Чтобы вызвать доктора для дочки, мать позвонила в поликлинику 327 раз

Двухлетней Даше (имя изменено — ред.) стало плохо. Обычно спокойная, девочка капризничала. К вечеру у малышки поднялась температура — 38,7! Родители сбили температуру микстурой и стали ждать утра.

— Обращаться в скорую помощь мы не стали, боялись, что вместо реальной помощи дочь просто увезут в больницу, — рассказывает отец ребенка Илья.

ВРАЧ ПРИШЛА ТОЛЬКО В ШЕСТЬ ВЕЧЕРА

Утром мама стали обрывать телефон поликлиники. Говорит, что линия была занята 2,5 часа. В одиннадцатом часу дня родители дозвонились до стола справок и смогли вызвать доктора.

Врач пришла к больной только в шесть вечера. Извиняясь за поздний визит, педиатр заметила, что ее день расписан до девяти вечера. И больная Даша далеко не последняя в этом списке.

«РАЗВЕ ЭТО НОРМАЛЬНО?»

Когда дочка пошла на поправку, возмущенная мама выложила в соцсети фото с экрана мобильного телефона. Она действительно звонила доктору 327 раз — мобильник фиксирует количество набранных попыток дозвониться.

— Разве это нормально?! — возмущает отец ребенка.

Историю звонков сохранил мобильный телефон.

«МЫ ПРИНЯЛИ 240 ЗВОНКОВ!»

После огласки истории в СМИ ее подробности проверяет прокуратура Челябинской области. А в больнице, к которой приписана девочка, ситуацию комментируют так.

— В понедельник на приеме звонков сидели три специалиста. Они приняли 240 вызовов. По домам ходили 11 штатных участковых врачей и дополнительные педиатры, которых мы привлекли на время эпидемии, — говорит главврач городской детской больницы Златоуста Наталья Ахтарьянова.

Между тем аналогичные жалобы поступают и на другие поликлиники области: ждать врача дома приходится долго, а в самих поликлиниках — полный аншлаг.

Рабочий день докторов увеличен, практически каждый второй пациент приходит на прием сверх плана, с «нулевым» талоном. Где-то медики тоже болеют, а где-то их попросту не хватает.

Сами медики признаются, что перегружены даже в спокойные дни — первичное звено оптимизировано предельно.

НА ЗАМЕТКУ

Кто придет на дом, когда заболел

1. Участковый доктор. Педиатры и терапевты ходят по домам в течение рабочего дня. Оставить заявку можно до 14.00 часов. В некоторых поликлиниках заявки начали принимать по вайберу. Пациентам не нужно звонить в стол справок - оператор клиники перезванивает им сам и уточняет симптомы, время визита. Во многих клиниках дежурный врач работает по субботам.

2. Неотложка. Принимает вызовы с вечера до утра (с 19.00 до 7.00), когда не работают участковые педиатры и терапевты. Номер телефона можно узнать на сайте своей поликлиники.

3. Скорая. Можно звонить в течение суток, однако скорая выезжает на вызов только к тем пациентам, чья жизнь в опасности.