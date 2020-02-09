Пожар охватил цех на Магнитогорском металлургическом комбинате

Вечером 8 февраля начался пожар в листопрокатном цехе №5 Магнитогорского металлургического комбината. Начал гореть реверсивный стан — его используют для проката металла. В момент ЧП, машину не использовали по назначению — ранее она вышла из строя и была на ремонте.

После возгорания из цеха самостоятельно эвакуировались 50 сотрудников. Проезжающие мимо комбината очевидцы слышали звуки взрывов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/759636" frameborder="0"></iframe> Пожар на ММК.

— Работали по повышенному рангу сложности. Под станом был расположен маслоподвал. Борьба велась на нескольких участках в условиях высокой температуры. Работали пять звеньев газодымозащитной службы. Была угроза распространения возгорания дальше, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Тушили возгорание полсотни спасателей и 15 машин. В МЧС отмечают работу газодымозащитной службы, которая оперативно остановила распространение огня, не дав ему захватить большую площадь и главное — добраться до складов с маслом. Его используют для нужд цеха.

Тушения осложняли склады с маслом, которые находились под станом.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Согласно официальным данным, погибших и пострадавших нет. Впереди предстоит подсчитать ущерб и установить причину возгорания. Предварительная версия: нарушение техники безопасности во время ремонта реверсивного стана.

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