«Детям предлагают кредитку»: школу в Челябинской области заподозрили в отношениях с банком
Мамочка из Озерска пожаловалась в соцсетях, что в школе № 24 детей заставили оформлять банковские карты.
— Электронный пропуск у нас уже есть. Для оплаты обедов оформлена другая карта. Зачем нам новая? — возмущается женщина.
Для получения «пластика» родителей просят пройти срочную регистрацию на сайте банка.
— Вынуждают сообщить персональные данные посторонним людям. Это смахивает на что-то очень нехорошее, — пишет в соцсетях мама. Она боится, что частный банк может лопнуть, а ее личные данные стать достоянием посторонних.
Скандальный пост нашел отклик у жителей маленького городка. Самые зоркие разглядели в действиях школы масштабный заговор:
— Темнит бухгалтер. Она получит бонусы банка, микрооткат! Все документы давно уже поданы, а от вас нужна только подпись…
«НИКОГО НЕ ПРИНУЖДАЕМ»
От таких сплетен руководство школы схватилась за голову.
— Мы не принуждаем оформлять карты. Проект бесплатный и добровольный. Всем родителям мы подробно рассказывали о нем на собрании 16 января. И уже 137 из 655 семей согласились оформить новую карту, — рассказала КП-Челябинск директор школы № 24 Наталья Азиева.
Аналогичные «карты школьника» уже действуют в отдельных школах Челябинска, Магнитогорска, Екатеринбурга. Карточки совмещают две функции — это одновременно и пропуск, и кошелек. В школе № 24 при помощи новой карты можно будет открыть входную калитку, а также заплатить за обеды в столовой, расплачиваться в магазинах за пределами школы.
Самое важное, что родители будут получать SMS о каждом шаге своего чада: во сколько он зашел в школу и во сколько вышел, а также — что именно покупал на обед.
— Я уверена, что родителям важно знать такие вещи. Поэтому «карта школьника» необходима. Помимо прочего, она поможет воспитать финансовую грамотность в детях. А в будущем, после переоснащения школьной библиотеки, карту школьника можно будет использовать как читательский билет, — говорит Наталья Азиева.
«СТО РУБЛЕЙ — И ВЕСЬ КОНТРОЛЬ»
В школе еще раз напоминают, что карта выдается бесплатно. А технику (сервер, домофон и др.) установят на средства банка.
И все же скептики иронизируют:
— Мы тоже оформляли такую карту. Валяется до сих пор. Сто рублей на день дал — вот и весь контроль. Самый удобный способ оказался.
К ЧИТАТЕЛЯМ
А как считаете вы: нужен ли школьникам электронный контроль? И нужно ли расширять возможности школьного «пластика»?
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ИСТОЧНИК KP.RU