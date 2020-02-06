«Лыжня России-2020» в Челябинске: где пройдут массовые старты на Южном Урале

В прошлом году забег собрал на Южном Урале более 24 тысяч участников. 38-я по счету «Лыжня России» традиционно пройдет во всех городах Челябинской области.

В эфире радио «Комсомольская правда» (95.3 FM) директор челябинской спортивной школы №5 по лыжным видам спорта, один из организаторов лыжни-2020 Владимир Воронов рассказал о том, как правильно подготовиться к стартам.

директор челябинской спортивной школы №5 по лыжным видам спорта Владимир Воронов. Фото: Алина ПОКРОВСКАЯ.

ДЛЯ НАЧАЛА ПРОКАТИТЕСЬ ПОЛКИЛОМЕТРА

— В субботу 8 февраля погода будет самая лыжная: 8-10 градусов и небольшой снежок. Нужно немного размяться перед забегом. Сделать растягивающие упражнения на руки и ноги, прокатиться на лыжах хотя метров пятьсот.

Разминаться лучше в одежде потеплее. А стартовать в облегченном варианте: термобелье или трико, сверху спортивные штаны, верх — тоже двойная «защита» — «термо» и ветронепродуваемая куртка. Спортивная шапочка и теплые перчатки. Если руки мерзнут, то варежки.

Ботинки выбирайте посвободнее. Лыжи — на ваше усмотрение.

Старт и финиш - на стадионе.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

МАЗЬ НЕ ВСЕМ НУЖНА

— Если поедите коньковым ходом, то мазь держания не наносите. Классическим — лучше наложить смазку под погоду. Трасса будут подготовлены, как для классического, так и для конькового стиля. Я бы посоветовал начинать со старта спокойно, а потом уже добавлять, исходя из самочувствия.

КАЖДОМУ — ШАПОЧКА

— На финише для участников приготовят горячий чай и солдатскую кашу. А всем, кто финиширует подарят фирменные шапочки «Лыжня России-2020», — рассказал о массовых забегах Владимир Воронов.

ГДЕ ПРОЙДЕТ

Так выглядит стартовый номер и шапочка «Лыжня России-2020». Фото: Андрей СОКОЛОВ.

Основные площадки для проведения массовых и спортивных забегов

Челябинск — территория Легкоатлетического комплекса им. Елесиной (пр. Ленина, 84)

В программе: спортивные забеги на 5 и 10 км, детский старт на 100 м, массовые забеги по районам города на 2 км.

Магнитогорск — территория Экопарка (ул. Лесопарковая, 1)

В программе: VIP-забег, массовые забеги по районам города на 3 км, старты Спартакиады среди ветеранов, сдача нормативов ГТО, старты участников с ограниченными физическими возможностями.

Златоуст — лыжно-биатлонный комплекс им. Ишмуратовой (ул. Спортивная, 1а)

В программе: спортивные забеги на 5 и 10 км, детский старт на 500 м, массовые забеги на 2 км.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

Регистрация и получение номеров в Челябинске до 7 февраля включительно с 10.00 до 14.00 по адресу: ул. Худякова, 16 или по телефону: 8 (351) 260-70-85. Зарегистрироваться и получить стартовые номера также можно на месте проведения — стадионе им. Елесиной с 11.00 в судейских палатках.

Берите с собой детей!

Каждому участнику выдается стартовый номер, на финише форменная шапочка «Лыжня России-2020».

Программа «Лыжни России-2020» в Челябинске

10.00-11.45 — спортивные забеги на 5 и 10 км

11.00 — регистрация участников массовых забегов

12.00 — церемония торжественного открытия соревнований

12.15 — старт детского забега на 100 м

12.45 — старт команд Курчатовского района

13.00 — старт команд Калининского района

13.15 — старт команд Ленинского района

13.30 — старт команд Советского и Центрального районов

13.45 — старт команд Металлургического и Тракторозаводского районов

КСТАТИ

Лыжные трассы нужно осветит фонарями

Недавно на совещаниях в администрации города обсуждался вопрос строительства освещенной трассы.

— У нас практически полгода снежный сезон, и создание условий для массового катания, для занятий спортом — давно назревший вопрос. В Челябинске только у нашей спортивной школы девять различных лыжных трасс. Но пока ни одна из них не узаконена. В черте города есть места, где можно создать все условия для лыжного спорта, — говорит Владимир Воронов.

Пока статус спортивного объекта получил так называемый лыжный комплекс «Карпов пруд», что в поселке Шершни. Здесь есть стартовая поляна и четыре круга с перепадами высот.

Проект сейчас проходит госэкспертизу. По плану здесь должна появиться освещенная лыжероллерная асфальтированная трасса 3,7 км, парковка, административное здание, хозблок и сервис-боксы для подготовки инвентаря.

Здесь же планируется открыть биатлонное стрельбище для спортсменов до 14 лет. До этого возраста биатлонисты пользуются пневматическим оружием.

А В ЭТО ВРЕМЯ

К 75-летию Победы

В год 75-летия Великой Победы на «Карповом пруду» будет установлена мемориальная стела, посвященная памяти бойцов и ветеранов легендарных Уральских лыжных батальонов. Именно здесь в годы войны была школа, где готовили бойцов-лыжников. Отсюда они шли на фронт.

Отметим, что в спортшколе сейчас открыт музей боевой славы, посвященный Уральским лыжным батальонам. Здесь собраны экспонаты, привезенные поисковыми отрядами с тех мест, где воевали такие воинские подразделения.

А 22-23 февраля на «Карповом пруду» уже в 42-й раз пройдут Всероссийские юношеские соревнования памяти Уральских лыжных батальонов. В разные годы, еще в школьном возрасте, на старт здесь выходили легендарные олимпийские чемпионы Елена Вяльбе, Светлана Ишмуратова, Алексей Прокуроров.