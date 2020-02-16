Парень из Челябинской области признался врачам в интимных проблемах и его упекли в психбольницу

Тимур живет в небольшой деревеньке в Челябинской области. Маму он потерял еще в детстве. А к окончанию школы случилось другое несчастье — юноша заболел непонятной болезнью.

— Прошу прощения за такие подробности, но появилась пронзительная боль во время эрекции, — признается молодой человек.

Сначала парень стеснялся об этом говорить. А когда стало невмоготу, рассказал о проблеме отцу. Тот повел сына к урологу.

АНАЛИЗЫ ЧИСТЫЕ — ЗНАЧИТ, ПСИХ

Парень сдал кучу анализов, но патологию специалист не нашел. И посоветовал записаться на прием к психиатру.

— Психиатр был грубым. Требовал признаться, что я слышу голоса. Такого нет, я все отрицал. Однако из кабинета вышел с диагнозом «шизофрения», — рассказывает Тимур.

Этот диагноз изменил мою жизнь. Вместо армии меня на месяц положили в психушку. И за десять лет, что прошли с того времени, я лежал там не один раз. Мне выписывали таблетки, от которых мутило разум, проводили беседы, но боль никуда не уходила.

«ХОТЕЛ УЧИТЬСЯ, ЖЕНИТЬСЯ»

Из-за недуга Тимур замкнулся в себе. Дружить с девчонками он с тех пор не решался, а разговоры о семье и детях стали для него пыткой. Друзья давно при деле. А Тимур сидит дома, один. Его гложет депрессия.

— Планы на жизнь у меня были большие. Хотел учиться, жениться, уехать в город. Но жизнь пошла на перекос.

Он все еще не теряет надежды снять «душевный» диагноз, найти хорошего доктора и наладить жизнь.

— С мнимой шизофренией мы боролись много лет. Ездили в частные клиники — в Казань, в Москву. Но лечение не помогало. Боль не уходила, — говорит отец парня Владимир

ВЕРДИКТ ВРАЧЕЙ: ПРИЧИНА НЕ В ГОЛОВЕ

В прошлом году семья добилась, чтобы Минздрав Челябинской области собрал консилиум. Команда из психиатра, уролога и невролога сделала ошеломляющий вывод: психического заболевания нет. Дискомфорт уходит, если принять обезболивающие.

Врачи фактически расписались, что лечат парня не от того.

В декабре состоялся еще один консилиум. Парню назначили допобследования.

— Мы все прошли, но реальной помощи так и не получили, — вздыхает устало отец Тимура. — Нас направили на консультацию к психиатру. И мы попали к тому самому, что поставил сыну шизофрению!

В отчаянии отец готов писать куда угодно.

— Мы и дальше обречены ходить по кругу. Нам нужен опытный невролог, нейрохирург в Челябинской области. На поездку в Москву денег нет. Живем на мою пенсию.

P.S. На момент публикации материала комментарий минздрава получить не удалось.

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