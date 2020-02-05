«Чуть крыша не поехала!»: в Челябинске у матери забрали в детдом пятерых детей

Сначала у Валентины Алексаночкиной забрали одного ребенка. Потом второго. Но запаниковала она, когда лишилась всех пятерых.

Женщина обратилась на телешоу «Мужское и женское» — попросила помощи. Только программа вышла не такой, как она ожидала. Ведущая сказала, что не может назвать эту женщину матерью. Валентина же утверждает, что живет только ради своих малышей.

ПРОМЕНЯЛА ДЕТЕЙ НА СТОЛИЦУ

Летом 2019 года трое малолетних ребятишек ушли гулять на пруд и домой уже не вернулись.

— У меня была такая истерика. Чуть крыша не поехала! — говорит на камеру мама Валя.

Детей нашла полиция. Сейчас они в детдоме, а Валентина пытается их вернуть. Но обо всем по порядку.

В 2010 году умер гражданский муж Валентины. У них было двое детей. Старшего сына забрали в детский дом органы опеки, потому что он постоянно сбегал из дома.

Младшего годовалого сына женщина оставила на свою мать и уехала в Москву устраивать личную жизнь. Ее новый возлюбленный Игорь был женат, но собирался разводиться. Он снял Валентине комнату.

Валентина плачет, уверяет, что живет только ради детей. Фото: кадр из телепрограммы "Мужсккое и женское".

Вскоре женщина попала в больницу с серьезными травмами черепа и позвоночника. Говорит: мыла окна, поскользнулась и полетела вниз с шестого этажа.

Три месяца была в коме. Затем получила инвалидность, вышла замуж за Игоря, родила двух дочерей. Говорит, что регулярно высылала деньги в Челябинск матери и оставленному с ней ребенку. И не знала, что уже несколько лет он живет в детском доме. Оказалось, что мать женщины на долгое время попала в больницу, вот малыша и забрали.

ПРОГУЛКА НА ОЗЕРО

— Я собиралась их все перевезти в Москву! — восклицает Валентина на телешоу, но, кажется, в студии ей никто не верит.

Счастливой семейной жизни в столице не получилось. Женщина развелась, вернулась в Челябинск вместе с дочками. Тут сошлась с новым мужчиной — Рустамом. Стали жить впятером в его квартире: он, она, ее дочери 12-ти и четырех лет и его пятилетний сын.

— 20 июля дочка Леночка попросилась погулять с сестрой и братом, — вспоминает Валентина. — Вечером я вышла во двор, чтобы позвать их покушать, а детей там не было. Я стала бегать по дворам. Оказалось, что подруга Лены увела их всех на озеро.

На улице стемнело. Детей, гуляющих без взрослых на пруду в позднее время, заметили сотрудники полиции. Привезли их в социально-реабилитационный центр. Оттуда ребят перевели в детский дом.

Валентина каждый день навещает детей в детском доме. Фото: кадр из телепрограммы "Мужсккое и женское".

«Я НОРМАЛЬНАЯ МАТЬ»

Сотрудники опеки составили акт: оставлении детей в опасности. Кроме того, у Валентины не было условий для их проживания. Дохода нет, своего жилья тоже нет. С Рустамом она рассталась после того, как забрали детей. Да и он, судя по кадрам телепрограммы, ужасно пьет.

Но младшая сестра Валентины помогла ей сделать ремонт в четырехкомнатной квартире матери. Там все готово для детей: светлый интерьер, мягкие игрушки, рабочий стол...

— Это тяжело, когда сидишь на кухне, а тебе кажется, что в комнате плачет ребенок. Вскакиваю и понимаю, что детей рядом нет. Я нормальная мать. Не таскаюсь, не колюсь, не пью. Дети у меня всегда были одеты с иголочки, — Валя показывает школьную форму, которую сшила для дочки сама.

Старший сын скоро выпустится из детского дома. Фото: кадр из телепрограммы "Мужсккое и женское".

37-летняя Валентина смирилась с тем, что уже потеряла двоих старших сыновей. Один из них скоро уже станет совершеннолетним и выпустится из детского дома. Второго усыновила другая семья.

Но она не хочет повторения истории. Уверяет, что делает все, чтобы вернуть младших.

Валентина навещает их каждый день. Дети бегут к ней с криками «Мама!», бросаются на шею. Но за дочек ей придется бороться не только с опекой, но и с бывшим мужем.

— Этому наркоману на самом деле дети не нужны. И мне от него ничего не нужно, — говорит Валентина про Игоря в эфире телешоу.

А вот что рассказывает он сам:

— Когда мы познакомились, она занималась проституцией. Говорят, что раньше сидела на героине. Ей дети не нужны. Я их ей не отдам.

Возможно, бывшие супруги оговаривают друг друга. Но Игорь настроен серьезно. Даже пошел на фиктивный брак с женщиной, чтобы забрать детей и поселить их в ее квартире. Об этом рассказала на программе его московская подруга. Хотя, это тоже могло быть частью телешоу.

КОММЕНТАРИЙ ОПЕКИ

Ни Игорь, ни Рустам, ни Валентина на самом деле пока не лишены родительских прав.

— Вопрос о лишении решает суд. А мы только подавали исковое заявление, так как на тот момент у Валентины не были созданы условия для проживания детей. Но будем отказываться от иска, так как сейчас все условия созданы, — говорит начальник отдела опеки и попечительства Ленинского района Управления социальной защиты населения Администрации города Челябинска Светлана Калачикова.

— Но ведь ей не на что кормить детей! Она не работает! Давайте ваших детей ей отдадим и посмотрим, что с ними будет, — закричали на чиновницу ведущие.

— Лишение родительских прав — это крайняя мера. У нас не лишают из-за того, что родитель не работает.

Трое детей - дочери Валентины и сын Рустама - пока остаются в детском доме. Фото: кадр из телепрограммы "Мужсккое и женское".

КТО РЕШИТ СУДЬБУ ДЕТЕЙ

Нашелся адвокат, который готов оказать Валентине правовую помощь, восстановить инвалидность. Это даст ей пособие. В любом случае судьбу детей должны решать компетентные органы, а не ведущие телешоу. Под их давлением сотрудники опеки сказали, что после программы решение о возвращении детей матери скорее всего будет пересмотрено.

КОММЕНТАРИЙ

Почему детей надо вернуть матери

— Считать, что в детском доме лучше, чем с родной матерью, могут лишь те, кто абсолютно не разбирается в этой теме, — комментирует корреспонденту КП-Челябинск детский психолог Наталья Фирсенко. — Ребенку нужен его личный взрослый. Пусть даже это не самая лучшая мама. Но это важнее холодильника, полного еды.

Если женщина завязала с асоциальным образом жизни, надо дать ей шанс. В идеальном обществе органы соцзащиты должны помочь матери устроиться на работу, наладить быт. Ей также необходимы периодические консультации психолога. Тогда семья, дети будут спасены. Без поддержки может ничего не получиться.

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