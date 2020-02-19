Челябинцы составили для губернатора и мэра маршрут для объезда

В среду, 19 февраля, губернатор Алексей Текслер и глава города Наталья Котова объезжали Челябинск, смотрели, как подрядчики чистят подтаявший в оттепель снег. Поехали не на персональном служебном автомобиле, а в одном автобусе с журналистами. Конечной точкой маршрута была площадь перед ледовой ареной «Трактор». Там выстроилась рядами новая уборочная техника подрядчиков по обслуживанию улиц.

— Вы тоже жители Челябинска, — пояснил Алексей Тесклер. — Нам хотелось не просто приехать на место, где стоит техника, посмотреть на нее, но обсудить ситуацию в городе с его жителями.

ГЛОНАСС НА КАЖДОЙ МАШИНЕ

Напомним, в 2020 году город обслуживает не один подрядчик, а четыре. Внутренняя конкуренция, считает губернатор, важна потому, что власти смогут сравнивать чистоту районов. Кстати, теперь в контрактах есть требование убирать не только проезжую часть, но тротуары. Этого требования не было в прежнем трехгодичном договоре с АО «Южуралмост». И с 2016 года тротуарами Челябинска никто не занимался.

К концу февраля в город придет еще одна партия уборочной техники. Итого будет будет 312 единиц: больших комбинированно-дорожных машин, погрузчиков, малой техники для уборки тротуаров. Весной город получит еще и 50 уличных пылесосов.

У прежнего подрядчика в пиковые дни, после больших снегопадов, было не более 200 единиц техники.

— Новые подрядчики начали работать месяц назад, еще идет закупка техники, но нам важно понять, есть ли разница. Основные дороги чистят подрядчики, но, объезжая город, мы увидели, что вопросы есть к управляющим компаниям, которые отвечают за состояние дворов, — сказал губернатор.

— Сейчас каждый автомобиль подрядчиков оборудован системой ГЛОНАСС. Позади этот вечный квест: где находятся машины и находятся ли они вообще на улицах. Остаются вопросы по уборке тротуаров, будем исправлять ситуацию, — говорит губернатор.

Глава города Наталья Котова объезжает город часто, много ходит по улицам пешком. Для ее следующего выезда читатели челябинской «Комсомолки» подготовили список адресов, где снег не убирают.

ГДЕ ГРЯЗНО

Александр Комиссаров: «Металлургический район, ул. Сталеваров, ул. Винницкая».

Жека Варкута: «Металлургический район: ул. Хлебозаводская. Снегом завалены все остановки п. Першино».

Люда Вебер: «Металлургический район, ул. Социалистическая, 34».

Елена Отто: «Ленинский район. Поселок Сельмаш. Улица Днепровская».

Оксана Демидова: «Ленинский район, п. КПЗиС».

Алиса Озимкевич: «Ленинский район, п. Плановый, ул. Стахановцев».

Евгения Рудавка: «Курчатовский район. Краснопольский проспект, ул. Хариса Юсупова, ул. Молодогвардейцев, ул. Братьев Кашириных до поворота на Свердловский пр. Центральный район: ул. Красная».

Елена Зеленкова: «Советский район, ул. Свободы».

Илья Щербаков: «Центральный район, перекресток ул. Коммуны и ул. Российской».

Татьяна Лазарева: «Калининский район. От ул. Братьев Кашириных до областной больницы № 3 (больница «скорой помощи») по ул. Двинской».

Новая техника. Скоро подойдет еще одна партия. Фото: gubernator74.ru

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