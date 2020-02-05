«Галамарт» советует: бытовая техника LEBEN для комфортной жизни

Совсем скоро День защитника Отечества, а там и до Международного женского дня недалеко… А где праздники – там и подарки! Например, удобная и красивая бытовая техника, которая не стоит, как крыло от самолета, точно придется по душе абсолютно всем.

Всем этим требованиям отвечает техника LEBEN, которую можно купить в ближайшем «Галамарте». Удобная, с современным дизайном и всеми необходимыми функциями, она обязательно порадует своих обладателей и сделает жизнь хоть немного, но комфортней. Недаром слоган марки «Просто для жизни». И ничего лишнего.

Так, быстро привести одежду в порядок поможет ручной отпариватель: компактный и легкий, он абсолютно безопасен даже для самых деликатных тканей и быстро разгладит все складки, не причинив вреда мелким деталям (пуговицам, стразам и т.д.).

А удалить загрязнения с мебели, кафельной плитки, зеркал и многого другого можно пароочистителем. В комплектации предусмотрены струйная и угловая насадки, ворсовая щетка для удаления стойких пятен, пыли и известковых отложений из труднодоступных мест, а также резиновый скребок для избавления от разводов на гладких поверхностях.

А для окон и зеркал идеальным выбором станет стеклоочиститель. Он состоит из распылителя и аккумуляторного пылесоса, оставляет поверхность сухой и чистой. И никаких грязных разводов!

В плане кухонной техники тоже есть, чем себя побаловать. Например, существенно облегчит готовку блендер-измельчитель: объем стеклянной чаши 1,2 л, а двойные ножи сделаны из нержавеющей стали. Можно быстро порезать ингредиенты для салата, раздробить орехи, измельчить мясо для фарша … Удобно и функционально!

Кстати, пока блюда готовятся, есть время и кофейку выпить из кофеварки LEBEN рожкового типа. Очень удобная конструкция, максимально простое управление… Отличное решение для всех кофеманов.

Брату, отцу или мужу (а впрочем - любому близкому человеку мужского пола) точно пригодится набор для стрижки и бритья. Идеально «на каждый день», для стайлинга бороды или для удаления волос на теле. Полноценный качественный уход за собой, который не требует посещения салона!

Также придать форму и создать окантовку поможет гигиенический триммер; устройство компактное, удобно лежит в руке и не скользит. Лезвия из нержавеющей стали можно промывать водой.

Бытовая техника уж точно нужна в каждом доме, а в ассортименте LEBEN можно выбрать подарок на любой вкус, будь то техника для дома и кухни или для здоровья и красоты.

Приобрести все необходимое можно в ближайшем «Галамарте», причем по очень демократичным ценам. Ведь новая классная вещь совсем необязательно должна стоить дорого!

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