Житель Челябинска с редким диагнозом умер, пока добивался бесплатных подгузников

Семья 68-летнего Михаила Чудинова полгода не могла добиться выделения подгузников и пеленок из-за упертости врачей. После жалобы во все инстанции, их наконец-то пообещали выдать, но вскоре челябинец умер, так и не получив ничего. Михаил был прикован к постели из-за бокового амиотрофического склероза (БАС).

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

БАС — заболевание нервной системы, при котором поражаются клетки головного и спинного мозга, вызывая атрофию мышц. У Михаила Чудинова все началось с левого плеча три года назад. Болезнь развивалась постепенно, но 1 января 2019 года ему резко стало плохо. За короткое время он перестал двигаться и говорить, питаться мог только через зонд, а дышать — через маску.

Незадолго до этого в Челябинске оптимизировали филиала поликлиники № 5, к которой был прикреплен Михаил Чудинов. Жителей отправили в частную клинику «Полимедика», которая работала по полису ОМС.

С боем родственникам удалось добиться признания его паллиативным больным. Это значит, что надежды излечится нет, но по закону положен достойный уход.

ДАЛИ НЕ ТО, ЧТО НУЖНО

Как и любому прикованному к постели человеку, Михаилу нужны были памперсы. Их можно получать бесплатно. Для этого нужен документ от врачей. Но в частной клинике посчитали, что человек с таким заболеванием в памперсах не нуждается. Зато дали коляску и кресло-туалет, которые прикованному к постели человеку не нужны. Михаил вообще не мог сидеть.

— Главврач посоветовала его все время держать на судне. Интересно, пролежала бы она сама так? После очередной жалобы на «Полимедику» Министерство здравоохранения ответило, что поликлиника является частной и ничем они [чиновники] нам не помогут. Получатся Министерство здравоохранения их одобрило, дали лицензию и теперь не контролируют? Когда решался вопрос о закрытии филиалов поликлиники №5, и открыли «Полимедику», нас не спросили, нужна ли эта частная организация, — рассказала дочь Михаила Чудинова Анастасия Васильева.

К проблеме подключился фонд «Живи сейчас». Он помогает людям с БАС и подобными болезнями.

— Затраты на памперсы 6 000 рублей в месяц. Это очень много когда речь идет о семье пенсионеров. Уход за лежачим больным — история затратная. Нужно специальное питание, функциональная кровать, противопролежневый матрас. Не говоря уже о физических и эмоциональных силах, — отмечает в разговоре КП-Челябинск пресс-секретарь фонда «Живи сейчас» Анна Овсянникова.

Ранее с семьей встречался омбудсмен Антон Шарпилов и передал благотворительную пачку подгузников. Фото: instagram.com/ombudsman74

ПОДГУЗНИКИ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ

После обращений во все инстанции, семья Михаила добилась документов, куда включили пеленки и подгузники.

— Говорили, что дадут 344 памперса, но так и не дали, — рассказала Анастасия Васильева.

Состояние пенсионера ухудшалось, он заболел пневмонией. 5 февраля Михаила Чудинова не стало.

— Борьба окончена. Жаль, что не удалось ничего получить, — рассказала КП-Челябинск Анастасия Васильева. — В больнице не нашлось откашливателя для помощи больным пневмонией. Врач сказала, что у него перестала циркулировать кровь.

— Откашливатель — не сильно распространенное оборудование в нашей стране, некоторые врачи даже не знают, что это такое, — объяснила Анна Овсянникова.

На вопрос, будет ли семья добиваться наказания для врачей, затянувших с выдачей средств гигиены, семья ответить затрудняется. В фонде «Живи сейчас» сказали, что готовы поддержать семью.

В Министерстве здравоохранения Челябинской области изучили ситуацию и заявили:

— «Полимедика» свои обязательства перед пациентом выполнила в полном объеме, своевременно заполнив и отправив направление на медико-социальную экспертизу, в которое были включены все необходимые пациенту технические средства реабилитации, — сообщили в пресс-службе ведомства.

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