Выходные в Челябинске: театр Вахтангова, мастер-класс по каллиграфии и встречи с казаками
Актеры театра имени Вахтангова сыграют в Челябинске «Улыбнись нам, Господи» 16+
С этой постановкой легендарный коллектив катается по всему миру. Например, не так давно были в Лондоне. Интересно, что билеты стоили не намного дороже. В спектакле задействованы 25 актеров театра. Пьесу-притчу по роману Григория Кановича инсценировал Римас Туминас. Это русско-литовский театральный режиссер. Постановка о долгом жизненном пути стариков евреев. Они едут из местечка в Вильно узнать о судьбе сына одного из них. Парень покушался на жизнь генерал-губернатора.
— В этой истории один сюжет — дорога к детям, и один смысл — философия жизни, где каждому уготовано свое место. Все есть в этих воспоминаниях, нет только радости и надежды, — гласит афиша спектакля.
В главных ролях: Алексей Гуськов, Виктор Сухоруков, Виктор Добронравов, Владимир Симонов, Юлия Рутберг, Григорий Антипенко.
Продолжительность спектакля 3 часа 20 минут с одним антрактом.
7, 8 февраля (пятница, суббота)
Театр драмы им. Орлова
Тел.: (351) 246-00-00
Начало в 19:00
Билет: 2 500 — 5 900 руб.
Челябинцев приглашают изучить древнюю культуру 6+
В нашем краеведческом сейчас идет выставка о культуре иудаизма — «Для Торы, для свадьбы и для добрых дел». Челябинск никогда не был центром притяжения евреев, но люди этой культуры пусть и в малых количествах, но на Южном Урале жили. В экспозиции собрали много экспонатов, которые рассказывают историю этого народа.
В рамках выставки проводят интерактивные занятия.
7 февраля, пятница
Мастер-класс по скетчингу «Древние символы». Посвящен рисунку древних еврейских символов, восходящих ко времени Ветхого завета. Помимо создания древних символов, знаков и изображений, участники познакомятся с их религиозным значением и историей появления. Преподает член молодежного отделения союза художников, художник, скульптор Илья Старцев.
18:00
150 руб.
8 февраля, суббота
Интерактивное занятие «Субботняя история» с изготовлением еврейской открытки на Хануку.
13:00
150 — 250 руб.
Интеллектуальный лекторий «Идиш-культура и быт еврейского местечка». Лектор — заведующий отделом наивного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств,этнограф и культуролог Андрей Бобрихин.
15:00
100 руб.
Сходка поклонников фэнтези 12+
Почитателей фантастики в Челябинске тысячи. Кто-то просто читает дома книги, смотрит сериалы и предпочитает обсуждать новинки в интернете. А есть и очные встречи. Клуб называется Terra Incognita.
— Это настоящий праздник для поклонников фэнтези, где можно от души повеселиться, найти единомышленников и завести новых друзей! Даже если книги какой-то серии вам пока не знакомы — не беда, изобретательность и командный дух помогут выполнить задания. Авторы лучшего костюма и рисунка получат особые призы, — гласит анонс мероприятия.
9 февраля, воскресенье
Библиотека слабовидящих (пр-кт Свердловский, 58)
Вход свободный.
Лекция о Пушкине и юродивых 12+
Еще один литературный анонс. В Челябинске есть Пушкинское общество. На очередной его встрече поговорят о трагедии «Борис Годунов». Лектор — Татьяна Шарманова, учительница истории и обществознания, член ассоциации музейных работников.
Расскажет о юродивом Николке, герое пьесы, детально проанализировав этот образ: одежда, предметы, сопровождающие юродивых в подвижнической жизни, внешний вид, позы, жесты, взгляд. Представит сравнение его с каноническими изображениями юродивых XVI века. Лекция будет сопровождена красочным иллюстративным материалом, авторства разных художников.
8 февраля, суббота
Центральная библиотека им. Пушкина
Тел.: (351) 264-25-23
Начало в 13:00
Вход свободный.
Творческая встреча «Казачья Слава» 5+
Сейчас все сложнее сохранить предметы казачьего быта, народные песни и обычаи. Именно поэтому специалисты челябинского музея Казачьей Славы стараются приобщать молодежь к этой культуре — учат вышивать, изготавливать точные копии старинного оружия из дерева, рисовать и шить народные костюмы.
Специально для участников мероприятия в библиотеке — детей и их родителей — сотрудники музея покажут, как обращаться с саблей, поиграют в традиционные народные игры, организуют спевки и русский пляс, а также познакомят с историей казачьего народа.
8 февраля, суббота
Публичная библиотека
Тел.: (351) 266-62-96
Начало в 12:00
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU