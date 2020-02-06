«Детям предлагают кредитку»: школу в Челябинской области заподозрили в отношениях с банком

Мамочка из Озерска пожаловалась в соцсетях, что в школе № 24 детей заставили оформлять банковские карты.

— Электронный пропуск у нас уже есть. Для оплаты обедов оформлена другая карта. Зачем нам новая? — возмущается женщина.

Для получения «пластика» родителей просят пройти срочную регистрацию на сайте банка.

— Вынуждают сообщить персональные данные посторонним людям. Это смахивает на что-то очень нехорошее, — пишет в соцсетях мама. Она боится, что частный банк может лопнуть, а ее личные данные стать достоянием посторонних.

Скандальный пост нашел отклик у жителей маленького городка. Самые зоркие разглядели в действиях школы масштабный заговор:

— Темнит бухгалтер. Она получит бонусы банка, микрооткат! Все документы давно уже поданы, а от вас нужна только подпись…

«НИКОГО НЕ ПРИНУЖДАЕМ»

От таких сплетен руководство школы схватилась за голову.

— Мы не принуждаем оформлять карты. Проект бесплатный и добровольный. Всем родителям мы подробно рассказывали о нем на собрании 16 января. И уже 137 из 655 семей согласились оформить новую карту, — рассказала КП-Челябинск директор школы № 24 Наталья Азиева.

Аналогичные «карты школьника» уже действуют в отдельных школах Челябинска, Магнитогорска, Екатеринбурга. Карточки совмещают две функции — это одновременно и пропуск, и кошелек. В школе № 24 при помощи новой карты можно будет открыть входную калитку, а также заплатить за обеды в столовой, расплачиваться в магазинах за пределами школы.

Самое важное, что родители будут получать SMS о каждом шаге своего чада: во сколько он зашел в школу и во сколько вышел, а также — что именно покупал на обед.

— Я уверена, что родителям важно знать такие вещи. Поэтому «карта школьника» необходима. Помимо прочего, она поможет воспитать финансовую грамотность в детях. А в будущем, после переоснащения школьной библиотеки, карту школьника можно будет использовать как читательский билет, — говорит Наталья Азиева.

«СТО РУБЛЕЙ — И ВЕСЬ КОНТРОЛЬ»

В школе еще раз напоминают, что карта выдается бесплатно. А технику (сервер, домофон и др.) установят на средства банка.

И все же скептики иронизируют:

— Мы тоже оформляли такую карту. Валяется до сих пор. Сто рублей на день дал — вот и весь контроль. Самый удобный способ оказался.

К ЧИТАТЕЛЯМ

А как считаете вы: нужен ли школьникам электронный контроль? И нужно ли расширять возможности школьного «пластика»?

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