2020-02-06T08:45:22+03:00
Общество

«Комсомолка» отправила своих читателей на курорт

Путевки на отдых они выиграли в конкурсе среди подписчиков
Валентина ВАГАНОВА
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Победители проведут выходные в санатории «Карагайский бор». Фото: vk.com/borzdravПобедители проведут выходные в санатории «Карагайский бор». Фото: vk.com/borzdrav
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КП-Челябинск разыграла путевки в крупнейшую здравницу Южного Урала — санаторий «Карагайский бор». Туры получили победители конкурса среди подписчиков газеты: Елена Агафонова из Верхнего Уфалея и Екатерина Шарова из села Писклово Еткульского района. Читательницы уже забрали свои призы и в скором времени отправятся в мини-отпуск.

— Кто поедет в санаторий, еще не решили: или мы с мужем, или сын со снохой и внучкой. Они живут в Челябинске, им будет полезно подышать свежим воздухом, погулять по сосновому бору, — поделилась планами Елена Агафонова. Ей посчастливилось выиграть сертификат на недельный отдых для двоих.

Елена Агафонова. Фото: Вероника Рожкова

Елена Агафонова. Фото: Вероника Рожкова

Елена выписывает «Комсомольскую правду» много лет, продолжает традицию, которую заложили ее родители. Сама она журналист, 29 лет проработала в городской и районной газетах, из них 14 лет — редактором. А сейчас занялась семейным бизнесом.

— В «Комсомолке» в первую очередь читаю журналистские расследования, публикации на злободневные темы, аналитические статьи. Не пропускаю путевые заметки — о поездках журналистов в глубинку, их впечатлениях о жизни в маленьких городах и районах. Нравится, что в газете доступно разъясняют все изменения в законодательстве, много полезных советов, как сохранить здоровье. Люблю читать материалы о спорте. Конечно, читаю региональную вкладку. Хочется, чтобы в ней было больше материалов о проблемах небольших городов и районов нашей области.

Екатерина Шарова тоже давний поклонник «Комсомолки». Газету читает сама и советует другим. А кого издание заинтересует, приносит свежий выпуск на дом: Екатерина — почтальон. Село в котором она живет небольшое — более 600 человек. Почтальона всего два. Чтобы оперативнее доставлять почту, Екатерина приобрела и освоила снегоход.

Екатерина Шарова Фото: Валентина ВАГАНОВА

Екатерина ШароваФото: Валентина ВАГАНОВА

Свою работу женщина любит и вместе с коллегой старается не просто разносить людям почту, а еще поднимать им настроение.

— В Новый год, например, мы наряжались и поздравляли жителей стихами и песнями, дарили небольшие подарки. В санаторий хочу взять с собой напарницу, порадовать ее.

Уважаемые читатели, подписывайтесь на газету «Комсомольская правда», участвуйте в наших конкурсах и тоже выигрывайте призы!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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