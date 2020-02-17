2020-02-15T08:28:05+03:00
Общество

Погода на март 2020 в Челябинске: ночью холодно, а днем — жарко

Какой будет погода в марте в Челябинске, когда на улицах растает снег и когда ждать первый дождь, рассказали в Гидрометцентре
Лидия ПЕСКОВА
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Ждать тепла уже недолго!Ждать тепла уже недолго!Фото: Алексей ФОКИН
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Март в Челябинске — зимний месяц. Синоптики говорят: средняя температура за сутки в марте не поднимается выше нуля, а это значит, весной еще и не пахнет.

Правда, нынешняя зима на Южном Урале довольно мягкая и комфортная. Удивит и март.

МЕТЕОЗАВИСИМЫМ ПРИДЕТСЯ ТУГО

— В этом году на территории всего Урала, Башкирии и Сибири март ожидается теплее обычного, — заявили специалисты Гидрометцентра России. — А во второй половине месяца жители Челябинской, Свердловской и Курганской областей будут наблюдать температурные качели: по ночам воздух может остыть до -15 градусов, а днем — прогреться до +3…+8.

Такие перепады температур наверняка ударят по самочувствию метеозависимых людей: ждите скачки давления и мигрень. Но и всем остальным тоже стоит быть осторожными: не оголяться навстречу весеннему ветру. Недаром мудрые предки придумали поговорку: пришел марток — надевай семь порток.

Кстати, в марте в Челябинске преобладают ветры южного и юго-западного направления. Не удивительно, что в этом месяце в город рвется тепло.

НОЧИ И ДЕНЬ, НАКОНЕЦ-ТО, СРАВНЯЮТСЯ

Отличительная черта марта — активное солнце. В этом месяце хмурые дни можно по пальцам пересчитать. А 20 марта и вовсе день равноденствия: ночь и светлое время суток сравняются.

Снег в Челябинске окончательно сходит в начале апреля. В этом году с ним, возможно, расстанемся раньше.

— Март считается самым сухим месяцем года. В марте 2020 в Челябинске и на всем юге Урала осадков, как и в соседней Башкирии, ожидается еще меньше, — говорят в Гидрометцентре России.

Именно в марте в Челябинске льет первый дождь. В этом году его можно ждать и к середине капризного месяца.

А на крышах домов скоро начнут активно расти сосульки. По их размеру можно дать прогноз на весну. Чем длиннее сосули, тем дольше весна и дальше лето.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Челябинск снова ждут плюсовые температуры

Эта неделя в Челябинске выдалась по-настоящему зимней.

До понедельника, 17 февраля, ночные температуры будут держаться на уровне -15…-17 градусов, днем в Челябинске -5..-7.

Однако на следующей неделе, начиная со вторника, в городе снова ждут плюсовые температуры.

Во вторник, 18 февраля: -11 ночью, +3 градуса днем.

В среду, 19 февраля: -4 градуса ночью, +3 днем.

В четверг, 20 февраля, -6 ночью, +1 днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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