может быть в отдельно взятых бойлерах — водонагревательных системах, установленных в подвалах. За ними смотрят управляющие компании. Время от времени водонагревательные устройства должны промываться.

Источник КП-Челябинск в мэрии сообщил, что членов комиссии, разбирающихся в причинах нетипичного цвета воды, представители управляющих компаний не пускают в подвалы, спешно промывая бойлеры.

— Действительно, забитые ржавчиной бойлеры могут быть причиной цвета воды. Летние опрессовки, когда инженерная система дома должна промываться, часто проводятся управляющими компаниями только на бумаге. В итоге, бойлер оказывается забит ржавчиной, которая устремляется не только в систему отопления, но и в краны с горячей водой, — прокомментировал корреспонденту КП-Челябинск коммунальный омбудсмен Анатолий Вершинин. Если виноваты бойлеры, то кажется странным, что проблемы начались одномоментно по всему городу. 3. НАХИМИЧИЛИ

Конспирологическая версия гуляет в Сети. Подтвердить или опровергнуть невозможно. Якобы проблемы с реагентами, которые добавляют на водохранилище для очистки воды. Это бы объяснило, почему проблемы возникают по всему городу.

КАК СПАСТИСЬ ОТ РЖАВОЙ ВОДЫ

Можно отфильтровать воду дома самым простым барьерным методом, пропустив через кувшин. Но разве очистишь объем, достаточный для того, чтобы принять ванну?

Для удаления из воды вредных примесей лучше всего установить в квартире многоступенчатую фильтрационную систему. Но годятся и компактные устройства.

— Можно на входящие краны в квартире поставить сетчатые фильтры грубой очистки, они уберут самую крупную фракцию. Есть специальные компактные проточные фильтры от излишнего хлорирования: от него вода чрезмерно жесткая. Кожные аллергические реакции — покраснения, сыпь — могут быть связаны с излишним хлорированием воды. Конечно, качественную воду в квартире обеспечит станция водоочистки. Но под ее монтаж требуется помещение: в стандартной ванной комнате размером 1,5 Х 2 м оборудование не установить, — рассказал КП-Челябинск эксперт по инженерным коммуникациям Егор Горяйнов.

Также специалист поделился еще одной версией, отчего в из кранов в Челябинске может идти ржавчина.

— С очистных сооружений вода попадает в водопроводную систему. Чем она «обогащается», доходя до квартир, никто не знает. Разве трубы водопроводов когда-то чистятся изнутри? Вот закрыли вы кран, вода там отстоялась. Если кто-то ударил по трубе, отложения отслоились и выпали из крана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/754433" frameborder="0"></iframe> Ржавая вода в Челябинске.Видео: Александр СМОЛЬНИКОВ

КУДА ЗВОНИТЬ

В мэрии дали такой совет. Если из крана течет бурая жидкость, жалуйтесь в свою управляющую компанию и в ПОВВ по телефону (351) 214-00-14.

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