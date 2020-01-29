2020-01-29T12:53:19+03:00
Общество

Пациентам с раком крови с октября перестали делать жизненно важный анализ в Челябинске

Чем больных обнадежили медики
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Анализ костного мозга не делают уже четыре месяца.Анализ костного мозга не делают уже четыре месяца.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Большую часть своей жизни 32-летняя Александра Шведчикова из Миасса борется с раком крови. Диагноз девушке поставили в 13 лет. Сначала Сашу лечили медикаментами — проводили химеотерапию. Но онкология не отступала. Помогла лишь пересадка костного мозга. Операцию провели полтора года назад. Александра с тех пор пошла на поправку.

— При моей болезни костный мозг вырабатывает очень мало клеток крови. Узнать об этом помог специальный анализ. Мне его делали до пересадки и после. Сейчас мне нужно пройти контрольное обследование. Но в больнице сломалось оборудование. И анализ не делают никому с октября, — рассказывает Александра.

Александра Шведчикова переживает за тех, кому анализ помог бы узнать точный диагноз. Фото: из личного архива героя публикации.

Александра Шведчикова переживает за тех, кому анализ помог бы узнать точный диагноз. Фото: из личного архива героя публикации.

«ДАЖЕ В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ ДЕНЬГИ НАЙДУТ НЕ ВСЕ»

Цитогонетический анализ клеток костного мозга, о котором рассказывает Александра, а также ряд других важных анализов по полису ОМС на Южном Урале делает Челябинская областная клиническая больница. Бесплатной альтернативы этой клинике нет.

— Все онкогематологические больные проходят через этот анализ. Он максимально точно выявляет болезнь. Анализ можно сделать за деньги. В частной лаборатории за него просят 6700 рублей. Но эти деньги найдет не каждый, даже в экстренной ситуации, — говорит Александра.

Теоретически больные могут заплатить эту сумму, а потом обратиться в органы соцзащиты и даже в минздрав за денежной компенсацией. Правда, гарантий, что деньги вернут, у людей нет. Поэтому многие ждут направления на бесплатный анализ.

— Когда в клинике все починят, не ясно. Хорошо бы минздраву заключить на это время договор с частной клиникой, — говорит Александра.

«АНАЛИЗЫ БУДУТ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ»

Вместе с другими пациентами женщина обратилась за помощью в общество онкогематологии «Содействие». А общественники направили официальное письмо Алексею Текслеру. Губернатора просят найти финансы на покупку нового оборудования для анализов. По данным активистов, необходимо порядка 5 млн рублей.

— Проблема существует, но далеко не по всем видам анализов. Большую часть исследований наша клиника делает. Все необходимые для покупки нового оборудования письма уже написаны. Но обновление медицинской техники не быстрая процедура, может растянуться на месяцы. Все анализы онкобольным пациентам мы будет делать в полном объеме, но назвать точные сроки трудно, — заверил КП-Челябинск руководитель Гематологического центра ЧОКБ Александр Коробкин.

Когда больница получит необходимое оборудование и можно ли пациентам рассчитывать на возмещение своих трат, КП-Челябинск спросила в пресс-службе минздрава. К моменту публикации материала ответ в редакцию не поступил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы тоже не можете дождаться бесплатной помощи по ОМС?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Госавтоинспекция МВД России рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах при неблагоприятных погодных условиях
Во многих регионах России в настоящее время отмечается ухудшение погодных условий – резкое понижение или перепады температурных режимов, усиление осадков. Непогода привела к осложнению дорожной обстановки в ряде российских регионов
Новости 24
В Челябинске пытались перебросить наркотики в колонию с помощью арбалета
Банк УРАЛСИБ предлагает памятные серебряные монеты «30 ЛЕТ БАНКУ УРАЛСИБ»
Автомойка травила жителей Челябинска выбросами
Проверять ржавую воду в Челябинске будет спецгруппа
Челябинск вошел в ТОП-3 самых депрессивных городов страны
В Челябинске остановили продажу билетов на скандальный концерт Элджея
Пикетом сотрудников скорой помощи в Челябинской области заинтересовалась прокуратура
Водитель автобуса устроил массовое ДТП с иномарками в Челябинске
Мэр Магнитогорска поручил разобраться в причинах смерти пациента, застрявшего в скорой на нечищеной дороге
В Кургане пожаловались на адвоката из-за слишком быстрой скорости чтения
К борьбе жительницы Челябинска за место в яслях подключилась вице-премьер Татьяна Голикова
Площадку, где должен выступать Элджей в Челябинске, отдали другому исполнителю
Сократились доплаты, недовольных увольняют: работники скорой в Челябинской области выйдут на улицу
Жителей Челябинска обеспокоила судьба японских карпов в ЧелГУ
«Трогать руками нельзя»: жителям Челябинска рассказали, как носить маску в период эпидемии
«Ощущается на -27»: как будут учиться школьники Челябинска
Земля, на которой строится скандальный гольф-клуб под Челябинском, неожиданно сменила собственника
Челябинские маргиналы облюбовали заброшенный дом
Жители Челябинска смогут услышать блюз Евгения Онегина
Челябинская область близка к эпидемии гриппа