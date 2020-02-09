«Пришлось взять кредит и лечиться платно»: онкобольной пожаловался на недоступность бесплатной медицины в Челябинске

По выходным челябинец Юрий подрабатывает в такси — нужны деньги. У его брата обнаружили онкологию. Назначили лучевую терапию. Обычно к ней приступают без промедления. Но в Челябинске, на беду, сломались несколько аппаратов!

— Мы нашли клинику в Санкт-Петербурге, которая согласилась провести облучение по полису ОМС, то есть бесплатно. Нас попросили привезти одну справку из местной больницы. Но документ нам долго не давали под разными предлогами. Тогда мы влезли в кредиты и стали лечиться за деньги, — рассказал Юрий.

Так как эту историю Юрий рассказал на условиях анонимности, мы не будем озвучивать его фамилию и название клиник. А для тех, кто, возможно, в эти дни попадет в такую же ситуацию, поясним, почему возникли очереди и как выйти из этой непростой ситуации.

«ПО ЩЕЛЧКУ ТЕХНИКУ НЕ ЗАМЕНИШЬ»

— В лечении мы никому не отказываем. Но задержка при направлении на лучевую терапию действительно есть. В городе началась замена аппаратов на новые, но один аппарат в нашем центре и один аппарат в Дорожной больнице своей очереди не дождались — сломались. Отсюда и все проблемы, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь областного онкологического диспансера (ЧОКЦОиЯМ) Лия Захарова.

Техника, вышедшая из строя, довольно тяжелая — по весу и по цене. По щелчку ее не заменишь.

Кроме того, каждый аппарат должен стоять в специальном каньоне, который обеспечивает защиту от радиации для пациента и персонала. Процесс растянется на несколько месяцев. В онкологическом диспансере аппарат могут ввести в строй уже в марте.

ВРАЧИ РАБОТАЮТ В ТРИ СМЕНЫ

Пока проблему решают комплексно. На оставшихся аппаратах врачи работают в три смены: процедуры проводят с шести утра до 12 ночи. Только в ЧОКЦОиЯМ за один лечение получают до 200 человек.

Также пациентов направляют в другие клиники: в Копейск, Уфу, Екатеринбург, в Подмосковье.

За дорогу, конечно, люди платят из собственного кармана, но само лечение им проводят совершенно бесплатно. Куда направить, врачи решают индивидуально, обговаривая варианты с самим пациентом.

Если процедуры можно посещать в режиме дневного стационара, пациентов стараются отправлять в ближайший Копейск. Если лечение требует госпитализации, можно поехать и в Подмосковье.

— Время ожидания процедуры не превышает одной-двух недель. Этот срок не критический для развития онкологического заболевания, — говорит Лия Захарова. — Понятно, что каждый человек приходит со своей личной тревогой, но мы стараемся максимально учесть интересы всех пациентов. И всех — качественно пролечить. Мы всегда на стороне пациента.

ЛЕЧИТЬСЯ МОЖНО ПО ВСЕЙ РОССИИ

Лучевая терапия относится к видам высокотехнологичной медицинской помощи. Причем, дорогой: под две сотни тысяч рублей. В теории любой пациент может самостоятельно выбрать клинику для лечения.

Существуют «квоты снизу», когда минздрав региона маршрутизирует человека в какую-то клинику. И существуют «квоты сверху», когда человек сам обращается в медицинское учреждение. Нужно узнать, где есть есть свободные места, приехать на консультацию

- Как это сделать и какие нужны документы, узнавайте на сайте или в колл-центре конкретной клиники и прямо на месте оформиться на лечение. Направление от минздрава для этого не нужно, — рассказала эксперт КП-Челябинск.

Однако многим проще дождаться решения лечащего врача.

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