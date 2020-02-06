Выходные в Челябинске: театр Вахтангова, мастер-класс по каллиграфии и встречи с казаками

Актеры театра имени Вахтангова сыграют в Челябинске «Улыбнись нам, Господи» 16+

С этой постановкой легендарный коллектив катается по всему миру. Например, не так давно были в Лондоне. Интересно, что билеты стоили не намного дороже. В спектакле задействованы 25 актеров театра. Пьесу-притчу по роману Григория Кановича инсценировал Римас Туминас. Это русско-литовский театральный режиссер. Постановка о долгом жизненном пути стариков евреев. Они едут из местечка в Вильно узнать о судьбе сына одного из них. Парень покушался на жизнь генерал-губернатора.

— В этой истории один сюжет — дорога к детям, и один смысл — философия жизни, где каждому уготовано свое место. Все есть в этих воспоминаниях, нет только радости и надежды, — гласит афиша спектакля.

В главных ролях: Алексей Гуськов, Виктор Сухоруков, Виктор Добронравов, Владимир Симонов, Юлия Рутберг, Григорий Антипенко.

Продолжительность спектакля 3 часа 20 минут с одним антрактом.

7, 8 февраля (пятница, суббота)

Театр драмы им. Орлова

Тел.: (351) 246-00-00

Начало в 19:00

Билет: 2 500 — 5 900 руб.

Челябинцев приглашают изучить древнюю культуру 6+

В нашем краеведческом сейчас идет выставка о культуре иудаизма — «Для Торы, для свадьбы и для добрых дел». Челябинск никогда не был центром притяжения евреев, но люди этой культуры пусть и в малых количествах, но на Южном Урале жили. В экспозиции собрали много экспонатов, которые рассказывают историю этого народа.

В рамках выставки проводят интерактивные занятия.

7 февраля, пятница

Мастер-класс по скетчингу «Древние символы». Посвящен рисунку древних еврейских символов, восходящих ко времени Ветхого завета. Помимо создания древних символов, знаков и изображений, участники познакомятся с их религиозным значением и историей появления. Преподает член молодежного отделения союза художников, художник, скульптор Илья Старцев.

18:00

150 руб.

8 февраля, суббота

Интерактивное занятие «Субботняя история» с изготовлением еврейской открытки на Хануку.

13:00

150 — 250 руб.

Интеллектуальный лекторий «Идиш-культура и быт еврейского местечка». Лектор — заведующий отделом наивного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств,этнограф и культуролог Андрей Бобрихин.

15:00

100 руб.

Сходка поклонников фэнтези 12+

Почитателей фантастики в Челябинске тысячи. Кто-то просто читает дома книги, смотрит сериалы и предпочитает обсуждать новинки в интернете. А есть и очные встречи. Клуб называется Terra Incognita.

— Это настоящий праздник для поклонников фэнтези, где можно от души повеселиться, найти единомышленников и завести новых друзей! Даже если книги какой-то серии вам пока не знакомы — не беда, изобретательность и командный дух помогут выполнить задания. Авторы лучшего костюма и рисунка получат особые призы, — гласит анонс мероприятия.

9 февраля, воскресенье

Библиотека слабовидящих (пр-кт Свердловский, 58)

Вход свободный.

Лекция о Пушкине и юродивых 12+

Еще один литературный анонс. В Челябинске есть Пушкинское общество. На очередной его встрече поговорят о трагедии «Борис Годунов». Лектор — Татьяна Шарманова, учительница истории и обществознания, член ассоциации музейных работников.

Расскажет о юродивом Николке, герое пьесы, детально проанализировав этот образ: одежда, предметы, сопровождающие юродивых в подвижнической жизни, внешний вид, позы, жесты, взгляд. Представит сравнение его с каноническими изображениями юродивых XVI века. Лекция будет сопровождена красочным иллюстративным материалом, авторства разных художников.

8 февраля, суббота

Центральная библиотека им. Пушкина

Тел.: (351) 264-25-23

Начало в 13:00

Вход свободный.

Творческая встреча «Казачья Слава» 5+

Сейчас все сложнее сохранить предметы казачьего быта, народные песни и обычаи. Именно поэтому специалисты челябинского музея Казачьей Славы стараются приобщать молодежь к этой культуре — учат вышивать, изготавливать точные копии старинного оружия из дерева, рисовать и шить народные костюмы.

Специально для участников мероприятия в библиотеке — детей и их родителей — сотрудники музея покажут, как обращаться с саблей, поиграют в традиционные народные игры, организуют спевки и русский пляс, а также познакомят с историей казачьего народа.

8 февраля, суббота

Публичная библиотека

Тел.: (351) 266-62-96

Начало в 12:00

Вход свободный.