Спасались как на «Титанике»: крупная коммунальная авария в Челябинске обанкротила ветклинику

ЧП на сетях МУП ПОВВ, разразившееся накануне, 17 февраля, в микрорайоне «Парковый», фактически пустила по миру хозяев новой ветклиники «Cane-Corso», расположенной в цокольном этаже в доме № 10а по ул. Скульптора Головницкого.

Место порыва сетей обнаружилось в подвале этого же дома. Пока вода яростно топила подвал и широкой рекой выхлестывалась на дорогу, сотрудники ветклиники спасали четвероногих питомцев.

БЕЖАЛИ С КОШКАМИ НА РУКАХ

Ветклинику на ул. Скульптора Головницкого открыли полтора года назад. Ремонт — с иголочки, новое оборудование.

Клиника открылась полтора года назад. Увы, имущество не было застраховано. Фото: группа "Ветеринарная клиника Cane-Corso" vk.com

— В наших помещениях вода поднялась на полтора метра! У нас нет больше никакого оборудования. Пострадала оргтехника, ветеринарное оборудование, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск администратор клиники Евгения Зеленцова. — Ущерб громаден.

Вода хлынула огромным потоком, выдавив окно. В этот момент в клинике был местный кот и два наших пациента, кошка и собака, которые проходили процедуры. Собака находились под капельницей. В клинике был ее хозяин.

Сотрудники схватили животных и побежали к запасному выходу. Вода сразу поднялась по щиколотку. Вместе с нами побежал хозяин, питомец которого лежал под капельницей. Но и там была вода! Мы выбежали, и моя коллега решила вернуться, чтобы проверить, можно ли еще что-то спасти. Воды было уже по пояс. Настоящий «Титаник»!

В момент коммунального ЧП в клинике животные проходили процедуры. Фото: группа "Ветеринарная клиника Cane-Corso" vk.com

Авария случилась в 20.00.

— Но первая аварийная бригада приехала только через два с половиной часа, хотя мы сразу начали звонить всем службам. Прибывшие ничем не помогли. Даже не отключили электроснабжение в затопленном помещении. Приехала еще одна бригада, и тоже без толку. И только через три часа приехала бочка с насосом, которая откачивала воду до утра, — говорит Евгения.

Утром 18 февраля власти отчитались о ликвидации аварии. Но кто возместит ущерб предпринимателям?

На страничке клиники в соцсетях висит объявление: «В связи с коммунальной аварией, к сожалению, ветеринарная клиника временно закрывается. Точные сроки открытия сказать не можем».

НОВЫЕ, НО БУДТО СТАРЫЕ

Депутат городской Думы по Курчатовскому району Дмитрий Григорчик обратился в районную прокуратуру с просьбой провести проверку по факту коммунальной аварии.

«Прошу дать оценку оперативности и качеству организованной работы аварийной службы по устранению возникшей аварии», — пишет Григорчик.

Микрорайону «Парковый» не более десяти лет. Значит, сети здесь не должны быть изношенными. Но рвутся регулярно: то канализация «бахнет», то несколько домов в мороз без отопления останутся.

— Как жителя «Паркового» и как депутата меня интересует вопрос качества строительства инженерных сетей. Почему они постоянно рвутся, и мы живем в ожидании нового ЧП? Как их содержат ответственные организации? — задается вопросом Григорчик.

От прокурорской проверки он ждет ответа и на эти вопросы.

А это - фото коммунального ЧП в "Парковом", которое случилось в 2014 году. Фото: группа "Парковый Челябинск" vk.com

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00