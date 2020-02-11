2020-02-11T09:18:13+03:00
Общество

«Был как огурчик и заработал температуру»: открывая больничный, житель Челябинска завис в поликлинике на четыре часа

Почему поход к терапевту вредит здоровью
Лидия ПЕСКОВА
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Поход к доктору в поликлинику в эпидсезон - настоящее испытание.Поход к доктору в поликлинику в эпидсезон - настоящее испытание.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Наш читатель Андрей рассказал, как на днях сходил в поликлинику ГКБ №5 на Каслинской, 60а, чтобы открыть больничный. Вместо часа, которые он планировал провести у врача, молодой человек потратил полных четыре часа.

Аналогичная ситуация во многих клиниках города. Почему и как можно изменить ситуацию — в нашем материале.

«ТАЛОНЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ, СОСЕДА НЕ ПРОВЕРИШЬ»

— На прием я шел с талоном к 11 часам. У кабинета уже стояла толпа. Многие — с нулевым талоном. Тех, кто пришел по времени, отдельно не вызывали. Очередь была одна. Только люди с простыми талонами пытались выстроиться по времени. Но талоны-то электронные. На руки их сейчас не дают. Время соседа ты не проверишь. Не удивлюсь, что кто-то нам и приврал, чтобы пройти быстрее. В итоге к доктору я попал только к полудню, — рассказывает Андрей.

На прошлой неделе в Челябинской области была объявлена эпидемия ОРВИ и гриппа. Поток больных в поликлиниках вырос с несколько раз. Растянуть его по времени невозможно. По правилам, на прием к терапевту пациент должен попасть в течение суток, то есть фактически в тот же день. Поэтому поликлиники выдают «нулевые» талоны сверх плана.

Обычно доктор вызывает пациентов с талоном по времени, а между ними принимает людей с нулевыми талонами.

— Четких правил по этому поводу нет. Поток регулируют сами доктора и их медсестры. Успеть принять нужно всех. Терапевты сидят до последнего, продлевая прием на час-два. По-другому никак, — комментируют ситуацию в поликлинике ГКБ №5.

Если не хочется застревать в очереди на часы, то:

— разделитесь на две очереди (с талонами по времени и с нулевыми) и требуйте от врача принимать пациентов через одного);

— запишитесь на самое начало приема;

— попробуйте обратиться к дежурному врачу на субботу (в выходные людей, как правило, меньше, но в эпидсезон это правило вряд ли работает).

«ДЛЯ ВРАЧА НЕТ ЛУЧШЕ ТУПОГО КАРАНДАША»

— Оформлял больничный я еще дольше. Сначала отстоял очередь в кабинет № 215, где сдают документы. А потом еще одну в кабинет № 5а, чтобы получить на руки заветный лист. Как тут не вспомнить прекрасные времена, когда больничный выписывала медсестра. Кажется, по ним скучают и сами медики. Терапевт мне признался: много сил отнимают электронные дубликаты, а для врача нет лучше тупого карандаша! — рассказывает Андрей.

По словам мужчины, домой он вернулся с температурой, хотя в больницу пришел «как огурчик». Андрей боится, что затянувшийся визит в поликлинику может привести к осложнениям.

— Наши пациенты действительно сдают документы и получают больничный в разных кабинетах. Это связано с тем, что нам нельзя испортить больничный лист. Поэтому задействованы два человека, — защищает себя поликлиника.

Даже странно, как в других клиниках с этой задачей справляется один человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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