Что удивило челябинского сенатора Маргариту Павлову на ток-шоу «Пусть говорят»

История тяжело больной девушки Лизы, пациентки челябинского паллиативного центра, стала темой ток-шоу Первого канала «Пусть говорят».

Напомним, парализованную Лизу и двух ее сестер изъяли из семьи опекуна — Натальи Галеевой. Навестив Лизу в казенном доме, Галеева заявила, что в доме инвалидов за Елизаветой нет должного ухода, девушка истощена.

Специальная комиссия областных властей разбиралась в запутанной истории. Лизу перевели в один из лучших паллиативных центров Челябинска. В начале января у бывшей опекунши трех сирот дотла сгорел дом.

В студии Первого канала встретились прежний и новый опекун, а также биологическая мать трех девочек. Приехали и две ее сестры.

Гостьей ток-шоу стала сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова. После выхода программы она поделилась впечатлением на своих страницах в соцсетях.

ДЕВОЧКИ ВСТРЕТИЛИ СВОЮ МАМУ!

— Приятно удивили продюсеры и ведущий — доброжелательность и предупредительность на максимальном уровне. Мне почему-то кажется, что передача, несмотря на всю шумность, была полезна. В первую очередь для детей. Девочки увидели родную маму. Мама смогла обнять их, сказать, что помнит и по-своему любит. Такие моменты имеют огромную ценность!

Кстати, мать заявила, что детей у нее забрали обманом и не пояснила, как было дело. А было это давно. Тогда ее муж пьянствовал и избивал домашних. За что попал в тюрьму. Но объяснить, почему мама не навещала Лизу больше трех лет, она не смогла.

За кулисами шоу: сенатор Маргарита Павлова, новый опекун, одна из сестер и биологическая мать (справа). Фото: Архив героя публикации.

В определенный момент в приемной семье Лиза начала угасать. По словам Маргариты Павловой, случилось это не из-за того, что ее якобы не кормили или не давали лекарства. Лизу лишили главного в ее непростой жизни — семьи.

— Любой психолог скажет, какую важную роль играет в жизни каждого человека семья, его корни. Так вот почему-то решили, что Лиза лишена этого страха, что она ничего не чувствует и лучше ей будет в учреждении! И на передаче я еще раз убедилась, что никакое, даже самое сверхлучшее учреждение, не сможет заменить человеку семью, — пишет Маргарита.

ЛИЗУ СПАСЕТ ТОЛЬКО СЕМЬЯ

Сенатор считает, что разлучать сестер было неверным решением опеки. Новая приемная мама девочек — очень сильный сердечный человек, дети ее очень любят. За кулисами программы девочки все время спрашивали: «Нас не заберут? Нас не отдадут в детский дом?». Почему не подобрали опекуна для Лизы? Почему ее не навещают сестры?

— Эта история — хороший повод задуматься над тем, что нужно развивать в стране систему выхаживания за такими детьми, поддерживать родителей, у кого есть такие дети, развивать сопровождаемое проживание, создавать банк данных опекунов, кто может и хочет ухаживать за людьми с такими заболеваниями. Думаю, что за этим будущее. Спасти Лизу может только семья!!!

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