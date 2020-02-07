Может ли в Челябинске плата за холодную воду взлететь в разы, как в Мурманске

На пленарном заседании Государственной Думы 4 февраля обсуждали важную тему способов снижения тарифов на воду.

— На трибуну поднялся депутат Мурманской областной Думы Михаил Анторопов. Он слезно стал просить депутатов принять закон, ограничивающий стоимость водопроводной воды, — написал в соцсетях фотокорреспондент Юрий Инякин, снимавший заседание. — Во многих крупных городах России «Водоканалы» «взяли» под контроль граждане из списка «Форбс». Стоимость воды резко взлетела. Например, среднестатистическая семья из Мурманска ежемесячно платит за холодную воду более четырех тысяч рублей!

ПОТЕРИ ПЕРЕКЛАДЫВАЮТ НА КОШЕЛЬКИ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ

Мурманский депутат озвучил законодательную инициативу, одобренную правительством РФ, по внесению изменений в федеральный закон о водоснабжении и водоотведении. Цель — снизить размер платежей россиян за воду. Для этого нужно установить для владельцев «Водоканалов» норматив потерь ресурса: вода может утекать по пути к нашим квартирам через дырочки в трубах под землей, или в подвалах домов.

Такая ограничительная планка есть в тарифе на теплоснабжение. Если потери ресурса на сетях составляют больше установленного, то это головная боль предприятия, а не потребителей.

— Для «Водоканалов» федерального порядка нет. И региональные тарифные комитеты вынуждены включать в тариф не нормативы, а фактические потери компаний водоснабжения. Они в 2,5 раза выше, чем нормативные потери теплоснабжения. Нет (у власти) возможности понуждать работать «Водоканалы» более эффективно: модернизировать сети, улучшать качество питьевой воды, — объяснил депутат Антропов. — Нужен один порядок для тепло- и водоснабжающих организаций.

НИКТО НЕ КУПИЛ

С 2013 года в Челябинске ходили слухи о приватизации МУП «ПОВВ» - это предприятие обеспечивает питьевой водой Челябинский промышленный узел и отвечает за водоотведение.

МУП «ПОВВ»это:

— 14 производственные подразделений;

— 2,8 тыс км сетей водопровода и канализации;

— более 300 насосных станций, ремонтная база и автопарк;

— санитарно-лабораторная и диспетчерская службы.

В структуре муниципального предприятия есть своя лаборатория. Фото: соцсети.

Назывался даже возможный покупатель — ГК «Росводоканал», под управлением которого работают предприятия в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени.

— Все разговоры по Челябинску так и остались разговорами. Ни одного документа в свет не вышло. Предприятие «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» находится в муниципальной собственности, — говорит коммунальный омбудсмен Анатолий Вершинин. — А комментировать слухи не имеет смысла.

КСТАТИ

Как в Челябинске изменяются платежи за холодную воду и водоотведение

Вот динамика сумм за потребление воды и водоотведение в двухкомнатной квартире без счетчика (по нормативу) площадью 45 кв. м. с одного человека:

2017 год, июль

ХВС — 214 руб 67 коп.

Водоотведение — 142 руб 60 коп.

2018 год, июль

ХВС — 218 руб. 13 коп.

Водоотведение — 158 руб. 25 коп.

Резких скачков нет.

Январь 2020, январь

ХВС - 228 руб. 77 коп.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00