Застройщики придумали, как ловчить при продаже квартир с чистовой отделкой в Челябинске

Челябинск строится. Спрос на новенькие высотки растет. Ипотека на них доступнее, чем на вторичку. Но дело даже не в этом. Многие люди хотят жить в чистых квартирах: без истории и со свежим ремонтом.

— Создание застройщиками серых схем по обходу закона стало «трендом» последнего времени. Покупателям обещают «золотые горы». А потом выясняется, что чистовая отделка не предусмотрена или ее выполняет компания-однодневка, — говорит ведущий юрисконсульт консалтинговой компании «Лигал Эксперт» Владимир Мосин.

Чаще всего применяются такие схемы.

ОДНА КВАРТИРА — ДВОЙНОЙ ДОГОВОР

Покупателям квадратных метров в ЖК «Заря», который строит СК «Столица» на улице 2-й Эльтонской, обещают квартиры с улучшенной отделкой. И дают подписать две бумаги: договор участия в долевом строительстве и дополнительное соглашение на чистовую отделку. Причем, цена соглашения — всего тысяча рублей.

— Строители говорят, что это формальность. Соглашение даже не регистрируют. А потом застройщик заявляет, что продавал квартиру без отделки, — говорит начальник юротдела юридической компании «Ореол» Ольга Карпинская. — Аналогичным образом продают квартиры застройщики «ИКАР» и «Бетотек». Последний прописывает в соглашении, что чистовая отделка проводится в рамках акции, поэтому в случае выявленных дефектов претензии рассматриваться не будут.

Выбирая квартиру, не ограничивайтесь рекламой. Внимательно изучайте сам договор.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ОТДЕЛКА ОТДАНА СЛУЧАЙНЫМ ФИРМАМ

Иногда вместо дополнительного соглашения покупателям предлагают договор подряда. Такой подход практикуют АПРИ «Флай Плэниниг», которая застраивает квартал «У озера» в микрорайоне Чурилово, и СК «Каскад».

Юристов насторожила репутация подрядных фирм. Компания «СтройМаркет» (подрядчик «Флай Плэниниг») в прошлом имела отрицательную доходность. А общество «Уютный дом» (подрядчик «Каскада») создано всего за месяц до начала масштабных работ.

— Стоимость услуг по отделке квартир у подрядчиков составляет 20 тысяч рублей независимо от размера квартиры. Сюда входят отделка и материалы. На какое качество стоит рассчитывать? — спрашивают юристы.

ПРОДАЕТ НЕ КОМПАНИЯ, А ДИРЕКТОР

Еще один способ уйти от обязанностей — продать квартиру через посредника, как это делает компания «Столица».

— Если квартиру не успели купить до сдачи дома, ее продажей занимается ИП директора Михаила Зискина. Один рассерженный покупатель послал претензию на качество в «Столицу». А ему на фирменном бланке компании и за подписью Зискина отвечают: квартиру продал ИП, компания «Столица» не является стороной договора и не несет никаких обязательств, — рассказывают юристы.

Более сложную схему применяет строительная компания «Никс». Она выигрывает торги под застройку участка. Передает землю в субаренду другому застройщику с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Тот строит дом и делает отделку.

— «Никс» с уставным капиталом более 100 млн рублей стоит в стороне. Потом готовые квартиры продаются директору СК «Никс» и поступают в продажу по схеме «Столицы», — рассказывают юристы.

ШАНТАЖ И ЛИКВИДАЦИЯ

Застройщик «ЧГС» просто не выдает акт приема-передачи квартиры, пока покупатель не откажется от претензий.

— Я купила квартиру с чистовой отделкой. Когда заметила недостатки, потребовала возместить стоимость ремонта. Теперь мне не отдают акт приема-передачи квартиры, пока не будут устранены недостатки. Я не могу оформить квартиру в собственность и подать декларацию, — говорит Эльвира Исламова.

СК «ИНВЕР», которая строит многоэтажки в Чурилово, тоже не хочет исправлять недоделки и заявила о своей ликвидации.

— В 2016 году я купил квартиру у компании «ИНВЕР». Вскоре стали отваливаться обои, натяжные потолки пошли в складку, треснула стена у окна. Я пошел в суд и выиграл. Но спросить не с кого: компания запустила процедуру ликвидации, — рассказал пострадавший Михаил Троянов.

НЕДОВОЛЬНЫХ ВСЕ БОЛЬШЕ

Недовольных качеством новостроек все больше.

— Один застройщик признался: а чего вы хотите? Вы представляет наши объемы? Отделку целого подъезда в стандартной многоэтажке делаем за неделю! — говорит юрист Ольга Карпинская.

Специалисты советуют покупателям не проглатывать свои обиды, а идти в суд.

— Требуйте признать сделку ничтожной. А если обман намеренный, обращайтесь в полицию, — советует юрист Владимир Мосин.

БДИ!

КОГДА ПОКУПКА УЖАСНАЯ

Застройщик обязан передать участнику долевого строительства квартиру, которая соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов.

Если качество хромает, покупатель вправе требовать:

— устранить недостатки в разумный срок;

— соразмерно уменьшить цену квартиры;

— возместить расходы на ремонт.

Такие нормы заложены в ст. 7 ФЗ №214-ФЗ от 30.12.2004 года.

Аналогичные нормы прописаны в ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей».

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