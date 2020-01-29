Пациентам с раком крови с октября перестали делать жизненно важный анализ в Челябинске

Большую часть своей жизни 32-летняя Александра Шведчикова из Миасса борется с раком крови. Диагноз девушке поставили в 13 лет. Сначала Сашу лечили медикаментами — проводили химеотерапию. Но онкология не отступала. Помогла лишь пересадка костного мозга. Операцию провели полтора года назад. Александра с тех пор пошла на поправку.

— При моей болезни костный мозг вырабатывает очень мало клеток крови. Узнать об этом помог специальный анализ. Мне его делали до пересадки и после. Сейчас мне нужно пройти контрольное обследование. Но в больнице сломалось оборудование. И анализ не делают никому с октября, — рассказывает Александра.

Александра Шведчикова переживает за тех, кому анализ помог бы узнать точный диагноз. Фото: из личного архива героя публикации.

«ДАЖЕ В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ ДЕНЬГИ НАЙДУТ НЕ ВСЕ»

Цитогонетический анализ клеток костного мозга, о котором рассказывает Александра, а также ряд других важных анализов по полису ОМС на Южном Урале делает Челябинская областная клиническая больница. Бесплатной альтернативы этой клинике нет.

— Все онкогематологические больные проходят через этот анализ. Он максимально точно выявляет болезнь. Анализ можно сделать за деньги. В частной лаборатории за него просят 6700 рублей. Но эти деньги найдет не каждый, даже в экстренной ситуации, — говорит Александра.

Теоретически больные могут заплатить эту сумму, а потом обратиться в органы соцзащиты и даже в минздрав за денежной компенсацией. Правда, гарантий, что деньги вернут, у людей нет. Поэтому многие ждут направления на бесплатный анализ.

— Когда в клинике все починят, не ясно. Хорошо бы минздраву заключить на это время договор с частной клиникой, — говорит Александра.

«АНАЛИЗЫ БУДУТ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ»

Вместе с другими пациентами женщина обратилась за помощью в общество онкогематологии «Содействие». А общественники направили официальное письмо Алексею Текслеру. Губернатора просят найти финансы на покупку нового оборудования для анализов. По данным активистов, необходимо порядка 5 млн рублей.

— Проблема существует, но далеко не по всем видам анализов. Большую часть исследований наша клиника делает. Все необходимые для покупки нового оборудования письма уже написаны. Но обновление медицинской техники не быстрая процедура, может растянуться на месяцы. Все анализы онкобольным пациентам мы будет делать в полном объеме, но назвать точные сроки трудно, — заверил КП-Челябинск руководитель Гематологического центра ЧОКБ Александр Коробкин.

Когда больница получит необходимое оборудование и можно ли пациентам рассчитывать на возмещение своих трат, КП-Челябинск спросила в пресс-службе минздрава. К моменту публикации материала ответ в редакцию не поступил.

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