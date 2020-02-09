Пожар охватил цех на Магнитогорском металлургическом комбинате
Вечером 8 февраля начался пожар в листопрокатном цехе №5 Магнитогорского металлургического комбината. Начал гореть реверсивный стан — его используют для проката металла. В момент ЧП, машину не использовали по назначению — ранее она вышла из строя и была на ремонте.
После возгорания из цеха самостоятельно эвакуировались 50 сотрудников. Проезжающие мимо комбината очевидцы слышали звуки взрывов.
Пожар на ММК.
— Работали по повышенному рангу сложности. Под станом был расположен маслоподвал. Борьба велась на нескольких участках в условиях высокой температуры. Работали пять звеньев газодымозащитной службы. Была угроза распространения возгорания дальше, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Тушили возгорание полсотни спасателей и 15 машин. В МЧС отмечают работу газодымозащитной службы, которая оперативно остановила распространение огня, не дав ему захватить большую площадь и главное — добраться до складов с маслом. Его используют для нужд цеха.
Тушения осложняли склады с маслом, которые находились под станом.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
Согласно официальным данным, погибших и пострадавших нет. Впереди предстоит подсчитать ущерб и установить причину возгорания. Предварительная версия: нарушение техники безопасности во время ремонта реверсивного стана.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Знаете больше об этом ЧП?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU