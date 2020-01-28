2020-01-28T10:41:53+03:00
Общество

Что удивило челябинского сенатора Маргариту Павлову на ток-шоу «Пусть говорят»

Об своем участии в обсуждении истории тяжело больной девушки Лизы она написала в соцсетях [мнение]
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
Маргарита Павлова подчеркнула, что программа вышла толковой. Фото: Архив героя публикации.Маргарита Павлова подчеркнула, что программа вышла толковой. Фото: Архив героя публикации.
Изменить размер текста:

История тяжело больной девушки Лизы, пациентки челябинского паллиативного центра, стала темой ток-шоу Первого канала «Пусть говорят».

Напомним, парализованную Лизу и двух ее сестер изъяли из семьи опекуна — Натальи Галеевой. Навестив Лизу в казенном доме, Галеева заявила, что в доме инвалидов за Елизаветой нет должного ухода, девушка истощена.

Специальная комиссия областных властей разбиралась в запутанной истории. Лизу перевели в один из лучших паллиативных центров Челябинска. В начале января у бывшей опекунши трех сирот дотла сгорел дом.

В студии Первого канала встретились прежний и новый опекун, а также биологическая мать трех девочек. Приехали и две ее сестры.

Гостьей ток-шоу стала сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова. После выхода программы она поделилась впечатлением на своих страницах в соцсетях.

ДЕВОЧКИ ВСТРЕТИЛИ СВОЮ МАМУ!

Приятно удивили продюсеры и ведущий — доброжелательность и предупредительность на максимальном уровне. Мне почему-то кажется, что передача, несмотря на всю шумность, была полезна. В первую очередь для детей. Девочки увидели родную маму. Мама смогла обнять их, сказать, что помнит и по-своему любит. Такие моменты имеют огромную ценность!

Кстати, мать заявила, что детей у нее забрали обманом и не пояснила, как было дело. А было это давно. Тогда ее муж пьянствовал и избивал домашних. За что попал в тюрьму. Но объяснить, почему мама не навещала Лизу больше трех лет, она не смогла.

За кулисами шоу: сенатор Маргарита Павлова, новый опекун, одна из сестер и биологическая мать (справа). Фото: Архив героя публикации.

За кулисами шоу: сенатор Маргарита Павлова, новый опекун, одна из сестер и биологическая мать (справа). Фото: Архив героя публикации.

В определенный момент в приемной семье Лиза начала угасать. По словам Маргариты Павловой, случилось это не из-за того, что ее якобы не кормили или не давали лекарства. Лизу лишили главного в ее непростой жизни — семьи.

— Любой психолог скажет, какую важную роль играет в жизни каждого человека семья, его корни. Так вот почему-то решили, что Лиза лишена этого страха, что она ничего не чувствует и лучше ей будет в учреждении! И на передаче я еще раз убедилась, что никакое, даже самое сверхлучшее учреждение, не сможет заменить человеку семью, — пишет Маргарита.

ЛИЗУ СПАСЕТ ТОЛЬКО СЕМЬЯ

Сенатор считает, что разлучать сестер было неверным решением опеки. Новая приемная мама девочек — очень сильный сердечный человек, дети ее очень любят. За кулисами программы девочки все время спрашивали: «Нас не заберут? Нас не отдадут в детский дом?». Почему не подобрали опекуна для Лизы? Почему ее не навещают сестры?

— Эта история — хороший повод задуматься над тем, что нужно развивать в стране систему выхаживания за такими детьми, поддерживать родителей, у кого есть такие дети, развивать сопровождаемое проживание, создавать банк данных опекунов, кто может и хочет ухаживать за людьми с такими заболеваниями. Думаю, что за этим будущее. Спасти Лизу может только семья!!!

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть интересная история?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В мэрии рассказали, кто вырубил тополя на Северо-Западе Челябинска
«Требуют снять замки и лезут к счетчику»: по подъездам Челябинска ходят мошенники-электромонтеры
СК начал проверку после смерти школьницы от неизвестного вируса в Челябинске
Прокуратура проверила школу в Челябинской области, где разразился скандал из-за поборов на утренники
В центре Челябинска из горящей квартиры спасли трехмесячного младенца
Начальника пожарной части в Челябинской области осудили за взятки от подчиненных, попавшихся на пьянстве
Банк УРАЛСИБ выдал 1,4 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми
В Челябинске будут судить 19-летнего парня, который сбил четырех человек на остановке
Власти рассказали, как в Челябинске пройдет парад в честь юбилея Победы
Морозы до минус 30 градусов ударят в Челябинской области
Плей-офф только в теории: «Трактор» уступил «Ак Барсу» в Челябинске
Изъятую у опекуна девушку с ДЦП из Челябинской области хочет забрать родная мать
«Оно теряет товарный вид». Челябинский краевед рассказал об истории концертного зала «Родина»
Южноуральцы поделятся впечатлениями о новой транспортной системе
Челябинские трамваи выкупил областной миндортранс
Девушка ростом меньше метра и обычный парень: пара из Челябинска удивила своими чувствами
На улицы Челябинска вернулись незаконные киоски
Поменяли мяч на шайбу: футболисты «Челябинска» сразились на хоккейной площадке
В Челябинске от неизвестного вируса умерла школьница
Антимонопольщики признали законным аукцион по содержанию светофоров в Челябинске
В Челябинске мошенники придумали новую схему для обмана в общественном транспорте
«Верю — не верю»: в Челябинске выявлять подхвативших коронавирус будут путем опроса и анкетирования
Жительницу Челябинска, приехавшую из Китая, положили в больницу с подозрением на коронавирус
Стало известно, как изменится Челябинск в ближайшие 20 лет
В мятежной Розе выбрали депутатов в поселковый совет
Загадочный персонаж флешмоба про Игоря оказался южноуральским мастером ски-кросса
Школы Челябинской области начали закрывать на карантин из-за ОРВИ и гриппа
Южноуральские ватерполистки завоевали путевку на Олимпиаду в Токио-2020